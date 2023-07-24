https://sputnikarabic.ae/20230724/تايوان-تأخذ-في-الاعتبار-تجربة-الصراع-في-أوكرانيا-في-التدريبات-العسكرية-1079331743.html
تايوان تأخذ في الاعتبار تجربة الصراع في أوكرانيا في التدريبات العسكرية
تايوان تأخذ في الاعتبار تجربة الصراع في أوكرانيا في التدريبات العسكرية
ذكرت وكالة الأنباء المركزية للجزيرة (CNA) أن القوات المسلحة التايوانية ستأخذ في الاعتبار تجربة الصراع في أوكرانيا أثناء وضع سيناريوهات غزو الجزيرة في إطار... 24.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-24T04:42+0000
2023-07-24T04:42+0000
2023-07-24T04:42+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/14/1071417123_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_f3a19045ea275329bfb75628f5e89cf8.jpg
افتتحت المرحلة الثانية من تدريبات هانغوانغ العسكرية التاسعة والثلاثين اليوم الاثنين في تايوان، ومن المقرر إجراء تدريب عملي بالذخيرة الحية.وبحسب الوكالة، نقلاً عن مصادر، ستعمل القوات المسلحة التايوانية، خلال التدريبات على وجه الخصوص، "باستخدام تجربة النزاع المسلح الروسي الأوكراني"، على ضمان استمرار عمل مراكز القيادة في مواجهة هجوم من العدو.لهذا، كتبت الوكالة، سيتم وضع مخطط لنقل مقر القيادة إلى مراكز القيادة الاحتياطية في الجزيرة.كما ورد سابقًا، في إطار تدريبات هذا العام، يخطط الجيش التايواني أيضًا لاستخدام المطار الدولي الرئيسي في تايوان، لأول مرة.في وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع التايوانية أن مناورات هانغوانغ الـ39 ستجري على مرحلتين - من 15 إلى 19 مايو/أيار ومن 24 إلى 28 يوليو/تموز. في المرحلة الأولى، أجرت القوات المسلحة للجزيرة تمارين القيادة والأركان في شكل محاكاة بالكمبيوتر.قال المتحدث باسم وزارة الدفاع التايوانية ، لين وينهوانغ ، الذي نقلت عنه سابقًا وكالة الأنباء المركزية بالجزيرة ، إن الغرض الرئيسي من التدريبات بالذخيرة الحية سيكون اختبار قدرة القوات المسلحة التايوانية على الحفاظ على قوتها "في حالة حدوث غزو واسع النطاق"، وكذلك إجراء "اعتراضات بحرية لمواجهة جيش التحرير الشعبي الصيني في محاولة لحصار الجزيرة".تجري مناورات هانغوانغ منذ عام 1984 في البحر والجو والبر.
https://sputnikarabic.ae/20230713/تايوان-ترصد-33-طائرة-عسكرية-و9-سفن-حربية-صينية-في-محيط--الجزيرة-1079014604.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/14/1071417123_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_b37fd253891a1bdf07fa3db34f8044e4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
تايوان تأخذ في الاعتبار تجربة الصراع في أوكرانيا في التدريبات العسكرية
تابعنا عبر
ذكرت وكالة الأنباء المركزية للجزيرة (CNA) أن القوات المسلحة التايوانية ستأخذ في الاعتبار تجربة الصراع في أوكرانيا أثناء وضع سيناريوهات غزو الجزيرة في إطار التدريبات العسكرية السنوية لهانغوانغ، والتي بدأت اليوم الاثنين.
افتتحت المرحلة الثانية من تدريبات هانغوانغ العسكرية التاسعة والثلاثين اليوم الاثنين في تايوان، ومن المقرر إجراء تدريب عملي بالذخيرة الحية.
وبحسب الوكالة، نقلاً عن مصادر، ستعمل القوات المسلحة التايوانية، خلال التدريبات على وجه الخصوص، "باستخدام تجربة النزاع المسلح الروسي الأوكراني"، على ضمان استمرار عمل مراكز القيادة في مواجهة هجوم من العدو.
لهذا، كتبت الوكالة، سيتم وضع مخطط لنقل مقر القيادة إلى مراكز القيادة الاحتياطية في الجزيرة.
كما ورد سابقًا، في إطار تدريبات هذا العام، يخطط الجيش التايواني أيضًا لاستخدام المطار الدولي الرئيسي في تايوان، لأول مرة.
في وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع التايوانية أن مناورات هانغوانغ الـ39 ستجري على مرحلتين - من 15 إلى 19 مايو/أيار ومن 24 إلى 28 يوليو/تموز. في المرحلة الأولى، أجرت القوات المسلحة للجزيرة تمارين القيادة والأركان في شكل محاكاة بالكمبيوتر.
قال المتحدث باسم وزارة الدفاع التايوانية ، لين وينهوانغ ، الذي نقلت عنه سابقًا وكالة الأنباء المركزية بالجزيرة ، إن الغرض الرئيسي من التدريبات بالذخيرة الحية
سيكون اختبار قدرة القوات المسلحة التايوانية على الحفاظ على قوتها "في حالة حدوث غزو واسع النطاق"، وكذلك إجراء "اعتراضات بحرية لمواجهة جيش التحرير الشعبي الصيني في محاولة لحصار الجزيرة".
تجري مناورات هانغوانغ منذ عام 1984 في البحر والجو والبر.