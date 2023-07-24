https://sputnikarabic.ae/20230724/تايوان-تأخذ-في-الاعتبار-تجربة-الصراع-في-أوكرانيا-في-التدريبات-العسكرية-1079331743.html

تايوان تأخذ في الاعتبار تجربة الصراع في أوكرانيا في التدريبات العسكرية

تايوان تأخذ في الاعتبار تجربة الصراع في أوكرانيا في التدريبات العسكرية

ذكرت وكالة الأنباء المركزية للجزيرة (CNA) أن القوات المسلحة التايوانية ستأخذ في الاعتبار تجربة الصراع في أوكرانيا أثناء وضع سيناريوهات غزو الجزيرة في إطار... 24.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-24T04:42+0000

2023-07-24T04:42+0000

2023-07-24T04:42+0000

العالم

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افتتحت المرحلة الثانية من تدريبات هانغوانغ العسكرية التاسعة والثلاثين اليوم الاثنين في تايوان، ومن المقرر إجراء تدريب عملي بالذخيرة الحية.وبحسب الوكالة، نقلاً عن مصادر، ستعمل القوات المسلحة التايوانية، خلال التدريبات على وجه الخصوص، "باستخدام تجربة النزاع المسلح الروسي الأوكراني"، على ضمان استمرار عمل مراكز القيادة في مواجهة هجوم من العدو.لهذا، كتبت الوكالة، سيتم وضع مخطط لنقل مقر القيادة إلى مراكز القيادة الاحتياطية في الجزيرة.كما ورد سابقًا، في إطار تدريبات هذا العام، يخطط الجيش التايواني أيضًا لاستخدام المطار الدولي الرئيسي في تايوان، لأول مرة.في وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع التايوانية أن مناورات هانغوانغ الـ39 ستجري على مرحلتين - من 15 إلى 19 مايو/أيار ومن 24 إلى 28 يوليو/تموز. في المرحلة الأولى، أجرت القوات المسلحة للجزيرة تمارين القيادة والأركان في شكل محاكاة بالكمبيوتر.قال المتحدث باسم وزارة الدفاع التايوانية ، لين وينهوانغ ، الذي نقلت عنه سابقًا وكالة الأنباء المركزية بالجزيرة ، إن الغرض الرئيسي من التدريبات بالذخيرة الحية سيكون اختبار قدرة القوات المسلحة التايوانية على الحفاظ على قوتها "في حالة حدوث غزو واسع النطاق"، وكذلك إجراء "اعتراضات بحرية لمواجهة جيش التحرير الشعبي الصيني في محاولة لحصار الجزيرة".تجري مناورات هانغوانغ منذ عام 1984 في البحر والجو والبر.

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