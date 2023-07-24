https://sputnikarabic.ae/20230724/ترامب-مهاجما-بايدن-بعد-حديثه-عن-نفاذ-ذخيرة-أمريكا-غير-مؤهل-للرئاسة-خلال-أخطر-وقت-في-تاريخ-بلادنا-1079341197.html

ترامب مهاجما بايدن بعد حديثه عن نفاذ ذخيرة أمريكا: غير مؤهل للرئاسة خلال "أخطر وقت في تاريخ بلادنا"

ترامب مهاجما بايدن بعد حديثه عن نفاذ ذخيرة أمريكا: غير مؤهل للرئاسة خلال "أخطر وقت في تاريخ بلادنا"

هاجم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اعتراف خليفته، جو بايدن، بوجود نقص في الذخيرة، مؤكدا أن الأخير ليس مؤهلا لرئاسة أمريكا في الوقت الذي تزداد فيه... 24.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-24T08:21+0000

2023-07-24T08:21+0000

2023-07-24T08:21+0000

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وقال ترامب خلال مقابلة إعلامية، أذيعت أمس الأحد: "إنه أخطر وقت في تاريخ بلدنا بسبب الأسلحة، القوة النووية هائلة للغاية، نحن لا نتحدث عن دبابتين من الجيش تذهبان وتطلقان النار على بعضهما البعض كما حدث في الحربين العالميتين الأولى والثانية".ووصف ترامب الوضع الراهن بأنه "إبادة"، قائلا عن بايدن: "لدينا رجل لا يفهم ما يفعل، لدينا رجل وقف وأخبر العالم بأسره بأننا لا نملك ذخيرة".وأردف بايدن في تصريحاته: ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وأعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في نوفمبر 2022 دخوله في السباق الرئاسي.وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها أمريكا ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها، وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.

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دونالد ترامب, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا