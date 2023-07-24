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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230724/جنود-روس-يتسللون-عبر-الخنادق-ويدمرون-مقرا-أوكرانيا-متخفيا-في-غابات-كراسني-ليمان-فيديو--1079341459.html
جنود روس يتسللون عبر الخنادق ويدمرون مقرا أوكرانيا متخفيا في غابات كراسني ليمان... فيديو
جنود روس يتسللون عبر الخنادق ويدمرون مقرا أوكرانيا متخفيا في غابات كراسني ليمان... فيديو
نفذت مجموعة جنود روس هجوما ناجحا على محور كراسني ليمان، إذ قام الجنود الروس بالتسلل عبر الخنادق ودمروا مقرا أوكرانيا متخفيا داخل الغابات. 24.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-24T09:10+0000
2023-07-24T09:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وتظهر المشاهد التي حصلت عليها وكالة "سبوتنيك" من وزارة الدفاع الروسية، جنودا من القوات الروسية يتقدمون في غابات كراسني ليمان، عبر الخنادق، وينفذون هجوما باستخدام القاذفات المحمولة.وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، أمس الأحد، أن القوات الروسية شنت ضربة بأسلحة بحرية وجوية بعيدة المدى وعالية الدقة على منشآت يتم فيها التحضير لأعمال إرهابية ضد روسيا.وأشارت الدفاع الروسية إلى أن جميع الأهداف المخطط لها قد دمرت.وبحسب وزارة الدفاع الروسية: "قامت القوات المسلحة الأوكرانية بمحاولات فاشلة للعمليات الهجومية في اتجاهات دونيتسك وكراسني ليمان وجنوب دونيتسك وزابوروجيه".وأضاف بيان الدفاع: "في اتجاه دونيتسك، نتيجة للإجراءات المنسقة لقوات مجموعة "الجنوب" الروسية والغارات الجوية ونيران المدفعية، تم صد 14 هجوما للعدو بنجاح في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية".
https://sputnikarabic.ae/20230724/الدفاع-الروسية-كييف-حاولت-شن-هجوم-على-القرم-باستخدام-17-طائرة-مسيرة-1079332768.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

جنود روس يتسللون عبر الخنادق ويدمرون مقرا أوكرانيا متخفيا في غابات كراسني ليمان... فيديو

09:10 GMT 24.07.2023
© Photo / Russian Ministry of Defenseجنود روس يقتحمون خنادق في غابات كراسني ليمان
جنود روس يقتحمون خنادق في غابات كراسني ليمان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2023
© Photo / Russian Ministry of Defense
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نفذت مجموعة جنود روس هجوما ناجحا على محور كراسني ليمان، إذ قام الجنود الروس بالتسلل عبر الخنادق ودمروا مقرا أوكرانيا متخفيا داخل الغابات.
وتظهر المشاهد التي حصلت عليها وكالة "سبوتنيك" من وزارة الدفاع الروسية، جنودا من القوات الروسية يتقدمون في غابات كراسني ليمان، عبر الخنادق، وينفذون هجوما باستخدام القاذفات المحمولة.

ووجهت القوات الروسية ضربات باستخدام القاذفات المحمولة استهدفت القوات الأوكرانية في المنطقة، وتقدمت القوات ودمرت مقرا أوكرانيا.

ميناء يالطا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: كييف حاولت شن هجوم على القرم باستخدام 17 طائرة مسيرة
06:27 GMT
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، أمس الأحد، أن القوات الروسية شنت ضربة بأسلحة بحرية وجوية بعيدة المدى وعالية الدقة على منشآت يتم فيها التحضير لأعمال إرهابية ضد روسيا.

وقالت الدفاع الروسية: "شنت القوات المسلحة الروسية هجوما صاروخيا بأسلحة بحرية وجوية بعيدة المدى وعالية الدقة على أماكن إنتاج وتدريب الزوارق المسيرة في مقاطعة أوديسا، وكان يجري الإعداد لهجمات إرهابية ضد روسيا، وكان هناك مرتزقة أجانب في المنشآت المستهدفة".

وأشارت الدفاع الروسية إلى أن جميع الأهداف المخطط لها قد دمرت.
وبحسب وزارة الدفاع الروسية: "قامت القوات المسلحة الأوكرانية بمحاولات فاشلة للعمليات الهجومية في اتجاهات دونيتسك وكراسني ليمان وجنوب دونيتسك وزابوروجيه".
وأضاف بيان الدفاع: "في اتجاه دونيتسك، نتيجة للإجراءات المنسقة لقوات مجموعة "الجنوب" الروسية والغارات الجوية ونيران المدفعية، تم صد 14 هجوما للعدو بنجاح في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:52 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20 يوليو, 13:00 GMT
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