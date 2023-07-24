https://sputnikarabic.ae/20230724/جنود-روس-يتسللون-عبر-الخنادق-ويدمرون-مقرا-أوكرانيا-متخفيا-في-غابات-كراسني-ليمان-فيديو--1079341459.html
جنود روس يتسللون عبر الخنادق ويدمرون مقرا أوكرانيا متخفيا في غابات كراسني ليمان... فيديو
جنود روس يتسللون عبر الخنادق ويدمرون مقرا أوكرانيا متخفيا في غابات كراسني ليمان... فيديو
نفذت مجموعة جنود روس هجوما ناجحا على محور كراسني ليمان، إذ قام الجنود الروس بالتسلل عبر الخنادق ودمروا مقرا أوكرانيا متخفيا داخل الغابات. 24.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-24T09:10+0000
2023-07-24T09:10+0000
2023-07-24T09:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وتظهر المشاهد التي حصلت عليها وكالة "سبوتنيك" من وزارة الدفاع الروسية، جنودا من القوات الروسية يتقدمون في غابات كراسني ليمان، عبر الخنادق، وينفذون هجوما باستخدام القاذفات المحمولة.وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، أمس الأحد، أن القوات الروسية شنت ضربة بأسلحة بحرية وجوية بعيدة المدى وعالية الدقة على منشآت يتم فيها التحضير لأعمال إرهابية ضد روسيا.وأشارت الدفاع الروسية إلى أن جميع الأهداف المخطط لها قد دمرت.وبحسب وزارة الدفاع الروسية: "قامت القوات المسلحة الأوكرانية بمحاولات فاشلة للعمليات الهجومية في اتجاهات دونيتسك وكراسني ليمان وجنوب دونيتسك وزابوروجيه".وأضاف بيان الدفاع: "في اتجاه دونيتسك، نتيجة للإجراءات المنسقة لقوات مجموعة "الجنوب" الروسية والغارات الجوية ونيران المدفعية، تم صد 14 هجوما للعدو بنجاح في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية".
https://sputnikarabic.ae/20230724/الدفاع-الروسية-كييف-حاولت-شن-هجوم-على-القرم-باستخدام-17-طائرة-مسيرة-1079332768.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
جنود روس يتسللون عبر الخنادق ويدمرون مقرا أوكرانيا متخفيا في غابات كراسني ليمان... فيديو
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نفذت مجموعة جنود روس هجوما ناجحا على محور كراسني ليمان، إذ قام الجنود الروس بالتسلل عبر الخنادق ودمروا مقرا أوكرانيا متخفيا داخل الغابات.
وتظهر المشاهد التي حصلت عليها وكالة "سبوتنيك" من وزارة الدفاع الروسية، جنودا من القوات الروسية يتقدمون في غابات كراسني ليمان، عبر الخنادق، وينفذون هجوما باستخدام القاذفات المحمولة.
ووجهت القوات الروسية ضربات باستخدام القاذفات المحمولة استهدفت القوات الأوكرانية في المنطقة، وتقدمت القوات ودمرت مقرا أوكرانيا.
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، أمس الأحد، أن القوات الروسية شنت ضربة بأسلحة
بحرية وجوية بعيدة المدى وعالية الدقة على منشآت يتم فيها التحضير لأعمال إرهابية ضد روسيا.
وقالت الدفاع الروسية: "شنت القوات المسلحة الروسية هجوما صاروخيا بأسلحة بحرية وجوية بعيدة المدى وعالية الدقة على أماكن إنتاج وتدريب الزوارق المسيرة في مقاطعة أوديسا، وكان يجري الإعداد لهجمات إرهابية ضد روسيا، وكان هناك مرتزقة أجانب في المنشآت المستهدفة".
وأشارت الدفاع الروسية إلى أن جميع الأهداف المخطط لها قد دمرت.
وبحسب وزارة الدفاع الروسية: "قامت القوات المسلحة الأوكرانية بمحاولات فاشلة للعمليات الهجومية في اتجاهات دونيتسك وكراسني ليمان وجنوب دونيتسك وزابوروجيه".
وأضاف بيان الدفاع: "في اتجاه دونيتسك، نتيجة للإجراءات المنسقة لقوات مجموعة "الجنوب" الروسية والغارات الجوية ونيران المدفعية، تم صد 14 هجوما للعدو بنجاح في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية".