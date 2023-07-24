https://sputnikarabic.ae/20230724/خبير-الغرب-يزود-كييف-بأحدث-التكنولوجيا-لاستهداف-موسكو-1079354585.html
خبير: الغرب يزود كييف بأحدث التكنولوجيا لاستهداف موسكو
خبير: الغرب يزود كييف بأحدث التكنولوجيا لاستهداف موسكو
نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 24.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-24T13:42+0000
2023-07-24T13:42+0000
2023-07-24T13:42+0000
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بلا قيود
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خبير: الغرب زود كييف بأحدث التكنولوجيا لاستهداف موسكو
خبير: الغرب زود كييف بأحدث التكنولوجيا لاستهداف موسكو
استهداف موسكو والقرم بالمسيرات. وهو ما قال عنه الخبير بالشأن الروسي سمير أيوب:الولايات المتحدة تنقل قوات من العراق لسوريا. وهو ما قال عنه الخبير العسكري تركي الحسن:منظمة التعاون الإسلامي تعلق صفة المبعوث الخاص للسويد لديها، ويقول نقيب أئمة تونس فاضل العاشور في حديث لبرنامجنا:الرئيس التونسي يدعو المجموعة الدولية للبحث عن الدوافع وراء مشكلة الهجرة غير الشرعية، ويقول الباحث السياسي والقانوني المحامي حازم القصوري، في حديث لبرنامجنا:المعارضة الإسرائيلية تعلن فشل المفاوضات مع نتانياهو، ويقول الخبير في الشأن الإسرائيلي الدكتور حسن مرهج، في حديث لبرنامجنا:موسكو تستضيف منتدى إعلاميا للشباب في إطارالقمة الروسية الأفريقية. وقال عنه محمد صديق بن زعتات الأستاذ في جامعة قسنطينة الثالثة بالحزائر:التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
بلا قيود, аудио
خبير: الغرب يزود كييف بأحدث التكنولوجيا لاستهداف موسكو
تابعنا عبر
نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
استهداف موسكو والقرم بالمسيرات. وهو ما قال عنه الخبير بالشأن الروسي سمير أيوب:
"هذا انعكاس للمأزق الذي تعيشه القوات الأوكرانية وفشلها بتحقيق أي مكسب ميداني ودليل على أن الغرب زودها بأحدث الأجهزة والتكنولوجيا المتطورة".
الولايات المتحدة تنقل قوات من العراق لسوريا. وهو ما قال عنه الخبير العسكري تركي الحسن:
"الهدف إنهاك سوريا وإيصالها للموت البطيء، وقطع الجغرافية السورية عن العراقية، وضرب محور المقاومة، واستهداف القوات الروسية".
منظمة التعاون الإسلامي تعلق صفة المبعوث الخاص للسويد لديها، ويقول نقيب أئمة تونس فاضل العاشور في حديث لبرنامجنا:
"كل هذه الأمور لا تفيد بشيء، إنما المطلوب هو تطوير كل قدرات وإمكانيات البلدان الإسلامية ، وأن يتم تطوير المجتمعات عبر نشر الديمقراطية وتحسين معيشة المواطنين".
الرئيس التونسي يدعو المجموعة الدولية للبحث عن الدوافع وراء مشكلة الهجرة غير الشرعية، ويقول الباحث السياسي والقانوني المحامي حازم القصوري، في حديث لبرنامجنا:
"الرئيس التونسي شدد على أن بلاده منخرطة في المشروع الدولي ضد الهجرة غير الشرعية وضد الاتجار بالبشر، وهذا الموقف يستند إلى القوانين والشرائع التونسية".
المعارضة الإسرائيلية تعلن فشل المفاوضات مع نتانياهو، ويقول الخبير في الشأن الإسرائيلي الدكتور حسن مرهج، في حديث لبرنامجنا:
"يبدو أن الأمور تسير نحو التصعيد في المجتمع الإسرائيلي، وهذا ما يهدد ويقوض أسس الدولة الإسرائيلية في المستقبل".
موسكو تستضيف منتدى إعلاميا للشباب في إطارالقمة الروسية الأفريقية. وقال عنه محمد صديق بن زعتات الأستاذ في جامعة قسنطينة الثالثة بالحزائر:
"هذا سيؤدي إلى تبادل ثقافي مهم بين روسيا وأفريقيا عبر الجزائر".
التفاصيل في الملف الصوتي...