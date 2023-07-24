https://sputnikarabic.ae/20230724/خبير-الغرب-يزود-كييف-بأحدث-التكنولوجيا-لاستهداف-موسكو-1079354585.html

خبير: الغرب يزود كييف بأحدث التكنولوجيا لاستهداف موسكو

خبير: الغرب يزود كييف بأحدث التكنولوجيا لاستهداف موسكو

نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 24.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-24T13:42+0000

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2023-07-24T13:42+0000

راديو

بلا قيود

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خبير: الغرب زود كييف بأحدث التكنولوجيا لاستهداف موسكو خبير: الغرب زود كييف بأحدث التكنولوجيا لاستهداف موسكو

استهداف موسكو والقرم بالمسيرات. وهو ما قال عنه الخبير بالشأن الروسي سمير أيوب:الولايات المتحدة تنقل قوات من العراق لسوريا. وهو ما قال عنه الخبير العسكري تركي الحسن:منظمة التعاون الإسلامي تعلق صفة المبعوث الخاص للسويد لديها، ويقول نقيب أئمة تونس فاضل العاشور في حديث لبرنامجنا:الرئيس التونسي يدعو المجموعة الدولية للبحث عن الدوافع وراء مشكلة الهجرة غير الشرعية، ويقول الباحث السياسي والقانوني المحامي حازم القصوري، في حديث لبرنامجنا:المعارضة الإسرائيلية تعلن فشل المفاوضات مع نتانياهو، ويقول الخبير في الشأن الإسرائيلي الدكتور حسن مرهج، في حديث لبرنامجنا:موسكو تستضيف منتدى إعلاميا للشباب في إطارالقمة الروسية الأفريقية. وقال عنه محمد صديق بن زعتات الأستاذ في جامعة قسنطينة الثالثة بالحزائر:التفاصيل في الملف الصوتي...

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