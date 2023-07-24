https://sputnikarabic.ae/20230724/درع-روسي-لا-يقهر-يحبط-الأوكرانيين-ويجبرهم-على-التصويب-إلى-الرأس-فيديو-1079351547.html
درع روسي "لا يقهر" يحبط الأوكرانيين ويجبرهم على "التصويب إلى الرأس"... فيديو
درع روسي "لا يقهر" يحبط الأوكرانيين ويجبرهم على "التصويب إلى الرأس"... فيديو
أحدث فيديو نشره اختصاصيون عسكريون أوكرانيون ضجة كبيرة بعد اختبارهم قوة الدروع الروسية الفائقة الواقية للبدن. 24.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-24T12:32+0000
2023-07-24T12:32+0000
2023-07-24T12:32+0000
روسيا
رصد عسكري
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وبعد أن ثبت العسكريون الأوكرانيون الدرع الروسي كهدف، وبدأوا بتجربة كافة أنواع الأعيرة النارية عليه، ولكن بعد التحقق من اللوحة المدرعة من الدرجة الخامسة التي تستخدم بالبزات العسكرية الروسية النظامية، تقاجؤوا بالنتيجة الصادمة. حيث صُعق الجنود عندما لم تتمكن حتى طلقة واحدة من مسافة 28 مترًا من اختراق عتاد الوقاية الشخصية الروسية الصنع، والتي يتم توفيرها لكل جندي في وحدة مشاة عادية في الجيش الروسي. وعلق أحد الجنود المشاركين بالتجربة بعد خيبة أمله: "يجب أن نطلق النار نحو الرأس".
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2023
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
درع روسي "لا يقهر" يحبط الأوكرانيين ويجبرهم على "التصويب إلى الرأس"... فيديو
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أحدث فيديو نشره اختصاصيون عسكريون أوكرانيون ضجة كبيرة بعد اختبارهم قوة الدروع الروسية الفائقة الواقية للبدن.
وبعد أن ثبت العسكريون الأوكرانيون الدرع الروسي كهدف، وبدأوا بتجربة كافة أنواع الأعيرة النارية عليه، ولكن بعد التحقق من اللوحة المدرعة من الدرجة الخامسة التي تستخدم بالبزات العسكرية الروسية النظامية، تقاجؤوا بالنتيجة الصادمة.
أطلق الأوكرانيون النار من بندقية كلاشينكوف الآلية ومدفع رشاش خفيف عيار 5.45 ملم من طلقات عادية وخارقة للدروع.
حيث صُعق الجنود عندما لم تتمكن حتى طلقة واحدة من مسافة 28 مترًا من اختراق عتاد الوقاية الشخصية الروسية الصنع، والتي يتم توفيرها لكل جندي في وحدة مشاة عادية في الجيش الروسي.
وعلق أحد الجنود
المشاركين بالتجربة بعد خيبة أمله: "يجب أن نطلق النار نحو الرأس".