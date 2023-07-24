https://sputnikarabic.ae/20230724/رئيس-جمهورية-القرم-عودة-حركة-القطارات-في-شبه-جزيرة-القرم-إلى-حالتها-الطبيعية-1079333690.html
رئيس جمهورية القرم: عودة حركة القطارات في شبه جزيرة القرم إلى حالتها الطبيعية
رئيس جمهورية القرم: عودة حركة القطارات في شبه جزيرة القرم إلى حالتها الطبيعية
قال رئيس شبه جزيرة القرم، سيرغي أكسيونوف، إنه تم استئناف حركة السكك الحديدية في منطقة جانكوي، والتي تم تعليقها سابقًا لأسباب أمنية. 24.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-24T07:31+0000
2023-07-24T07:31+0000
2023-07-24T07:31+0000
روسيا
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وكتب أكسيونوف على قناته على تلغرام: "تم استئناف حركة السكك الحديدية في منطقة جانكوي، والتي تم تعليقها في السابق لأسباب أمنية".ووقع الهجوم بطائرة مسيرة صباح الإثنين في شبه جزيرة القرم. وقال أكسيونوف إن 11 طائرة مسيرة للعدو أسقطتها قوات الدفاع الجوي وتم تحييدها باستخدام الحرب الإلكترونية.وقال أكسيونوف: إن هناك إصابة في مستودع ذخيرة في منطقة جانكوي في شبه جزيرة القرم. تم إنشاء مقر عملياتي، وإجلاء السكان جار.
https://sputnikarabic.ae/20230724/الدفاع-الروسية-كييف-حاولت-شن-هجوم-على-القرم-باستخدام-17-طائرة-مسيرة-1079332768.html
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روسيا
رئيس جمهورية القرم: عودة حركة القطارات في شبه جزيرة القرم إلى حالتها الطبيعية
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قال رئيس شبه جزيرة القرم، سيرغي أكسيونوف، إنه تم استئناف حركة السكك الحديدية في منطقة جانكوي، والتي تم تعليقها سابقًا لأسباب أمنية.
وكتب أكسيونوف على قناته على تلغرام: "تم استئناف حركة السكك الحديدية في منطقة جانكوي، والتي تم تعليقها في السابق لأسباب أمنية".
ووقع الهجوم بطائرة مسيرة صباح الإثنين في شبه جزيرة القرم. وقال أكسيونوف إن 11 طائرة مسيرة للعدو أسقطتها قوات الدفاع الجوي وتم تحييدها باستخدام الحرب الإلكترونية.
وقال أكسيونوف: إن هناك إصابة في مستودع ذخيرة في منطقة جانكوي في شبه جزيرة القرم. تم إنشاء مقر عملياتي، وإجلاء السكان جار.