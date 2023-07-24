عربي
https://sputnikarabic.ae/20230724/رئيس-جمهورية-القرم-عودة-حركة-القطارات-في-شبه-جزيرة-القرم-إلى-حالتها-الطبيعية-1079333690.html
رئيس جمهورية القرم: عودة حركة القطارات في شبه جزيرة القرم إلى حالتها الطبيعية
رئيس جمهورية القرم: عودة حركة القطارات في شبه جزيرة القرم إلى حالتها الطبيعية
قال رئيس شبه جزيرة القرم، سيرغي أكسيونوف، إنه تم استئناف حركة السكك الحديدية في منطقة جانكوي، والتي تم تعليقها سابقًا لأسباب أمنية. 24.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-24T07:31+0000
2023-07-24T07:31+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/12/1079170089_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_aafe9707880c8c46500f89b0bf056e69.jpg
وكتب أكسيونوف على قناته على تلغرام: "تم استئناف حركة السكك الحديدية في منطقة جانكوي، والتي تم تعليقها في السابق لأسباب أمنية".ووقع الهجوم بطائرة مسيرة صباح الإثنين في شبه جزيرة القرم. وقال أكسيونوف إن 11 طائرة مسيرة للعدو أسقطتها قوات الدفاع الجوي وتم تحييدها باستخدام الحرب الإلكترونية.وقال أكسيونوف: إن هناك إصابة في مستودع ذخيرة في منطقة جانكوي في شبه جزيرة القرم. تم إنشاء مقر عملياتي، وإجلاء السكان جار.
https://sputnikarabic.ae/20230724/الدفاع-الروسية-كييف-حاولت-شن-هجوم-على-القرم-باستخدام-17-طائرة-مسيرة-1079332768.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/12/1079170089_261:0:1221:720_1920x0_80_0_0_77705c80cc41ad376ac31dfa5cd281aa.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

رئيس جمهورية القرم: عودة حركة القطارات في شبه جزيرة القرم إلى حالتها الطبيعية

07:31 GMT 24.07.2023
© Sputnik . Investigative Committee of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورجسر القرم بعد تعرضه للهجوم الإرهابي بواسطة مركبتين مسيرتين أوكرانيتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية.
جسر القرم بعد تعرضه للهجوم الإرهابي بواسطة مركبتين مسيرتين أوكرانيتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2023
© Sputnik . Investigative Committee of the Russian Federation
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
قال رئيس شبه جزيرة القرم، سيرغي أكسيونوف، إنه تم استئناف حركة السكك الحديدية في منطقة جانكوي، والتي تم تعليقها سابقًا لأسباب أمنية.
وكتب أكسيونوف على قناته على تلغرام: "تم استئناف حركة السكك الحديدية في منطقة جانكوي، والتي تم تعليقها في السابق لأسباب أمنية".
ميناء يالطا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: كييف حاولت شن هجوم على القرم باستخدام 17 طائرة مسيرة
06:27 GMT
ووقع الهجوم بطائرة مسيرة صباح الإثنين في شبه جزيرة القرم. وقال أكسيونوف إن 11 طائرة مسيرة للعدو أسقطتها قوات الدفاع الجوي وتم تحييدها باستخدام الحرب الإلكترونية.
وقال أكسيونوف: إن هناك إصابة في مستودع ذخيرة في منطقة جانكوي في شبه جزيرة القرم. تم إنشاء مقر عملياتي، وإجلاء السكان جار.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:52 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20 يوليو, 13:00 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала