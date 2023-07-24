https://sputnikarabic.ae/20230724/روسيا-تضاعف-إنتاج-صاروخ-إسكندر--1079333787.html
روسيا تضاعف إنتاج صاروخ "إسكندر"
روسيا تضاعف إنتاج صاروخ "إسكندر"
أفادت الخدمة الصحفية لـ"روستيخ" بأن مكتب تصميم الهندسة الميكانيكية "كي بي إم"، في شركة الأبحاث والإنتاج التابعة لـ"روستيخ"، والتي تعد أيضًا مطور نظام صواريخ... 24.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-24T08:11+0000
2023-07-24T08:11+0000
2023-07-24T08:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
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وأكد التقرير الصادر عن الخدمة، أن مكتب تصميم الهندسة الميكانيكية في المؤسسة العلمية والإنتاجية، قد أوفى بمتطلبات "أمر دفاع الدولة" بنسبة 100% منذ بداية عام 2023. وتم التدقيق في مجريات تنفيذ "أمر دفاع الدولة" على مدار عشرة أيام، ولم يتم إيجاد أي انحراف عن الجدول الزمني العقد. وأشار التقرير إلى أنه مقارنة بعام 2022، زادت "كي بي إم" إنتاج المنتجات في بعض المناطق بمقدار مرتين ونصف".ويعتبر مكتب "كولومنا" للتصميم الهندسي مطور ومصنع لأنظمة الصواريخ المحمولة المضادة للطائرات "مانبادس"، وأنظمة الصواريخ المضادة للدبابات، وأنظمة صواريخ "إسكندر" التشغيلية والتكتيكية، وصواريخ الطيران، وأنظمة الحماية النشطة للمركبات المدرعة.ويعمل نظام الصواريخ العملياتية التكتيكية "إسكندر" بانتظام في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.ويمكن للصواريخ المجنحة الطيران على ارتفاعات منخفضة للغاية ومراعاة التضاريس، ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، يكاد يكون من المستحيل اكتشافها.وفي وقت سابق، أفادت شركة "روستيخ" الروسية، أن روسيا قامت مرارًا بزيادة إنتاج مكونات "إسكندر-إم" في عام 2023.
https://sputnikarabic.ae/20230724/شركة-ترانسماش-هولدينغ-الروسية-تعلن-البدء-في-إنتاج-محركات-لمحطة-الضبعة-النووية-المصرية-1079330819.html
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روسيا, سلاح روسيا
روسيا تضاعف إنتاج صاروخ "إسكندر"
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أفادت الخدمة الصحفية لـ"روستيخ" بأن مكتب تصميم الهندسة الميكانيكية "كي بي إم"، في شركة الأبحاث والإنتاج التابعة لـ"روستيخ"، والتي تعد أيضًا مطور نظام صواريخ "إسكندر"، قام بزيادة إنتاج الصواريخ بمقدار مرتين ونصف (بنسبة 100%) من احتياجات "أمر دفاع الدولة" منذ بداية عام 2023".
وأكد التقرير الصادر عن الخدمة، أن مكتب تصميم الهندسة الميكانيكية في المؤسسة العلمية والإنتاجية، قد أوفى بمتطلبات "أمر دفاع الدولة" بنسبة 100% منذ بداية عام 2023. وتم التدقيق في مجريات تنفيذ "أمر دفاع الدولة" على مدار عشرة أيام، ولم يتم إيجاد أي انحراف عن الجدول الزمني العقد.
ويعتبر مكتب "كولومنا" للتصميم الهندسي مطور ومصنع لأنظمة الصواريخ المحمولة المضادة للطائرات "مانبادس"، وأنظمة الصواريخ المضادة للدبابات، وأنظمة صواريخ "إسكندر" التشغيلية والتكتيكية، وصواريخ الطيران
، وأنظمة الحماية النشطة للمركبات المدرعة.
ويعمل نظام الصواريخ العملياتية التكتيكية "إسكندر" بانتظام في منطقة العملية العسكرية الخاصة
في أوكرانيا.
ويحتوي النظام الصاروخي في ترسانته على كل من الصواريخ الباليستية والصواريخ المجنحة من طراز "كروز". تقوم ذخيرة النظام بخلق تداخل إلكتروني عند الاقتراب من الهدف وهي عمليًا غير معرضة للدفاع الجوي الأوكراني.
ويمكن للصواريخ المجنحة الطيران على ارتفاعات منخفضة للغاية ومراعاة التضاريس، ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، يكاد يكون من المستحيل اكتشافها.