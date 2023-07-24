https://sputnikarabic.ae/20230724/روسيا-نحتفظ-بالحق-في-اتخاذ-إجراءات-صارمة-ردا-على-هجوم-طائرات-مسيرة-على-موسكو-1079351198.html
روسيا: نحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات صارمة ردا على هجوم طائرات مسيرة على موسكو
روسيا: نحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات صارمة ردا على هجوم طائرات مسيرة على موسكو
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، أن موسكو تحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات صارمة، ردًا على هجوم كييف بطائرات مسيرة على الأراضي الروسية. 24.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-24T12:34+0000
2023-07-24T12:34+0000
2023-07-24T12:34+0000
روسيا
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وقالت الخارجية الروسية، في بيان نُشر على الموقع الرسمي: "يحتفظ الجانب الروسي بالحق في اتخاذ إجراءات جوابية صارمة".وأكدت وزارة الخارجية الروسية في بيانها، أن هجمات كييف على القرم وموسكو، هي استخدام آخر للأساليب الإرهابية من قبل القيادة العسكرية - السياسية لأوكرانيا لترهيب السكان المدنيين".وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، إسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين، استخدمهما نظام كييف لشن هجوم إرهابي على مواقع في العاصمة الروسية موسكو.وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في صباح يوم 24 تموز/يوليو تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على مواقع في مدينة موسكو".وأضافت الدفاع الروسية أنه "تم اعتراض الطائرتين الأوكرانيتين المسيرتين وتحطيمهما باستخدام وسائل الحرب الإلكترونية".وأوضحت الدفاع الروسية أن محاولة الهجوم الإرهابي لم تسفر عن سقوط إصابات أو أضرار جسيمة.
https://sputnikarabic.ae/20230724/الدفاع-الروسية-كييف-حاولت-شن-هجوم-على-القرم-باستخدام-17-طائرة-مسيرة-1079332768.html
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روسيا
روسيا: نحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات صارمة ردا على هجوم طائرات مسيرة على موسكو
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، أن موسكو تحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات صارمة، ردًا على هجوم كييف بطائرات مسيرة على الأراضي الروسية.
وقالت الخارجية الروسية، في بيان نُشر على الموقع الرسمي: "يحتفظ الجانب الروسي بالحق في اتخاذ إجراءات جوابية صارمة".
وأكدت وزارة الخارجية الروسية في بيانها، أن هجمات كييف على القرم وموسكو، هي استخدام آخر للأساليب الإرهابية من قبل القيادة العسكرية - السياسية لأوكرانيا لترهيب السكان المدنيين".
وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، إسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين، استخدمهما نظام كييف لشن هجوم إرهابي على مواقع في العاصمة الروسية موسكو.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في صباح يوم 24 تموز/يوليو تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على مواقع في مدينة موسكو".
وأضافت الدفاع الروسية أنه "تم اعتراض الطائرتين الأوكرانيتين المسيرتين وتحطيمهما باستخدام وسائل الحرب الإلكترونية".
وأوضحت الدفاع الروسية أن محاولة الهجوم الإرهابي لم تسفر عن سقوط إصابات أو أضرار جسيمة.