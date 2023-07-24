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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230724/سالدو-خسائر-كييف-البشرية-في-مقاطعة-خيرسون-بلغت-حوالي-900-عسكري-منذ-مطلع-يوليو-الجاري-1079342180.html
سالدو: خسائر كييف البشرية في مقاطعة خيرسون بلغت حوالي 900 عسكري منذ مطلع يوليو الجاري
سالدو: خسائر كييف البشرية في مقاطعة خيرسون بلغت حوالي 900 عسكري منذ مطلع يوليو الجاري
أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو, اليوم الإثنين, أن خسائر القوات الأوكرانية في المقاطعة، منذ بداية يوليو/تموز الجاري، بلغت حوالي 900 عسكري... 24.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-24T08:53+0000
2023-07-24T08:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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سيمفيروبول - سبوتنيك. وقال سالدو، في قناته على "تلغرام": "في الفترة من 1 إلى 23 تموز/ يوليو الجاري، بلغت خسائر تشكيلات نظام كييف المسلحة أثناء العمليات القتالية على أراضي مقاطعة خيرسون: ما يصل إلى 880 فردا، إضافة إلى تدمير أكثر من 30 قاربا؛ دبابتين، ستة مدافع هاوتزر ذاتية الدفع و22 مدفع هاوتزر المقطور؛ راجمتي صواريخ؛ أكثر من 30 مدفع هاون؛ نظام صاروخي مضاد للدبابات؛ مركبة قيادة وأركان، مقرين للقيادة ؛ ثلاث محطات رادار، منصتين للحرب الإلكترونية؛ سبعة مستودعات".ووفقا له، هذه البيانات الموثوقة تم توفيرها وتأكيدها من قبل قيادة تجمع قوات "دنيبر" من خلال التحكم الموضوعي، مشددا على أنه" للتأكيد الإضافي، فإن المستشفيات مكتظة في مناطق خيرسون ونيكولايف وأوديسا".في الوقت نفسه، أشار سالدو، إلى أن " العدو أجبر قواته على تنفيذ محاولات عبور دنيبر في منطقي كينبورن وجسر أنتونوف.وأصبحت مقاطعة خيرسون جزءًا من روسيا بعد استفتاء أجري، في أيلول/سبتمبر 2022. ولا يعترف الجانب الأوكراني بشرعية إرادة سكان المقاطعة، ويواصل قصفها.وتسيطر روسيا، في الوقت الحالي، على 75 بالمئة من أراضي مقاطعة خيرسون، ولا تزال الضفة اليمنى لنهر دنيبر، بما في ذلك مدينة خيرسون تحت سيطرة القوات المسلحة الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230719/القوات-الروسية-تدمر-أكبر-مستودعات-الجيش-الأوكراني-في-خيرسون-1079217190.html
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سالدو: خسائر كييف البشرية في مقاطعة خيرسون بلغت حوالي 900 عسكري منذ مطلع يوليو الجاري

08:53 GMT 24.07.2023
© Sputnik . Dmitry Makeev / الانتقال إلى بنك الصورطاقم قذيفة هاون 240 ملم من احتياطي القيادة العليا 2إس4 "تيوليبان" (توليب) في اتجاه محور خيرسون.
طاقم قذيفة هاون 240 ملم من احتياطي القيادة العليا 2إس4 تيوليبان (توليب) في اتجاه محور خيرسون. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2023
© Sputnik . Dmitry Makeev
/
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أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو, اليوم الإثنين, أن خسائر القوات الأوكرانية في المقاطعة، منذ بداية يوليو/تموز الجاري، بلغت حوالي 900 عسكري إضافة إلى تدمير أكثر من 30 زورقا ودبابتين وسبعة مستودعات .
سيمفيروبول - سبوتنيك. وقال سالدو، في قناته على "تلغرام": "في الفترة من 1 إلى 23 تموز/ يوليو الجاري، بلغت خسائر تشكيلات نظام كييف المسلحة أثناء العمليات القتالية على أراضي مقاطعة خيرسون: ما يصل إلى 880 فردا، إضافة إلى تدمير أكثر من 30 قاربا؛ دبابتين، ستة مدافع هاوتزر ذاتية الدفع و22 مدفع هاوتزر المقطور؛ راجمتي صواريخ؛ أكثر من 30 مدفع هاون؛ نظام صاروخي مضاد للدبابات؛ مركبة قيادة وأركان، مقرين للقيادة ؛ ثلاث محطات رادار، منصتين للحرب الإلكترونية؛ سبعة مستودعات".
انفجار مستودع نفط في ماكييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية جراء قصفه من القوات المسلحة الأوكرانية، 4 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر أكبر مستودعات الجيش الأوكراني في خيرسون
19 يوليو, 10:25 GMT
ووفقا له، هذه البيانات الموثوقة تم توفيرها وتأكيدها من قبل قيادة تجمع قوات "دنيبر" من خلال التحكم الموضوعي، مشددا على أنه" للتأكيد الإضافي، فإن المستشفيات مكتظة في مناطق خيرسون ونيكولايف وأوديسا".
في الوقت نفسه، أشار سالدو، إلى أن " العدو أجبر قواته على تنفيذ محاولات عبور دنيبر في منطقي كينبورن وجسر أنتونوف.
وأصبحت مقاطعة خيرسون جزءًا من روسيا بعد استفتاء أجري، في أيلول/سبتمبر 2022. ولا يعترف الجانب الأوكراني بشرعية إرادة سكان المقاطعة، ويواصل قصفها.
وتسيطر روسيا، في الوقت الحالي، على 75 بالمئة من أراضي مقاطعة خيرسون، ولا تزال الضفة اليمنى لنهر دنيبر، بما في ذلك مدينة خيرسون تحت سيطرة القوات المسلحة الأوكرانية.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:52 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20 يوليو, 13:00 GMT
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