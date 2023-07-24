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الكرملين: وجود آثار لمتفجرات على متن سفينة حبوب أوكرانية يشير إلى وجود خطر على جسر القرم
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230724/سلطات-خيرسون-محاولات-أوكرانيا-للوصول-إلى-جسر-أنتونوفسكي-غير-واعدة-1079345230.html
سلطات خيرسون: محاولات أوكرانيا للوصول إلى جسر أنتونوفسكي "غير واعدة"
سلطات خيرسون: محاولات أوكرانيا للوصول إلى جسر أنتونوفسكي "غير واعدة"
وصف القائم بأعمال حاكم منطقة خيرسون فلاديمير سالدو، محاولات القوات الأوكرانية لكسب موطئ قدم بالقرب من جسر أنتونوفسكي بأنها غير واعدة. 24.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-24T10:11+0000
2023-07-24T10:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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وقال سالدو في وقت سابق، إنه في يوليو / تموز الجاري، قام العدوعلى محور خيرسون بإجبار مقاتليه على محاولة لعبور نهر الدنيبر في منطقة كينبورنسكايا كوسا وفي منطقة جسر أنتونوفسكي.وكتب سالدو في قناته على "تلغرام": "من وجهة نظر عسكرية، تعتبر البيوت بالقرب من جسر أنتونوفسكي مكانًا ميؤوسًا منه، إنها خردة غير صالحة تحولت إلى مفرمة لحم دامية"، وبحسب قوله، فإن القيادة العسكرية الروسية، التي أنقذت أرواح مقاتليها، اتخذت قرارًا واعيًا بالتجهيز للعدو "في مكان غريب من باخموت الصغيرة، حيث تكابد قوات نظام كييف على محور خيرسون".وأشار سالدو إلى أن القيادة الأوكرانية، في الوقت نفسه، وتحت ضغط من "محرّكي الدمى الغربيين"، ترمي بالمزيد والمزيد من المجموعات بلا رحمة إلى المذبحة، وتنظم "قوافل الموت" لهم.أصبحت منطقة خيرسون تابعة لروسيا بعد استفتاء أجري في سبتمبر/ أيلول 2022. وفي الوقت نفسه، لا يعترف الجانب الأوكراني بشرعيته ويواصل قصف أراضي المنطقة.اليوم، 75% من أراضي منطقة خيرسون تحت السيطرة الروسية، وجزء من الضفة اليمنى لنهر دنيبر، بما في ذلك خيرسون، لا يزال تحت سيطرة أوكرانيا.أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو, صباح اليوم الإثنين, أن خسائر القوات الأوكرانية في المقاطعة، منذ بداية يوليو/تموز الجاري، بلغت حوالي 900 عسكري إضافة إلى تدمير أكثر من 30 زورقا ودبابتين وسبعة مستودعات .وقال سالدو، في قناته على "تلغرام": "في الفترة من 1 إلى 23 تموز/ يوليو الجاري، بلغت خسائر تشكيلات نظام كييف المسلحة أثناء العمليات القتالية على أراضي مقاطعة خيرسون: ما يصل إلى 880 فردا، إضافة إلى تدمير أكثر من 30 قاربا؛ دبابتين، ستة مدافع هاوتزر ذاتية الدفع و22 مدفع هاوتزر المقطور؛ راجمتي صواريخ؛ أكثر من 30 مدفع هاون؛ نظام صاروخي مضاد للدبابات؛ مركبة قيادة وأركان، مقرين للقيادة ؛ ثلاث محطات رادار، منصتين للحرب الإلكترونية؛ سبعة مستودعات".
https://sputnikarabic.ae/20230724/سالدو-خسائر-كييف-البشرية-في-مقاطعة-خيرسون-بلغت-حوالي-900-عسكري-منذ-مطلع-يوليو-الجاري-1079342180.html
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العالم, روسيا, رصد عسكري
العالم, روسيا, رصد عسكري

سلطات خيرسون: محاولات أوكرانيا للوصول إلى جسر أنتونوفسكي "غير واعدة"

10:11 GMT 24.07.2023
© Sputnik . Dmitry Makeev / الانتقال إلى بنك الصورطاقم مدفعية ذاتية الدفع "مستا-إس" في اتجاه محور خيرسون.
طاقم مدفعية ذاتية الدفع مستا-إس في اتجاه محور خيرسون. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2023
© Sputnik . Dmitry Makeev
/
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وصف القائم بأعمال حاكم منطقة خيرسون فلاديمير سالدو، محاولات القوات الأوكرانية لكسب موطئ قدم بالقرب من جسر أنتونوفسكي بأنها غير واعدة.
وقال سالدو في وقت سابق، إنه في يوليو / تموز الجاري، قام العدوعلى محور خيرسون بإجبار مقاتليه على محاولة لعبور نهر الدنيبر في منطقة كينبورنسكايا كوسا وفي منطقة جسر أنتونوفسكي.
وكتب سالدو في قناته على "تلغرام": "من وجهة نظر عسكرية، تعتبر البيوت بالقرب من جسر أنتونوفسكي مكانًا ميؤوسًا منه، إنها خردة غير صالحة تحولت إلى مفرمة لحم دامية"، وبحسب قوله، فإن القيادة العسكرية الروسية، التي أنقذت أرواح مقاتليها، اتخذت قرارًا واعيًا بالتجهيز للعدو "في مكان غريب من باخموت الصغيرة، حيث تكابد قوات نظام كييف على محور خيرسون".
وأشار سالدو إلى أن القيادة الأوكرانية، في الوقت نفسه، وتحت ضغط من "محرّكي الدمى الغربيين"، ترمي بالمزيد والمزيد من المجموعات بلا رحمة إلى المذبحة، وتنظم "قوافل الموت" لهم.
طاقم قذيفة هاون 240 ملم من احتياطي القيادة العليا 2إس4 تيوليبان (توليب) في اتجاه محور خيرسون. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خسائر كييف البشرية في مقاطعة خيرسون بلغت حوالي 900 عسكري منذ مطلع يوليو الجاري
08:53 GMT
أصبحت منطقة خيرسون تابعة لروسيا بعد استفتاء أجري في سبتمبر/ أيلول 2022. وفي الوقت نفسه، لا يعترف الجانب الأوكراني بشرعيته ويواصل قصف أراضي المنطقة.
اليوم، 75% من أراضي منطقة خيرسون تحت السيطرة الروسية، وجزء من الضفة اليمنى لنهر دنيبر، بما في ذلك خيرسون، لا يزال تحت سيطرة أوكرانيا.
أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو, صباح اليوم الإثنين, أن خسائر القوات الأوكرانية في المقاطعة، منذ بداية يوليو/تموز الجاري، بلغت حوالي 900 عسكري إضافة إلى تدمير أكثر من 30 زورقا ودبابتين وسبعة مستودعات .
وقال سالدو، في قناته على "تلغرام": "في الفترة من 1 إلى 23 تموز/ يوليو الجاري، بلغت خسائر تشكيلات نظام كييف المسلحة أثناء العمليات القتالية على أراضي مقاطعة خيرسون: ما يصل إلى 880 فردا، إضافة إلى تدمير أكثر من 30 قاربا؛ دبابتين، ستة مدافع هاوتزر ذاتية الدفع و22 مدفع هاوتزر المقطور؛ راجمتي صواريخ؛ أكثر من 30 مدفع هاون؛ نظام صاروخي مضاد للدبابات؛ مركبة قيادة وأركان، مقرين للقيادة ؛ ثلاث محطات رادار، منصتين للحرب الإلكترونية؛ سبعة مستودعات".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:46 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20 يوليو, 13:00 GMT
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