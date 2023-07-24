https://sputnikarabic.ae/20230724/ضابط-استخبارات-أمريكي-يدق-ناقوس-الخطر-بسبب-عملية-زيلينسكي-السرية-1079356941.html

ضابط استخبارات أمريكي "يدق ناقوس الخطر" بسبب عملية زيلينسكي "السرية"

ضابط استخبارات أمريكي "يدق ناقوس الخطر" بسبب عملية زيلينسكي "السرية"

قال ضابط المخابرات الأمريكية السابق سكوت ريتر، في مقابلة صحفية، إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ونظيره البولندي، أندريه دودا، ربما يتفقان سراً على إنشاء... 24.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-24T14:39+0000

2023-07-24T14:39+0000

2023-07-24T14:39+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

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وأضاف ريتر: "التقى دودا وزيلينسكي أكثر من مرة، بما في ذلك لمناقشة إمكانية إنشاء اتحاد سياسي بين بولندا وأوكرانيا، من شأنه أن يمحو الحدود بين الجمهوريتين".وأشار ريتر إلى أن الجيش البولندي وصف هذه الخطوة بالـ"محفوفة بالمخاطر" للغاية، لأنها قد تؤدي إلى تصعيد خطير يصل إلى صدام مباشر بين وارسو وموسكو، ومع ذلك، فإن زيلينسكي قد يقدم عليها بسبب وضعه اليائس.واختتم ريتر قوله في مقابلة على قناة "ستيفن غاردنر" على "يوتيوب":في الوقت نفسه، تشارك بولندا بالفعل في الصراع على أراضي الجمهورية السوفيتية السابقة. وخلص إلى أن مرتزقتها يقاتلون في صفوف القوات المسلحة لأوكرانيا، وأن حكومة دودا تدعم بنشاط إمدادات أسلحة جديدة لنظام كييف.ويوم أمس، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من مساعي بولندا لحشد تحالف تحت مظلة "الناتو" والتدخل المباشر في أوكرانيا للاستيلاء على مناطقها الغربية.وأضاف بوتين خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي أن بولندا حصلت على أراض كبيرة في الغرب بفضل ستالين، قائلا: "إذا نسيت وارسو ذلك، فإن روسيا تذكّرها".وأعلنت بولندا، أمس الجمعة، نقل تشكيلات عسكرية من قواتها من غربي البلاد إلى شرقها، وذلك كإجراءات احترازية بسبب التدريبات العسكرية البيلاروسية على حدودها.

https://sputnikarabic.ae/20230723/بوتين-يحذر-من-مساعي-بولندا-لحشد-تحالف-تحت-مظلة-الناتو-والتدخل-المباشر-في-أوكرانيا-1079318950.html

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