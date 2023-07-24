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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230724/ضابط-استخبارات-أمريكي-يدق-ناقوس-الخطر-بسبب-عملية-زيلينسكي-السرية-1079356941.html
ضابط استخبارات أمريكي "يدق ناقوس الخطر" بسبب عملية زيلينسكي "السرية"
ضابط استخبارات أمريكي "يدق ناقوس الخطر" بسبب عملية زيلينسكي "السرية"
قال ضابط المخابرات الأمريكية السابق سكوت ريتر، في مقابلة صحفية، إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ونظيره البولندي، أندريه دودا، ربما يتفقان سراً على إنشاء... 24.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-24T14:39+0000
2023-07-24T14:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وأضاف ريتر: "التقى دودا وزيلينسكي أكثر من مرة، بما في ذلك لمناقشة إمكانية إنشاء اتحاد سياسي بين بولندا وأوكرانيا، من شأنه أن يمحو الحدود بين الجمهوريتين".وأشار ريتر إلى أن الجيش البولندي وصف هذه الخطوة بالـ"محفوفة بالمخاطر" للغاية، لأنها قد تؤدي إلى تصعيد خطير يصل إلى صدام مباشر بين وارسو وموسكو، ومع ذلك، فإن زيلينسكي قد يقدم عليها بسبب وضعه اليائس.واختتم ريتر قوله في مقابلة على قناة "ستيفن غاردنر" على "يوتيوب":في الوقت نفسه، تشارك بولندا بالفعل في الصراع على أراضي الجمهورية السوفيتية السابقة. وخلص إلى أن مرتزقتها يقاتلون في صفوف القوات المسلحة لأوكرانيا، وأن حكومة دودا تدعم بنشاط إمدادات أسلحة جديدة لنظام كييف.ويوم أمس، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من مساعي بولندا لحشد تحالف تحت مظلة "الناتو" والتدخل المباشر في أوكرانيا للاستيلاء على مناطقها الغربية.وأضاف بوتين خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي أن بولندا حصلت على أراض كبيرة في الغرب بفضل ستالين، قائلا: "إذا نسيت وارسو ذلك، فإن روسيا تذكّرها".وأعلنت بولندا، أمس الجمعة، نقل تشكيلات عسكرية من قواتها من غربي البلاد إلى شرقها، وذلك كإجراءات احترازية بسبب التدريبات العسكرية البيلاروسية على حدودها.
https://sputnikarabic.ae/20230723/بوتين-يحذر-من-مساعي-بولندا-لحشد-تحالف-تحت-مظلة-الناتو-والتدخل-المباشر-في-أوكرانيا-1079318950.html
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العالم
العالم

ضابط استخبارات أمريكي "يدق ناقوس الخطر" بسبب عملية زيلينسكي "السرية"

14:39 GMT 24.07.2023
© AP Photo / Evan Vucciزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023
زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2023
© AP Photo / Evan Vucci
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قال ضابط المخابرات الأمريكية السابق سكوت ريتر، في مقابلة صحفية، إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ونظيره البولندي، أندريه دودا، ربما يتفقان سراً على إنشاء دولة واحدة.
وأضاف ريتر: "التقى دودا وزيلينسكي أكثر من مرة، بما في ذلك لمناقشة إمكانية إنشاء اتحاد سياسي بين بولندا وأوكرانيا، من شأنه أن يمحو الحدود بين الجمهوريتين".
وأشار ريتر إلى أن الجيش البولندي وصف هذه الخطوة بالـ"محفوفة بالمخاطر" للغاية، لأنها قد تؤدي إلى تصعيد خطير يصل إلى صدام مباشر بين وارسو وموسكو، ومع ذلك، فإن زيلينسكي قد يقدم عليها بسبب وضعه اليائس.
واختتم ريتر قوله في مقابلة على قناة "ستيفن غاردنر" على "يوتيوب":

"أوكرانيا تبحث الآن عن طرق للإنقاذ، لم يعد الأمر يتعلق بالنصر، ولا يمكن لأوكرانيا الفوز، والجميع يفهم هذا جيدًا".

في الوقت نفسه، تشارك بولندا بالفعل في الصراع على أراضي الجمهورية السوفيتية السابقة. وخلص إلى أن مرتزقتها يقاتلون في صفوف القوات المسلحة لأوكرانيا، وأن حكومة دودا تدعم بنشاط إمدادات أسلحة جديدة لنظام كييف.
بوتين يحذر من مساعي بولندا لحشد تحالف تحت مظلة الناتو والتدخل المباشر في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2023
راديو
بوتين يحذر من مساعي بولندا لحشد تحالف تحت مظلة "الناتو" والتدخل المباشر في أوكرانيا
أمس, 11:34 GMT
ويوم أمس، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من مساعي بولندا لحشد تحالف تحت مظلة "الناتو" والتدخل المباشر في أوكرانيا للاستيلاء على مناطقها الغربية.
وأضاف بوتين خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي أن بولندا حصلت على أراض كبيرة في الغرب بفضل ستالين، قائلا: "إذا نسيت وارسو ذلك، فإن روسيا تذكّرها".
وأعلنت بولندا، أمس الجمعة، نقل تشكيلات عسكرية من قواتها من غربي البلاد إلى شرقها، وذلك كإجراءات احترازية بسبب التدريبات العسكرية البيلاروسية على حدودها.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:46 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20 يوليو, 13:00 GMT
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