https://sputnikarabic.ae/20230724/طعن-أردني-على-يد-سائح-من-عرب-48-بأحد-شواطئ-العقبة-1079341833.html
طعن أردني على يد سائح من عرب 48 بأحد شواطئ العقبة
طعن أردني على يد سائح من عرب 48 بأحد شواطئ العقبة
أفاد مصدر أمني أردني بأن مواطنا أردنيا تعرض للطعن، اليوم الإثنين، على أحد شواطئ العقبة من قبل سائح يحمل الجنسية الإسرائيلية وينتمي للمجتمع العربي الفلسطيني... 24.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-24T08:56+0000
2023-07-24T08:56+0000
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وأوضح المصدر أن المواطن الذي تعرض للطعن نُقل إلى المستشفى ووصفت حالته الصحية بمتوسطة الخطورة، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على مرتكب الطعن، حسبما ذكرت وكالة "عمون".وفي وقت سابق، دعا الأردن المجتمع الدولي لـ "التحرك الفوري" لوقف "الاعتداء الإسرائيلي" على مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية المحتلة.جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الأردنية، اليوم الاثنين، نقلته قناة "المملكة" الرسمية، على وقع عملية عسكرية يشنها الجيش الإسرائيلي على مخيم جنين.وأدانت الخارجية الأردنية "التصعيد الإسرائيلي المتواصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وآخره العدوان على مدينة جنين".وحذرت من استمرار "دوامة العنف"، داعية المجتمع الدولي "للتحرك الفوري لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة".وشدد المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأردنية، سنان المجالي على "ضرورة وقف الاقتحامات المستمرة للمدن الفلسطينية وحمايتها من الاعتداءات المتكررة عليها، ووقف التصعيد".
https://sputnikarabic.ae/20230722/الجولانيون-يحيون-الأردن-ويطالبون-الدول-العربية-بإسقاط-شرط-الجنسية-الإسرائيلية-لزيارتها-1079296461.html
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العالم العربي, أخبار الأردن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
العالم العربي, أخبار الأردن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
طعن أردني على يد سائح من عرب 48 بأحد شواطئ العقبة
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أفاد مصدر أمني أردني بأن مواطنا أردنيا تعرض للطعن، اليوم الإثنين، على أحد شواطئ العقبة من قبل سائح يحمل الجنسية الإسرائيلية وينتمي للمجتمع العربي الفلسطيني المقيم في إسرائيل.
وأوضح المصدر أن المواطن الذي تعرض للطعن نُقل إلى المستشفى ووصفت حالته الصحية بمتوسطة الخطورة، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على مرتكب الطعن، حسبما ذكرت وكالة
"عمون".
وفي وقت سابق، دعا الأردن المجتمع الدولي لـ "التحرك الفوري" لوقف "الاعتداء الإسرائيلي" على مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية المحتلة.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الأردنية، اليوم الاثنين، نقلته قناة
"المملكة" الرسمية، على وقع عملية عسكرية يشنها الجيش الإسرائيلي على مخيم جنين.
وأدانت الخارجية الأردنية "التصعيد الإسرائيلي
المتواصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وآخره العدوان على مدينة جنين".
وحذرت من استمرار "دوامة العنف"، داعية المجتمع الدولي "للتحرك الفوري لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وشدد المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأردنية، سنان المجالي على "ضرورة وقف الاقتحامات المستمرة للمدن الفلسطينية وحمايتها من الاعتداءات المتكررة عليها، ووقف التصعيد".