https://sputnikarabic.ae/20230724/عمدة-موسكو-يؤكد-وقع-هجوم-بمسيرات-على-مبنين-غير-سكنيين-في-العاصمة-الروسية--عاجل-1079331088.html
عمدة موسكو يؤكد وقوع هجوم بمسيرات على مبنيين غير سكنيين في العاصمة الروسية -عاجل
عمدة موسكو يؤكد وقوع هجوم بمسيرات على مبنيين غير سكنيين في العاصمة الروسية -عاجل
أعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، عن هجوم بالطائرات المسيرة سجل على العاصمة الروسية في الساعة الرابعة فجر اليوم الاثنين. 24.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-24T02:00+0000
2023-07-24T02:00+0000
2023-07-24T02:01+0000
روسيا
موسكو
طائرة مسيرة
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وقال سوبيانين، "اليوم في حوالي الساعة 4 صباحًا تم تسجيل غارات جوية لمسيرات على مبنيين غير سكنيين".وأكد عمدة موسكو أنه ليم ينجم عن الهجوم أضرار جسيمة أو إصابات.
موسكو
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روسيا, موسكو, طائرة مسيرة
روسيا, موسكو, طائرة مسيرة
عمدة موسكو يؤكد وقوع هجوم بمسيرات على مبنيين غير سكنيين في العاصمة الروسية -عاجل
02:00 GMT 24.07.2023 (تم التحديث: 02:01 GMT 24.07.2023) تابعنا عبر
يتبع
أعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، عن هجوم بالطائرات المسيرة سجل على العاصمة الروسية في الساعة الرابعة فجر اليوم الاثنين.
وقال سوبيانين، "اليوم في حوالي الساعة 4 صباحًا تم تسجيل غارات جوية لمسيرات على مبنيين غير سكنيين".
وأكد عمدة موسكو أنه ليم ينجم عن الهجوم أضرار جسيمة أو إصابات.