https://sputnikarabic.ae/20230724/ليبيا-والنيجر-وتشاد-تبدأ-دراسة-مشروع-ربط-السكك-الحديدية-1079333338.html
ليبيا والنيجر وتشاد تبدأ دراسة مشروع ربط السكك الحديدية
ليبيا والنيجر وتشاد تبدأ دراسة مشروع ربط السكك الحديدية
قررت ليبيا والنيجر وتشاد اتخاذ خطوات عملية لدراسة مشروع ربط السكك الحديدية بين البلدان الثلاثة المتجاورة. 24.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-24T07:01+0000
2023-07-24T07:01+0000
2023-07-24T07:01+0000
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جاء ذلك خلال لقاء جمع أمس الأحد، في طرابلس، رئيس جهاز تنفيذ وإدارة مشروع الطرق الحديدية الليبي سعيد الكيلاني وسفيري النيجر وتشاد لدى ليبيا إسياد أغ كاتو ومحمد المدني للتعريف بمشروع الطرق الحديدية ودراسة توصيلها من ليبيا إلى تشاد والنيجر، وفق وكالة الأنباء الليبية (وال).واتفق المجتمعون على تشكيل لجنة بين الدول الثلاث لدراسة مشروع الطرق الحديدية من كل الجوانب بشكل أعمق من خلال لقاءات فنية تجمعهم.وخلال اللقاء أطلع المسؤول الليبي السفيرين "على مشروع السكة الحديد الرابط غرب ليبيا بشرقها مرورًا بالمدن الساحلية بخطٍ مزدوجٍ للركاب والبضائع بسرعة 250 كلم/س، حيث سيتم ربط خط الجنوب الممتد من الهيشة شمالًا إلى سبها جنوبًا بالدول المعنية عبر الممر الليبي الدولي لتجارة العبور".وشدد الكيلاني على أن مشروع الربط سيساهم بشكل ملحوظ "في دعم الاقتصاد الليبي والأفريقي، كون أن ليبيا بموقعها الاستراتيجي ستكون خط نقلٍ شاغر ومهم يربط سواحل الأبيض المتوسط بالرمال الذهبية وسط أفريقيا".
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار تشاد, أخبار النيجر
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار تشاد, أخبار النيجر
ليبيا والنيجر وتشاد تبدأ دراسة مشروع ربط السكك الحديدية
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قررت ليبيا والنيجر وتشاد اتخاذ خطوات عملية لدراسة مشروع ربط السكك الحديدية بين البلدان الثلاثة المتجاورة.
جاء ذلك خلال لقاء جمع أمس الأحد، في طرابلس، رئيس جهاز تنفيذ وإدارة مشروع الطرق الحديدية الليبي سعيد الكيلاني وسفيري النيجر وتشاد لدى ليبيا إسياد أغ كاتو ومحمد المدني للتعريف بمشروع الطرق الحديدية ودراسة توصيلها من ليبيا إلى تشاد والنيجر، وفق وكالة الأنباء الليبية
(وال).
واتفق المجتمعون على تشكيل لجنة بين الدول الثلاث لدراسة مشروع الطرق الحديدية من كل الجوانب بشكل أعمق من خلال لقاءات فنية تجمعهم.
وخلال اللقاء أطلع المسؤول الليبي السفيرين "على مشروع السكة الحديد الرابط غرب ليبيا بشرقها مرورًا بالمدن الساحلية بخطٍ مزدوجٍ للركاب والبضائع بسرعة 250 كلم/س، حيث سيتم ربط خط الجنوب الممتد من الهيشة شمالًا إلى سبها جنوبًا بالدول المعنية عبر الممر الليبي الدولي لتجارة العبور".
وشدد الكيلاني على أن مشروع الربط سيساهم بشكل ملحوظ "في دعم الاقتصاد الليبي والأفريقي، كون أن ليبيا
بموقعها الاستراتيجي ستكون خط نقلٍ شاغر ومهم يربط سواحل الأبيض المتوسط بالرمال الذهبية وسط أفريقيا".