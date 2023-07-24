https://sputnikarabic.ae/20230724/مؤتمر-روما-حول-الهجرة-تضييق-الخناق-على-مهربي-البشر-وتوفير-التمويل-لدعم-التنمية-1079344210.html

مؤتمر روما حول الهجرة.. تضييق الخناق على مهربي البشر وتوفير التمويل لدعم التنمية

مؤتمر روما حول الهجرة.. تضييق الخناق على مهربي البشر وتوفير التمويل لدعم التنمية

اتفقت تونس مع الدول المشاركة في المؤتمر الدولي حول التنمية والهجرة الذي انعقد بالعاصمة الإيطالية روما على الالتزام بتضييق الخناق على مهربي البشر وتوفير التمويل... 24.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-24T09:23+0000

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وقالت إذاعة "شمس إف إم" التونسية، إن المشاركين في المؤتمر اتفقوا "استجابة لمبادرة رئيس الجمهورية قيس سعيّد، على الالتزام بتضييق الخناق على تهريب البشر وزيادة التعاون في مجالات مثل الطاقة المتجددة لمكافحة تغير المناخ وتحسين مستقبل الدول الفقيرة".وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني خلال ندوة صحفية مساء أمس الأحد، بمقر انعقاد المؤتمر بوزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية، أن المشاركين الذين يمثلون أكثر من 20 دولة وافقوا على توفير التمويل اللازم لدعم مشاريع التنمية.كما تعهدت دولة الإمارات العربية المتحدة بتقديم 100 مليون دولار، على أن يتم في خطوة تالية تنظيم مؤتمر للمانحين.وكان الرئيس التونسي أكد في كلمته بالمؤتمر أن ملف الهجرة غير النظامية "لا يمكن معالجته لا بصفة منفردة ولا بواسطة اتفاقيات ثنائية".واقترح قيس سعيد إنشاء مؤسسة مالية عالمية تحول ديون الدول الأفريقية والأموال المنهوبة بعد استرجاعها إلى مشاريع تنموية، مجددا التأكيد على أن تونس لن تقبل بأن تكون أرض توطين مبطن للمهاجرين، أو ممرا ولن تحمي إلا سواحلها.يشار إلى أنه في نهاية المؤتمر الذي احتضنته روما أمس الأحد، أكد البيان الختامي أن الدول المشاركة بحثت سبل مكافحة الاتجار بالبشر وتعزيز الهجرة القانونية، واتفقوا على إطلاق "مسار روما"، وهو منبر استراتيجي شامل ومتعدد السنوات للعمل الجماعي.وسبق أن أكد الرئيس التونسي في أكثر من مناسبة أنه لا يقبل أن تصبح بلاده منطقة عبور أو أرضا لتوطين الوافدين الأفارقة عليها.

https://sputnikarabic.ae/20230723/الرئيس-التونسي-نواجه-مأساة-إنسانية-بسبب-الهجرة-غير-الشرعية-لا-يمكن-حلها-عبر-تحركات-منفردة-1079321873.html

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