ماكرون يدعو إلى "العودة للسلطة" بعد أعمال الشغب في فرنسا
13:27 GMT 24.07.2023 (تم التحديث: 13:33 GMT 24.07.2023)
© AFP 2023 / LUDOVIC MARINالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يخاطب وسائل الإعلام عقب مؤتمر مع المستشار الألماني، أولاف شولتز، حول أزمة الطاقة عبر رابط فيديو، في قصر الإليزيه الرئاسي، باريس، 5 سبتمبر/ أيلول 2022
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يخاطب وسائل الإعلام عقب مؤتمر مع المستشار الألماني، أولاف شولتز، حول أزمة الطاقة عبر رابط فيديو، في قصر الإليزيه الرئاسي، باريس، 5 سبتمبر/ أيلول 2022
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN
أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، أن بلاده بحاجة إلى عودة السلطة "على جميع المستويات"، وذلك في تعليقه على أعمال الشغب الأخيرة التي اشتعلت إثر إطلاق الشرطة الفرنسية النار على مراهق.
واستنكر في حديث للتلفزيون الفرنسي، أعمال "حرق المدارس والصالات الرياضية والمكتبات"، و"عنف النهب"، مشددًا أن "الدرس الذي يجب أن نستخلصه من تلك الحوادث هو النظام والنظام والنظام".
وأضاف ماكرون في تصريحات أدلى بها خلال رحلة إلى كاليدونيا الجديدة، قائلا: "النظام يجب أن يسود، ولا حرية دون نظام"، على حد قوله.
وقال: "إن بلادنا بحاجة إلى عودة إلى السلطة على كل المستويات، بدءا من العائلة، ويجب أن نستثمر بكثافة في شبابنا من أجل تزويدهم بإطار عمل".
Interview au 13h de TF1 et de France 2 depuis la Nouvelle-Calédonie. https://t.co/aekE9VRd0x— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 24, 2023
كما جدد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في لقائه الإعلامي، انتقاده لدور الشبكات الاجتماعية خلال أعمال الشغب والنهب، مشيرًا إلى أن العديد من الشباب استخدموا وسائل التواصل الاجتماعي لتنظيم لقاءات وأعمال شغب، وحتى "للدخول في منافسة مع بعضهم بعضا" أثناء اندلاعها.
13 يوليو, 16:25 GMT
وأثار مقتل المراهق الجزائري، نائل (17 عاما) الشهر الماضي، خلال توقف مرور، احتجاجات وأعمال شغب ونهب، واتهم الكثيرون الحكومة الفرنسية بالسماح لثقافة العنصرية المؤسسية بالتفاقم بين قوات الشرطة.