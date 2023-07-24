https://sputnikarabic.ae/20230724/مالي-تلغي-الفرنسية-من-قائمة-اللغات-الرسمية-للبلاد-في-الدستور-الجديد-1079351946.html
مالي تلغي الفرنسية من قائمة اللغات الرسمية للبلاد في الدستور الجديد
مالي تلغي الفرنسية من قائمة اللغات الرسمية للبلاد في الدستور الجديد
قررت مالي تغيير اللغة الفرنسية كلغة رسمية للبلاد في الدستور الجديد الذي تم اعتماده بنسبة 96.91 % من الأصوات، لتصبح اللغات الوطنية لغات رسمية. 24.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-24T12:46+0000
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وقالت وكالة الأنباء المغربية إن الدستور المالي الجديد الذي تم اعتماده عن طريق الاستفتاء، خفض مكانة اللغة الفرنسية لتصبح لغة للعمل بعد أن كانت لغة رسمية للبلاد.تم إقرار الدستور الجديد بعد رفض العديد من الالتماسات المقدمة إلى المحكمة، ولا سيما ذلك المتعلق بإلغاء الاستفتاء لأنه لم يتم في جميع أنحاء البلاد، وقالت المحكمة الدستورية إن نسبة المشاركة في التصويت بلغت 38.23% من الناخبين المسجلين على اللوائح الانتخابية.يذكر أنه، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت الحكومة الانتقالية في مالي تعليق جميع أنشطة المنظمات غير الحكومية التي تمولها فرنسا، في وقت تسود فيه حالة من التوتر الكبير في العلاقات بين البلدين.وأصدرت الحكومة المالية بيانًا أوضحت فيه قرارها بشكل فوري "حظر أنشطة جميع المنظمات غير الحكومية العاملة في مالي بتمويل أو دعم مادي أو تقني من قبل فرنسا، بما في ذلك تلك التي تعمل في المجال الإنساني".وأضاف البيان أن الحكومة الانتقالية "علمت بإعلان فرنسا، في 16 نوفمبر الماضي، تعليق مساعداتها للمنظمات الإنمائية بسبب اتهامات خاطئة حول التعاون العسكري بين مالي وروسيا".
https://sputnikarabic.ae/20220818/فرنسا-تبقي-على-3-آلاف-جندي-في-منطقة-الساحل-رغم-انسحابها-من-مالي-1066553342.html
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مالي تلغي الفرنسية من قائمة اللغات الرسمية للبلاد في الدستور الجديد
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قررت مالي تغيير اللغة الفرنسية كلغة رسمية للبلاد في الدستور الجديد الذي تم اعتماده بنسبة 96.91 % من الأصوات، لتصبح اللغات الوطنية لغات رسمية.
وقالت وكالة الأنباء المغربية إن الدستور المالي الجديد الذي تم اعتماده عن طريق الاستفتاء، خفض مكانة اللغة الفرنسية لتصبح لغة للعمل بعد أن كانت لغة رسمية للبلاد.
تم إقرار الدستور الجديد بعد رفض العديد من الالتماسات المقدمة إلى المحكمة، ولا سيما ذلك المتعلق بإلغاء الاستفتاء لأنه لم يتم في جميع أنحاء البلاد، وقالت المحكمة الدستورية إن نسبة المشاركة في التصويت بلغت 38.23% من الناخبين المسجلين على اللوائح الانتخابية.
يذكر أنه، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت الحكومة الانتقالية في مالي
تعليق جميع أنشطة المنظمات غير الحكومية التي تمولها فرنسا، في وقت تسود فيه حالة من التوتر الكبير في العلاقات بين البلدين.
وأصدرت الحكومة المالية بيانًا أوضحت فيه قرارها بشكل فوري "حظر أنشطة جميع المنظمات غير الحكومية العاملة في مالي بتمويل أو دعم مادي أو تقني من قبل فرنسا، بما في ذلك تلك التي تعمل في المجال الإنساني".
وأضاف البيان أن الحكومة الانتقالية "علمت بإعلان فرنسا، في 16 نوفمبر الماضي، تعليق مساعداتها للمنظمات الإنمائية بسبب اتهامات خاطئة حول التعاون العسكري بين مالي وروسيا".