https://sputnikarabic.ae/20230724/مجلس-الأمن-الروسي-يدعو-الجيش-الروسي-إلى-اختيار-أهداف-غير-عادية-للضربات-1079344952.html
مجلس الأمن الروسي يدعو الجيش الروسي إلى اختيار أهداف غير عادية للضربات
مجلس الأمن الروسي يدعو الجيش الروسي إلى اختيار أهداف غير عادية للضربات
كتب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف على قناته على تلغرام أن الجيش الروسي بحاجة إلى اختيار أهداف غير عادية لضرباته، حيث سيكون التأثير كبيرًا. 24.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-24T09:52+0000
2023-07-24T09:52+0000
2023-07-24T09:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ميدفيديف: "نحتاج إلى اختيار أهداف غير قياسية (غير عادية) لضرباتنا. ليس فقط منشآت التخزين ومراكز الطاقة وقواعد النفط. هناك أماكن أخرى لا ينتظروننا فيها بعد. وحيث سيكون التأثير كبيرا للغاية".كما أكد نائب رئيس مجلس الأمن دميتري ميدفيديف أن كييف غير قادرة على تحقيق النجاح خلال الهجوم المضاد، وبالتالي فإن الضربات على أهداف مدنية مقبولة للقوات الأوكرانية.وأضاف: "فشل عدونا في تحقيق النجاح في إطار الهجوم المضاد. وهذا يعني أن هناك حاجة إلى انتصارات المعلومات. وليكن مبالغ فيها وغير عقلانية. لذلك، فإن الضربات على الأهداف المدنية وتجنيد السكان مقبولة أيضًا للنازيين...".
https://sputnikarabic.ae/20230724/جنود-روس-يتسللون-عبر-الخنادق-ويدمرون-مقرا-أوكرانيا-متخفيا-في-غابات-كراسني-ليمان-فيديو--1079341459.html
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روسيا
مجلس الأمن الروسي يدعو الجيش الروسي إلى اختيار أهداف غير عادية للضربات
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كتب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف على قناته على تلغرام أن الجيش الروسي بحاجة إلى اختيار أهداف غير عادية لضرباته، حيث سيكون التأثير كبيرًا.
وقال ميدفيديف: "نحتاج إلى اختيار أهداف غير قياسية (غير عادية) لضرباتنا. ليس فقط منشآت التخزين ومراكز الطاقة وقواعد النفط. هناك أماكن أخرى لا ينتظروننا فيها بعد. وحيث سيكون التأثير كبيرا للغاية".
كما أكد نائب رئيس مجلس الأمن دميتري ميدفيديف أن كييف غير قادرة على تحقيق النجاح خلال الهجوم المضاد، وبالتالي فإن الضربات على أهداف مدنية مقبولة للقوات الأوكرانية.
وأضاف: "فشل عدونا في تحقيق النجاح في إطار الهجوم المضاد. وهذا يعني أن هناك حاجة إلى انتصارات المعلومات. وليكن مبالغ فيها وغير عقلانية. لذلك، فإن الضربات على الأهداف المدنية وتجنيد السكان مقبولة أيضًا للنازيين...".