https://sputnikarabic.ae/20230724/مشاهد-للحظة-اختراق-لانتسيت-دبابة-ليوبارد-2-ألمانية-فيديو-1079354101.html
مشاهد للحظة اختراق "لانتسيت" دبابة "ليوبارد 2" ألمانية... فيديو
مشاهد للحظة اختراق "لانتسيت" دبابة "ليوبارد 2" ألمانية... فيديو
تمكنت طائرة "لانتسيت" الروسية المسيرة من اختراق برج دبابة "ليوبارد-2"، تابعة للتشكيلات المسلحة لكييف، من جانب لآخر، على محور زابوروجيه. 24.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-24T13:40+0000
2023-07-24T13:40+0000
2023-07-24T13:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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كانت دبابتان للعدو تقفان على طريق ريفي عندما اكتشفتهما طائرة الاستطلاع المسيرة. بعد مرور بعض الوقت، تعرضت المركبة الأمامية لهجوم الطائرة المسيرة، والتي أصاب مؤخرة المركبة. على ما يبدو، تم استخدام ما يسمى بـ"الإصدار الصغير"، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".في مقطع الفيديو المنشور، يُلاحظ أن القذيفة تخترق المركبة المدرعة الثقيلة ألمانية الصنع. نتيجة لذلك، كانت قنابل الدخان الموجودة في قاذفات خاصة هي أول شيء ينفجر. ثم جاء دور الذخيرة الموجودة في حجرة خاصة، يمكن أن يصل عددها إلى خمسة عشر، وكانت الأضرار الناتجة شديدة بما يكفي لتتطلب الإخلاء وإصلاحات طويلة الأجل على أقل تقدير.شاهد أيضا: درع روسي "لا يقهر" يحبط الأوكرانيين ويجبرهم على "التصويب إلى الرأس"... فيديوشاهد أيضا: جنود روس يتسللون عبر الخنادق ويدمرون مقرا أوكرانيا متخفيا في غابات كراسني ليمان... فيديو
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
مشاهد للحظة اختراق "لانتسيت" دبابة "ليوبارد 2" ألمانية... فيديو
13:40 GMT 24.07.2023 (تم التحديث: 13:53 GMT 24.07.2023) تابعنا عبر
تمكنت طائرة "لانتسيت" الروسية المسيرة من اختراق برج دبابة "ليوبارد-2"، تابعة للتشكيلات المسلحة لكييف، من جانب لآخر، على محور زابوروجيه.
كانت دبابتان للعدو تقفان على طريق ريفي عندما اكتشفتهما طائرة الاستطلاع المسيرة. بعد مرور بعض الوقت، تعرضت المركبة الأمامية لهجوم الطائرة المسيرة، والتي أصاب مؤخرة المركبة. على ما يبدو، تم استخدام ما يسمى بـ"الإصدار الصغير"، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".
في مقطع الفيديو المنشور، يُلاحظ أن القذيفة تخترق المركبة المدرعة الثقيلة ألمانية الصنع. نتيجة لذلك، كانت قنابل الدخان الموجودة في قاذفات خاصة هي أول شيء ينفجر. ثم جاء دور الذخيرة الموجودة في حجرة خاصة، يمكن أن يصل عددها إلى خمسة عشر، وكانت الأضرار الناتجة شديدة
بما يكفي لتتطلب الإخلاء وإصلاحات طويلة الأجل على أقل تقدير.