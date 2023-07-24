https://sputnikarabic.ae/20230724/مشكلة-اللاجئين-في-العالم-1079357636.html
مشكلة اللاجئين في العالم
مشكلة اللاجئين في العالم
أفادت منظمة الأمم المتحدة، أن أعداد اللاجئين والنازحين قسرًا وصلت إلى مستوى غير مسبوق. قامت "سبوتنيك" بجمع البيانات الأساسية حول هذه المشكلة العالمية. 24.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-24T15:00+0000
2023-07-24T15:00+0000
2023-07-24T15:05+0000
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وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أن أعداد الأشخاص الذين شردهم العنف والحروب وانتهاكات حقوق الإنسان والاضطهاد وصلت في نهاية عام 2022، إلى رقم قياسي بلغ 108.4 مليون شخص.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
مشكلة اللاجئين في العالم
15:00 GMT 24.07.2023 (تم التحديث: 15:05 GMT 24.07.2023) تابعنا عبر
أفادت منظمة الأمم المتحدة، أن أعداد اللاجئين والنازحين قسرًا وصلت إلى مستوى غير مسبوق. قامت "سبوتنيك" بجمع البيانات الأساسية حول هذه المشكلة العالمية.
وأشارت المنظمة في تقريرها
إلى أن أعداد الأشخاص الذين شردهم العنف والحروب وانتهاكات حقوق الإنسان والاضطهاد وصلت في نهاية عام 2022، إلى رقم قياسي بلغ 108.4 مليون شخص.