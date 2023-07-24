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https://sputnikarabic.ae/20230724/مشهد-مخيف-لاقتراب-طائرتين-من-بعضهما-في-السماء-بشكل-خطير-فيديو-1079346118.html
مشهد مخيف لاقتراب طائرتين من بعضهما في السماء بشكل خطير... فيديو
مشهد مخيف لاقتراب طائرتين من بعضهما في السماء بشكل خطير... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمرور طائرة ⁧"الخطوط السعودية ⁩ B777-300" بالقرب من طائرة ركاب أخرى فوق مدينة ⁧الرياض. 24.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-24T10:36+0000
2023-07-24T10:36+0000
مجتمع
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وحدث ذلك قبل هبوطهما بسلام في مطار الملك خالد الدولي، في مشهد يحبس الأنفاس.ووفقا لحساب "الطيران السعودي" على "تويتر"، فإن "الارتفاع بين الطائرتين 60 مترا فقط، أي 200 قدم".
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

مشهد مخيف لاقتراب طائرتين من بعضهما في السماء بشكل خطير... فيديو

10:36 GMT 24.07.2023
© AFP 2023 / TED ALJIBE طائرة سعودية
طائرة سعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2023
© AFP 2023 / TED ALJIBE
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمرور طائرة ⁧"الخطوط السعودية ⁩ B777-300" بالقرب من طائرة ركاب أخرى فوق مدينة ⁧الرياض.
وحدث ذلك قبل هبوطهما بسلام في مطار الملك خالد الدولي، في مشهد يحبس الأنفاس.
ووفقا لحساب "الطيران السعودي" على "تويتر"، فإن "الارتفاع بين الطائرتين 60 مترا فقط، أي 200 قدم".
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