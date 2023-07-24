https://sputnikarabic.ae/20230724/مشهد-مخيف-لاقتراب-طائرتين-من-بعضهما-في-السماء-بشكل-خطير-فيديو-1079346118.html
مشهد مخيف لاقتراب طائرتين من بعضهما في السماء بشكل خطير... فيديو
مشهد مخيف لاقتراب طائرتين من بعضهما في السماء بشكل خطير... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمرور طائرة "الخطوط السعودية B777-300" بالقرب من طائرة ركاب أخرى فوق مدينة الرياض. 24.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-24T10:36+0000
2023-07-24T10:36+0000
2023-07-24T10:36+0000
مجتمع
نادي الفيديو
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وحدث ذلك قبل هبوطهما بسلام في مطار الملك خالد الدولي، في مشهد يحبس الأنفاس.ووفقا لحساب "الطيران السعودي" على "تويتر"، فإن "الارتفاع بين الطائرتين 60 مترا فقط، أي 200 قدم".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
مشهد مخيف لاقتراب طائرتين من بعضهما في السماء بشكل خطير... فيديو
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمرور طائرة "الخطوط السعودية B777-300" بالقرب من طائرة ركاب أخرى فوق مدينة الرياض.
وحدث ذلك قبل هبوطهما بسلام في مطار الملك خالد الدولي، في مشهد يحبس الأنفاس.
ووفقا لحساب "الطيران السعودي" على "تويتر"، فإن "الارتفاع بين الطائرتين 60 مترا فقط، أي 200 قدم".