https://sputnikarabic.ae/20230724/مصر-والأردن-يتفقان-على-إنشاء-خط-شرم-الشيخ---العقبة-بواسطة-الحافلات-1079352471.html
مصر والأردن يتفقان على إنشاء خط شرم الشيخ - العقبة بواسطة الحافلات
مصر والأردن يتفقان على إنشاء خط شرم الشيخ - العقبة بواسطة الحافلات
اتفقت مصر والأردن، اليوم الإثنين، على دراسة إنشاء خطوط جديدة، تربط المناطق السياحية بواسطة الحلات، مثل شرم الشيخ - العقبة. 24.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-24T12:52+0000
2023-07-24T12:52+0000
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جاء ذلك خلال اجتماعات اللجنة الفنية الأردنية المصرية المشتركة للنقل البري، والتي استمرت على مدى يومين، وفقا لوكالة "عمون" الأردنية.وناقش الجانبان المصري والأردني، مواضيع مختلفة تهمهما وإجراءات تهدف الى تسهيل وانسيابية حركة النقل والتجارة بين البلدين، هي الرسوم، وآليات تبادل المعلومات والوثائق، والربط الالكتروني الجمركي بينهما.ووعد الجانب المصري بدراسة طلب من الجانب الأردني، بمنح مهلة سماح للشاحنات الأردنية عند دخولها ميناء نويبع لفترة لا تقل عن 48 ساعة بانتظار صعود العبارة، وذلك أسوة بما هو معمول به في ميناء العقبة.كما أكدت مصر للأردن أنه يحق للشاحنة الحصول على أسبوعين آخرين، بعد انقضاء أول 14 يوم عند الدخول، بعد تقديم الطلب لمصلحة الجمارك، وذلك عملا باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك المصري.كذلك أبلغ الجانب المصري نظيره الأردني في الاجتماعات، أن مختبر نويبع لفحص عينات السلع الزراعية، سيعمل في القريب العاجل، وأنه تم تجهيزه بمستوى عالي من الكوادر والأجهزة، مما سيساهم في خفض مدة انتظار الحصول على نتائج العينات.
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الأردن, العالم العربي, أخبار العالم الآن
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الأردن, العالم العربي, أخبار العالم الآن
مصر والأردن يتفقان على إنشاء خط شرم الشيخ - العقبة بواسطة الحافلات
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اتفقت مصر والأردن، اليوم الإثنين، على دراسة إنشاء خطوط جديدة، تربط المناطق السياحية بواسطة الحلات، مثل شرم الشيخ - العقبة.
جاء ذلك خلال اجتماعات اللجنة الفنية الأردنية المصرية المشتركة للنقل البري، والتي استمرت على مدى يومين، وفقا لوكالة
"عمون" الأردنية.
وناقش الجانبان المصري والأردني، مواضيع مختلفة تهمهما وإجراءات تهدف الى تسهيل وانسيابية حركة النقل والتجارة بين البلدين، هي الرسوم، وآليات تبادل المعلومات والوثائق، والربط الالكتروني الجمركي بينهما.
ووعد الجانب المصري بدراسة طلب من الجانب الأردني، بمنح مهلة سماح للشاحنات الأردنية عند دخولها ميناء نويبع لفترة لا تقل عن 48 ساعة بانتظار صعود العبارة، وذلك أسوة بما هو معمول به في ميناء العقبة.
كما أكدت مصر للأردن أنه يحق للشاحنة الحصول على أسبوعين آخرين، بعد انقضاء أول 14 يوم عند الدخول، بعد تقديم الطلب لمصلحة الجمارك، وذلك عملا باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك
المصري.
كذلك أبلغ الجانب المصري نظيره الأردني في الاجتماعات، أن مختبر نويبع لفحص عينات السلع الزراعية، سيعمل في القريب العاجل، وأنه تم تجهيزه بمستوى عالي من الكوادر والأجهزة، مما سيساهم في خفض مدة انتظار الحصول على نتائج العينات.