https://sputnikarabic.ae/20230724/مقتدى-الصدر-الولايات-المتحدة-عدو-السلام-والسماء-1079332188.html
مقتدى الصدر: الولايات المتحدة عدو السلام والسماء
مقتدى الصدر: الولايات المتحدة عدو السلام والسماء
انتقد زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، الولايات المتحدة الأمريكية، ووصف السفيرة الأمريكية في بغداد بأنها "سفيهة". 24.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-24T05:50+0000
2023-07-24T05:50+0000
2023-07-24T05:50+0000
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جاءت تصريحات الصدر في تغريدة على "تويتر"، قال فيها إنه على الرغم من ادعاء أمريكا أنها دولة ديمقراطية، فإن الرئيس جو بايدن لم يعتبر رأي الشعب مهما عندما وصف أمريكا بأنها أمة متعددة الثقافات.وأضاف الصدر بأن السفيرة الأمريكية في العراق تلعب دورا غير ملائم وغير مهتمة بأي شخص، وأكد بأن العراق هو "أمة القرآن والأنبياء والرسل والأولياء".وأكد الصدر على أن الولايات المتحدة "عدو الديمقراطية وعدو السلام لأنها دولة محتلة، كما أنها عدو السماءلأنها تدعم الفاحشة" على حد تعبيره.وفي وقت سابق، أعلنت رئاسة الجمهورية العراقية أنها ستستدعي سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد لبحث تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، ضد الحكومة العراقية، بسبب إلغاء المرسوم الجمهوري رقم (147) لسنة 2013، الخاص بالكاردينال البطريرك لويس روفائيل ساكو، كرئيس للكنيسة المسيحية في العراق.ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن الرئاسة، بيانا أعربت فيه عن خيبة أملها حيال الاتهامات التي وجهها ميلر إلى الحكومة العراقية والرئاسة، مؤكدة أن المرسوم الجمهوري الذي تم إلغاؤه لا يتماشى مع دستور البلاد.وأعلن متحدث باسم رئاسة الجمهورية في العراق أن الحكومة العراقية عملت بجدية مع الولايات المتحدة منذ اعتماد الدستور في عام 2005 لبناء نظام قانوني فعال يضمن حقوق جميع المواطنين. وأكد أن دور رئيس الجمهورية هو حماية الدستور والأطر القانونية المنصوص عليها، ولا يحق له اتخاذ إجراءات تتعارض مع الدستور العراقي.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, مقتدى الصدر, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, مقتدى الصدر, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية
مقتدى الصدر: الولايات المتحدة عدو السلام والسماء
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انتقد زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، الولايات المتحدة الأمريكية، ووصف السفيرة الأمريكية في بغداد بأنها "سفيهة".
جاءت تصريحات الصدر في تغريدة على "تويتر"، قال فيها إنه على الرغم من ادعاء أمريكا أنها دولة ديمقراطية، فإن الرئيس جو بايدن لم يعتبر رأي الشعب مهما عندما وصف أمريكا بأنها أمة متعددة الثقافات.
وأضاف الصدر بأن السفيرة الأمريكية في العراق تلعب دورا غير ملائم وغير مهتمة بأي شخص، وأكد بأن العراق هو "أمة القرآن والأنبياء والرسل والأولياء".
وأكد الصدر على أن الولايات المتحدة "عدو الديمقراطية وعدو السلام لأنها دولة محتلة، كما أنها عدو السماءلأنها تدعم الفاحشة" على حد تعبيره.
وفي وقت سابق، أعلنت رئاسة الجمهورية العراقية أنها ستستدعي سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية
في بغداد لبحث تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، ضد الحكومة العراقية، بسبب إلغاء المرسوم الجمهوري رقم (147) لسنة 2013، الخاص بالكاردينال البطريرك لويس روفائيل ساكو، كرئيس للكنيسة المسيحية في العراق.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية
"واع" عن الرئاسة، بيانا أعربت فيه عن خيبة أملها حيال الاتهامات التي وجهها ميلر إلى الحكومة العراقية والرئاسة، مؤكدة أن المرسوم الجمهوري الذي تم إلغاؤه لا يتماشى مع دستور البلاد.
وأعلن متحدث باسم رئاسة الجمهورية في العراق أن الحكومة العراقية عملت بجدية مع الولايات المتحدة منذ اعتماد الدستور في عام 2005 لبناء نظام قانوني فعال يضمن حقوق جميع المواطنين. وأكد أن دور رئيس الجمهورية هو حماية الدستور والأطر القانونية المنصوص عليها، ولا يحق له اتخاذ إجراءات تتعارض مع الدستور العراقي.