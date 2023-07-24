https://sputnikarabic.ae/20230724/ميزة-جديدة-لـقاتلة-ليوبارد-تخولها-التدمير-من-مسافة-15-كيلومترا-1079356197.html
ميزة جديدة لـ"قاتلة ليوبارد" تخولها التدمير من مسافة 15 كيلومترا
ميزة جديدة لـ"قاتلة ليوبارد" تخولها التدمير من مسافة 15 كيلومترا
تحدث خبراء عسكريون عن تعديلات حديثة زُوّدت بها مروحية "كا- 52" (التمساح)، بعد أن انتشار صور لها بحلتها وعتادها الجديدين. 24.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-24T14:15+0000
2023-07-24T14:15+0000
2023-07-24T14:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
رصد عسكري
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وفي 14 يوليو / تموز، نشرت قناة "فايتر بونبر" الخاصة بالطيران الحربي تقريرًا مصورًا آخر حول إيصال مساعدات إلى طياري المروحيات العاملين في الخطوط الأمامية.ويظهر في التقرير الضباط وهم يقفون مع الهدايا أمام مركباتهم القتالية، حيث رأى المتخصصون نسخة حديثة من من مروحية "كا- 52" في عدة صور تتميز بطلاء جديد، وأجهزة استشعار محدثة لإطلاق الصواريخ ومحطة توجيه كهروضوئية، ومع ذلك، فإن الاختلافات الرئيسية غير مرئية.وحصلت مروحية "التمساح" المحدثة على نظام جديد للتحكم في الأسلحة حيث يمكن للطائرة استخدام أحدث الصواريخ، بما في ذلك الصواريخ الموجهة متعددة الأغراض بمحطة توجيه كهروضوئية محسنة، وأجهزة استشعار للحريق ومجموعة من التحسينات الأخرى، على سبيل المثال، عناصر تسخين أكثر قوة في الشفرات، ما يسمح لها بالعمل في درجات حرارة منخفضة.وفقًا للشركة المصنعة، يوفر نظام "غويس- 451 إم" المتقدم للكشف عن الهدف اكتشاف الدبابة عبر قناة مرئية على بعد 15 كيلومترًا عبر التصوير الحراري.
https://sputnikarabic.ae/20230724/مشاهد-للحظة-اختراق-لانتسيت-دبابة-ليوبارد-2-ألمانية-فيديو-1079354101.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري
ميزة جديدة لـ"قاتلة ليوبارد" تخولها التدمير من مسافة 15 كيلومترا
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تحدث خبراء عسكريون عن تعديلات حديثة زُوّدت بها مروحية "كا- 52" (التمساح)، بعد أن انتشار صور لها بحلتها وعتادها الجديدين.
وفي 14 يوليو / تموز، نشرت قناة "فايتر بونبر" الخاصة بالطيران الحربي تقريرًا مصورًا آخر حول إيصال مساعدات إلى طياري المروحيات العاملين في الخطوط الأمامية.
ويظهر في التقرير الضباط وهم يقفون مع الهدايا أمام مركباتهم القتالية، حيث رأى المتخصصون نسخة حديثة من من مروحية "كا- 52" في عدة صور تتميز بطلاء جديد، وأجهزة استشعار محدثة لإطلاق الصواريخ ومحطة توجيه كهروضوئية، ومع ذلك، فإن الاختلافات الرئيسية غير مرئية.
وتم توقيع عقد توريد الدفعة الأولى من 30 طائرة هليكوبتر من طراز "كا- 52 إم إس" محدثة في منتدى "أرمي 2021".
وحصلت مروحية "التمساح" المحدثة على نظام جديد للتحكم في الأسلحة حيث يمكن للطائرة استخدام أحدث الصواريخ، بما في ذلك الصواريخ الموجهة متعددة الأغراض بمحطة توجيه كهروضوئية محسنة، وأجهزة استشعار للحريق ومجموعة من التحسينات الأخرى، على سبيل المثال، عناصر تسخين أكثر قوة في الشفرات، ما يسمح لها بالعمل في درجات حرارة منخفضة.
وفقًا للشركة المصنعة
، يوفر نظام "غويس- 451 إم" المتقدم للكشف عن الهدف اكتشاف الدبابة عبر قناة مرئية على بعد 15 كيلومترًا عبر التصوير الحراري.