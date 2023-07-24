https://sputnikarabic.ae/20230724/نتنياهو-يغادر-المستشفى-بعد-زرع-جهاز-لمراقبة-ضربات-القلب-1079332507.html
نتنياهو يغادر المستشفى بعد زرع جهاز لمراقبة ضربات القلب
نتنياهو يغادر المستشفى بعد زرع جهاز لمراقبة ضربات القلب
أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الإثنين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، غادر المستشفى صباح اليوم بعد إجراء عملية زراعة منظم لنبضات القلب. 24.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-24T06:23+0000
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رام الله- سبوتنيك. وأفادت القناة العبرية "12" بأن نتنياهو خرج من مستشفى شيبا شرق تل أبيب بعد يوم واحد من دخوله لإجراء العملية. وكان نتنياهو أعلن في بيان مصور قبل العملية يوم الأحد أنه سيتلقى زراعة جهاز لتنظيم ضربات القلب بعد تعرضه لوعكة صحية الأسبوع الماضي. وخلال فترة غياب نتنياهو، سيتولى وزير القضاء ياريف ليفين مهامه بعد تصويت الحكومة عليها هاتفيا.وقال نتنياهو، أمس الأحد، إنه في "صحة جيدة"، بعد زرع جهاز لتنظيم ضربات القلب في المستشفى، ويخطط للحضور إلى الكنيست يوم الاثنين للتصويت على تغيير مهم في القانون.جاءت تصريحات نتنياهو في بيان مصور عبر حسابه على "تويتر" قال فيه: "نواصل جهودنا لاستكمال التشريع وكذلك جهودنا للتوصل إلى إجماع، لكنني بالتأكيد أريدك أن تعرف أنني سأشارك زملائي في الكنيست صباح الغد".يذكر أن نتنياهو فقد الوعي في منزله في قيسارية جنوبي حيفا الأسبوع الماضي، وأفاد ديوان رئاسة الوزراء في بيانٍ أنه "دخل المستشفى بكامل وعيه"، وأن حالته الصحية جيدة بعد إجراء سلسلة من الفحوصات في مستشفى شيبا في تل هشومير شرقي أبيب.وسبق لنتنياهو أن نُقل إلى المستشفى في يوم الغفران اليهودي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بسبب خمول قواه جراء الصيام، وخضع لفحوصات طبية في فبراير الماضي، حيث أدى ذلك إلى تفويض زعيم حركة "شاس" أربيه درعي بمهام رئيس الوزراء مؤقتا.
https://sputnikarabic.ae/20230723/إسرائيل-نتنياهو-بصحة-جيدة-بعد-زرع-منظم-ضربات-القلب-1079314177.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, الأخبار
نتنياهو يغادر المستشفى بعد زرع جهاز لمراقبة ضربات القلب
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أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الإثنين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، غادر المستشفى صباح اليوم بعد إجراء عملية زراعة منظم لنبضات القلب.
رام الله- سبوتنيك. وأفادت القناة العبرية "12" بأن نتنياهو خرج من مستشفى شيبا شرق تل أبيب بعد يوم واحد من دخوله لإجراء العملية.
وكان نتنياهو أعلن في بيان مصور قبل العملية يوم الأحد أنه سيتلقى زراعة جهاز لتنظيم ضربات القلب بعد تعرضه لوعكة صحية الأسبوع الماضي. وخلال فترة غياب نتنياهو، سيتولى وزير القضاء ياريف ليفين مهامه بعد تصويت الحكومة عليها هاتفيا.
وقال نتنياهو، أمس الأحد، إنه في "صحة جيدة"
، بعد زرع جهاز لتنظيم ضربات القلب في المستشفى، ويخطط للحضور إلى الكنيست يوم الاثنين للتصويت على تغيير مهم في القانون.
جاءت تصريحات نتنياهو في بيان مصور عبر حسابه على "تويتر" قال فيه: "نواصل جهودنا لاستكمال التشريع وكذلك جهودنا للتوصل إلى إجماع، لكنني بالتأكيد أريدك أن تعرف أنني سأشارك زملائي في الكنيست صباح الغد".
يذكر أن نتنياهو فقد الوعي في منزله في قيسارية جنوبي حيفا الأسبوع الماضي، وأفاد ديوان رئاسة الوزراء في بيانٍ أنه "دخل المستشفى بكامل وعيه"، وأن حالته الصحية جيدة بعد إجراء سلسلة من الفحوصات في مستشفى شيبا في تل هشومير شرقي أبيب.
وسبق لنتنياهو أن نُقل إلى المستشفى في يوم الغفران اليهودي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بسبب خمول قواه جراء الصيام، وخضع لفحوصات طبية في فبراير الماضي، حيث أدى ذلك إلى تفويض زعيم حركة "شاس" أربيه درعي بمهام رئيس الوزراء مؤقتا.