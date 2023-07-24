https://sputnikarabic.ae/20230724/نقابة-الصحافيين-المغاربة-تطالب-بإجراء-تحقيق-دولي-في-مقتل-مراسل-سبوتنيك-روستيسلاف-جورافليوف-1079340916.html
نقابة الصحافيين المغاربة تطالب بإجراء تحقيق دولي في مقتل مراسل سبوتنيك روستيسلاف جورافليوف
نقابة الصحافيين المغاربة تطالب بإجراء تحقيق دولي في مقتل مراسل سبوتنيك روستيسلاف جورافليوف
طالبت نقابة الصحافيين المغارية، اليوم الاثنين، بالإسراع بفتح تحقيق دولي محايد وتقديم الجناة المتسببين بمقتل مراسل وكالة سبوتنيك روستيسلاف جورافليوف إلى... 24.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-24T08:18+0000
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الدار البيضاء- سبوتنيك. وقالت النقابة، إنها تلقت بأسى بليغ وبعميق الأسف، مقتل المراسل العسكري لوكالة "سبوتنيك" روستيسلاف جورافليوف، يوم السبت 22 تموز/يوليو، خلال قصف أوكراني على مقاطعة زابوروجيا.وأعرب رئيس نقابة الصحافيين المغاربة المؤسس للاتحاد المغاربي للصحافيين أناس مريد، عن تعازيه وعن مواساة أسرة الصحافة بالمغرب مع عائلة الزميل روستيسلاف جورافليوف ومع كافة الزميلات والزملاء العاملين بوكالة سبوتنيك بروسيا.وطالب الناطق الرسمي بإسم نقابة الصحافيين المغاربة والمكلف بالعلاقات الدولية، حمزة رويجع، "بضرورة الإسراع بفتح تحقيق دولي محايد وتقديم الجناة المتسببين بمقتل الزميل روستيسلاف جورافليوف إلى العدالة".وجددت النقابة الدعوة إلى الوقف الفوري لاستهداف سلامة وحياة الصحافيين العاملين بمناطق النزاع عبر العالم.وأمس الأول (السبت)، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مقتل المراسل العسكري بوكالة ريا نوفوستي روستيسلاف جورافليوف وإصابة 4 محررين آخرين من العاملين لدى الوكالة الصحفية وصحيفة إزفستيا الروسية، خلال قصف أوكراني.وقال بيان الدفاع: "شنت وحدات من القوات الأوكرانية قصفًا مدفعيًا على مجموعة من الصحفيين من مركز معلومات إزفستيا ووكالة أنباء ريا نوفوستي، الذين كانوا يعدون مواد حول القصف المدفعي للقوات المسلحة الأوكرانية وأصيب أربعة صحفيين بجروح متفاوتة الخطورة".وأضافت وزارة الدفاع: "أثناء عملية إجلاء المصابين إلى المراكز الطبية، توفي الصحفي من وكالة أنباء ريا نوفوستي، روستيسلاف جورافليوف، متأثرا بجروحه نتيجة انفجار ذخيرة عنقودية صغيرة".ويحاول نظام كييف استهداف رموز إعلامية وصحفية بارزة في روسيا، حيث أحبط الأمن الروسي يوم السبت الماضي، محاولة أوكرانية لاغتيال رئيسة تحرير مؤسسة روسيا سيغودنيا وقناة آر تي مارغريتا سيمونيان، والصحفية البارزة كسينيا سوبتشاك.
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https://sputnikarabic.ae/20230722/روسيا-أمريكا-تتحمل-مسؤولية-مقتل-مراسل-سبوتنيك-بذخيرة-عنقودية--1079304065.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار المغرب اليوم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار المغرب اليوم
نقابة الصحافيين المغاربة تطالب بإجراء تحقيق دولي في مقتل مراسل سبوتنيك روستيسلاف جورافليوف
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طالبت نقابة الصحافيين المغارية، اليوم الاثنين، بالإسراع بفتح تحقيق دولي محايد وتقديم الجناة المتسببين بمقتل مراسل وكالة سبوتنيك روستيسلاف جورافليوف إلى العدالة.
الدار البيضاء- سبوتنيك
. وقالت النقابة، إنها تلقت بأسى بليغ وبعميق الأسف، مقتل المراسل العسكري لوكالة "سبوتنيك" روستيسلاف جورافليوف، يوم السبت 22 تموز/يوليو، خلال قصف أوكراني على مقاطعة زابوروجيا.
وأعرب رئيس نقابة الصحافيين المغاربة المؤسس للاتحاد المغاربي للصحافيين أناس مريد، عن تعازيه وعن مواساة أسرة الصحافة بالمغرب مع عائلة الزميل روستيسلاف جورافليوف ومع كافة الزميلات والزملاء العاملين بوكالة سبوتنيك بروسيا.
وطالب الناطق الرسمي بإسم نقابة الصحافيين المغاربة والمكلف بالعلاقات الدولية، حمزة رويجع، "بضرورة الإسراع بفتح تحقيق دولي محايد وتقديم الجناة المتسببين بمقتل الزميل روستيسلاف جورافليوف
إلى العدالة".
وجددت النقابة الدعوة إلى الوقف الفوري لاستهداف سلامة وحياة الصحافيين العاملين بمناطق النزاع عبر العالم.
وأمس الأول (السبت)، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مقتل المراسل العسكري بوكالة ريا نوفوستي روستيسلاف جورافليوف وإصابة 4 محررين آخرين من العاملين لدى الوكالة الصحفية وصحيفة إزفستيا الروسية، خلال قصف أوكراني.
وقال بيان الدفاع: "شنت وحدات من القوات الأوكرانية قصفًا مدفعيًا على مجموعة من الصحفيين من مركز معلومات إزفستيا ووكالة أنباء ريا نوفوستي، الذين كانوا يعدون مواد حول القصف المدفعي للقوات المسلحة الأوكرانية وأصيب أربعة صحفيين بجروح متفاوتة الخطورة".
وأضافت وزارة الدفاع: "أثناء عملية إجلاء المصابين إلى المراكز الطبية، توفي الصحفي من وكالة أنباء ريا نوفوستي، روستيسلاف جورافليوف، متأثرا بجروحه نتيجة انفجار ذخيرة عنقودية صغيرة".
ويحاول نظام كييف استهداف رموز إعلامية وصحفية بارزة في روسيا
، حيث أحبط الأمن الروسي يوم السبت الماضي، محاولة أوكرانية لاغتيال رئيسة تحرير مؤسسة روسيا سيغودنيا وقناة آر تي مارغريتا سيمونيان، والصحفية البارزة كسينيا سوبتشاك.