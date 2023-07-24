https://sputnikarabic.ae/20230724/وزيرة-خارجية-ألمانيا-لنظيرها-الإسرائيلي-القضاء-المستقل-هو-أساس-الديمقراطيات-1079348593.html

وزيرة خارجية ألمانيا لنظيرها الإسرائيلي: "القضاء المستقل" هو أساس الديمقراطيات

وزيرة خارجية ألمانيا لنظيرها الإسرائيلي: "القضاء المستقل" هو أساس الديمقراطيات

أكدت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، اليوم الاثنين، لنظيرها الإسرائيلي، إيلي كوهين، على أهمية وجود ‏قضاة مستقلين، وذلك مع استعداد النواب الإسرائيليين... 24.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-24T11:35+0000

2023-07-24T11:35+0000

2023-07-24T11:37+0000

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وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية للصحفيين، إن "المؤسسات القوية والقضاء المستقل والقواعد الواضحة لفصل السلطات مهمة لكل ديمقراطية... وهذا يشمل إسرائيل أيضا".وأضافت أن وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، شددت على هذه النقطة لنظيرها الإسرائيلي، في نهاية الأسبوع.وسبق لوزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، أن عبرت عن قلقها بشأن استقلال القضاء في إسرائيل، وكذلك خطط الحكومة الإسرائيلية للسماح بعقوبة الإعدام.وقالت بيربوك في مؤتمر صحفي مع نظيرها الإسرائيلي، إيلي كوهين، في برلين: "لن أنكر أننا في الخارج قلقون بشأن بعض الخطط التشريعية في إسرائيل".وأشارت إلى أنه "من القيم التي توحدنا حماية المبادئ الدستورية مثل استقلال القضاء، إذا كانت هذه دائما السمة المميزة لإسرائيل".وشهدت مدينة القدس الغربية، اليوم الاثنين، تظاهرات واسعة احتجاجا على خطة "إصلاح القضاء"، التي من المتوقع أن يصوت الائتلاف الحكومي في الكنيست، في وقت لاحق من اليوم الإثنين، على أحد قوانينها المثيرة للجدل.واستخدمت الشرطة عربات المياه العادمة لإخلاء المتظاهرين الذين تجمعوا أمام مبنى الكنيست، وأغلق عشرات المتظاهرين الطرق الرئيسية المؤدية إليه.واعتقلت الشرطة ثلاثة متظاهرين أغلقوا مدخل منزل وزير الاقتصاد نير بركات، "للاشتباه في سلوكهم غير المنضبط"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت".ويصوت الكنيست، اليوم الاثنين، بالقراءة الثانية والثالثة على مشروع "الحد من المعقولية"، الذي يحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) في مراقبة القرارات الحكومية.وفي 11يوليو/ تموز الجاري، أقر الكنيست بالقراءة الأولى لمشروع قانون "الحد من المعقولية"، ما دفع عشرات الآلاف من الإسرائيليين للنزول إلى الشوارع وإغلاق طرق رئيسية والتظاهر داخل مطار بن غوريون في تل أبيب، قبل أن تخرجهم الشرطة بالقوة.ويدافع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، والائتلاف القومي الديني الذي يتزعمه، عن مشروع القانون الخاص بالتغييرات القضائية، الذي من المقرر أن يصوّت عليه البرلمان، اليوم الاثنين، ويزعم أن الهدف منه هو تحقيق التوازن بين السلطات والحد من تدخل المحكمة في السياسة، بينما يقول المعارضون إن المحكمة العليا تقوم بدور حاسم في حماية الحياة المدنية وحقوق المواطنين.وتشهد إسرائيل سلسلة من الاحتجاجات المستمرة منذ 29 أسبوعا في جميع أنحاء البلاد.وتجري الاحتجاجات بشكل متواصل خلال الأيام القليلة الماضية، وكثيرا ما يلجأ رجال الشرطة إلى استخدام خراطيم المياه واعتقال النشطاء لخرق النظام العام.

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