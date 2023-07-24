https://sputnikarabic.ae/20230724/-نجم-نيوكاسل-يونايتد-السابق-يسقط-أرضا-على-الهواء-فيديو-1079355000.html

نجم نيوكاسل يونايتد السابق يسقط أرضا على الهواء... فيديو

نجم نيوكاسل يونايتد السابق يسقط أرضا على الهواء... فيديو

انهار حارس مرمى الدوري الإنكليزي الممتاز السابق، شاكا هيسلوب، على الهواء مباشرة قبيل بدء المباراة الودية التي أقيمت، اليوم الاثنين، بين ناديي ريال مدريد... 24.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-24T13:49+0000

2023-07-24T13:49+0000

2023-07-24T14:00+0000

مجتمع

نادي الفيديو

رياضة

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كتبت صحيفة "ذا صن" البريطانية أنه مع ارتفاع درجة الحرارة في باسادينا في ولاية كاليفورنيا، إلى نحو 30 درجة مئوية، التقطت الكاميرات لقطات درامية في اللحظة التي بدأ فيها هيسلوب بالتأرجح قبل أن يسقط إلى الأمام وعلى الأرض، ما دفع بالمذيع، دان توماس، الذي كان يشارك هيسلوب التعليق على المباراة عبر شاشة "إي إس بي إن" الأمريكية، إلى استدعاء المسعفين ومحاولة مساعدته، وعلى الفور قطعت القناة البث المباشر وتحولت إلى فاصل إعلاني، تاركة المشاهدين مذهولين.وأكدت القناة مع بدء مجريات المباراة، أن الحارس شاكا "واعيا ويتعافى".وأضاف توماس بصوت مرتاح: "رفيقي، شاكا، ليس هنا، ولكن كما هو الحال، إنها أخبار جيدة، إنه واع، إنه يتحدث، أعتقد أنه محرج بعض الشيء بشأن ماحدث، لقد اعتذر بشدة، فهو ليس بالرجل الذي يحب أن يثير الضجة حوله".وأشار: "من الواضح أنه من السابق لأوانه إجراء أي نوع من التشخيص، ولكن الشيء المهم هو أن شاكا واعيا وتحدثنا إلى عائلته أيضا، لأنه لا يمكن تخيل رؤية ذلك يحدث على الهواء مباشرة، تحدثنا إلى زوجته والأمور تبدو على ما يرام"، ثم خاطب صديقه شاكا مازحا: "سخيف أنت يا شاكا".واعتزل شاكا هيسلوب حارس مرمى ويست هام ونيوكاسل السابق، كرة القدم في عام 2007، وهو الآن يبلغ من العمر 54 عاما، ويعمل هيسلوب الآن كمحلل لمحطة "إي إس بي إن" الأمريكية.

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نادي الفيديو, رياضة