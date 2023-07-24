عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230724/-نجم-نيوكاسل-يونايتد-السابق-يسقط-أرضا-على-الهواء-فيديو-1079355000.html
نجم نيوكاسل يونايتد السابق يسقط أرضا على الهواء... فيديو
نجم نيوكاسل يونايتد السابق يسقط أرضا على الهواء... فيديو
انهار حارس مرمى الدوري الإنكليزي الممتاز السابق، شاكا هيسلوب، على الهواء مباشرة قبيل بدء المباراة الودية التي أقيمت، اليوم الاثنين، بين ناديي ريال مدريد... 24.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-24T13:49+0000
2023-07-24T14:00+0000
مجتمع
نادي الفيديو
رياضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104030/45/1040304591_0:8:1920:1088_1920x0_80_0_0_cd824035b985569d48cd54ea6af73a0f.jpg
كتبت صحيفة "ذا صن" البريطانية أنه مع ارتفاع درجة الحرارة في باسادينا في ولاية كاليفورنيا، إلى نحو 30 درجة مئوية، التقطت الكاميرات لقطات درامية في اللحظة التي بدأ فيها هيسلوب بالتأرجح قبل أن يسقط إلى الأمام وعلى الأرض، ما دفع بالمذيع، دان توماس، الذي كان يشارك هيسلوب التعليق على المباراة عبر شاشة "إي إس بي إن" الأمريكية، إلى استدعاء المسعفين ومحاولة مساعدته، وعلى الفور قطعت القناة البث المباشر وتحولت إلى فاصل إعلاني، تاركة المشاهدين مذهولين.وأكدت القناة مع بدء مجريات المباراة، أن الحارس شاكا "واعيا ويتعافى".وأضاف توماس بصوت مرتاح: "رفيقي، شاكا، ليس هنا، ولكن كما هو الحال، إنها أخبار جيدة، إنه واع، إنه يتحدث، أعتقد أنه محرج بعض الشيء بشأن ماحدث، لقد اعتذر بشدة، فهو ليس بالرجل الذي يحب أن يثير الضجة حوله".وأشار: "من الواضح أنه من السابق لأوانه إجراء أي نوع من التشخيص، ولكن الشيء المهم هو أن شاكا واعيا وتحدثنا إلى عائلته أيضا، لأنه لا يمكن تخيل رؤية ذلك يحدث على الهواء مباشرة، تحدثنا إلى زوجته والأمور تبدو على ما يرام"، ثم خاطب صديقه شاكا مازحا: "سخيف أنت يا شاكا".واعتزل شاكا هيسلوب حارس مرمى ويست هام ونيوكاسل السابق، كرة القدم في عام 2007، وهو الآن يبلغ من العمر 54 عاما، ويعمل هيسلوب الآن كمحلل لمحطة "إي إس بي إن" الأمريكية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104030/45/1040304591_157:0:1608:1088_1920x0_80_0_0_b979bdabb98520c67f4b028bc7e581b1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو, رياضة
نادي الفيديو, رياضة

نجم نيوكاسل يونايتد السابق يسقط أرضا على الهواء... فيديو

13:49 GMT 24.07.2023 (تم التحديث: 14:00 GMT 24.07.2023)
CC0 / pixabay / shaukingإصابة لاعب كرة
إصابة لاعب كرة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2023
CC0 / pixabay / shauking
تابعنا عبرTelegramNabd
انهار حارس مرمى الدوري الإنكليزي الممتاز السابق، شاكا هيسلوب، على الهواء مباشرة قبيل بدء المباراة الودية التي أقيمت، اليوم الاثنين، بين ناديي ريال مدريد وميلان.
كتبت صحيفة "ذا صن" البريطانية أنه مع ارتفاع درجة الحرارة في باسادينا في ولاية كاليفورنيا، إلى نحو 30 درجة مئوية، التقطت الكاميرات لقطات درامية في اللحظة التي بدأ فيها هيسلوب بالتأرجح قبل أن يسقط إلى الأمام وعلى الأرض، ما دفع بالمذيع، دان توماس، الذي كان يشارك هيسلوب التعليق على المباراة عبر شاشة "إي إس بي إن" الأمريكية، إلى استدعاء المسعفين ومحاولة مساعدته، وعلى الفور قطعت القناة البث المباشر وتحولت إلى فاصل إعلاني، تاركة المشاهدين مذهولين.
وأكدت القناة مع بدء مجريات المباراة، أن الحارس شاكا "واعيا ويتعافى".
وأضاف توماس بصوت مرتاح: "رفيقي، شاكا، ليس هنا، ولكن كما هو الحال، إنها أخبار جيدة، إنه واع، إنه يتحدث، أعتقد أنه محرج بعض الشيء بشأن ماحدث، لقد اعتذر بشدة، فهو ليس بالرجل الذي يحب أن يثير الضجة حوله".
وأشار: "من الواضح أنه من السابق لأوانه إجراء أي نوع من التشخيص، ولكن الشيء المهم هو أن شاكا واعيا وتحدثنا إلى عائلته أيضا، لأنه لا يمكن تخيل رؤية ذلك يحدث على الهواء مباشرة، تحدثنا إلى زوجته والأمور تبدو على ما يرام"، ثم خاطب صديقه شاكا مازحا: "سخيف أنت يا شاكا".
واعتزل شاكا هيسلوب حارس مرمى ويست هام ونيوكاسل السابق، كرة القدم في عام 2007، وهو الآن يبلغ من العمر 54 عاما، ويعمل هيسلوب الآن كمحلل لمحطة "إي إس بي إن" الأمريكية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:46 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20 يوليو, 13:00 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала