https://sputnikarabic.ae/20230725/آليات-الإصلاح-الغربية-فريسة-جديدة-لمضادات-الدروع-الروسية-فيديو-1079386553.html
آليات الإصلاح الغربية "فريسة جديدة" لمضادات الدروع الروسية... فيديو
آليات الإصلاح الغربية "فريسة جديدة" لمضادات الدروع الروسية... فيديو
ضاعف الجيش الروسي خسائر نظام كييف ولاسيما مخزونه من العتاد الغربي، وعلى الرغم من تسليط الضوء على الدبابات الغربية المدمرة، إلا أن جميع الآليات الغربية تسقط... 25.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-25T14:02+0000
2023-07-25T14:02+0000
2023-07-25T14:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وتقوم التشكيلات المسلحة لنظام كييف مع تكبدها خسائر فادحة باستمرار بمحاولات لإخلاء المعدات العسكرية المعطلة نتيجة الهجمات الفاشلة.وفي حين تم استخدام مركبة "بريم 1" المصفحة السوفيتية القديمة التي تستخدم لترحيل المركبات لسحب "تي 64" و "تي- 72" المحطمتين، يتم استخدام مركبة الترحيل والإصلاح "إم 88 أيه 2 هيركوليس" الأمريكية لترحيل الدبابات الأثقل "كليوبارد" من إصدار "أيه- 4 وأيه 6".كما أنه لم يعرف بعد ما الذي حدث لطاقم المصفحة الألمانية "بيرجبانتسير 2" المصنعة على هيكل "ليوبارد" الخاصة بالترحيل أيضا، والذي أصابها صاروخ روسي مضاد للدبابات على محور زابوروجيه.
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2023
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
آليات الإصلاح الغربية "فريسة جديدة" لمضادات الدروع الروسية... فيديو
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ضاعف الجيش الروسي خسائر نظام كييف ولاسيما مخزونه من العتاد الغربي، وعلى الرغم من تسليط الضوء على الدبابات الغربية المدمرة، إلا أن جميع الآليات الغربية تسقط يوميا في مواجهة الجنود الروس المتمرسين.
وتقوم التشكيلات المسلحة لنظام كييف مع تكبدها خسائر فادحة باستمرار بمحاولات لإخلاء المعدات العسكرية المعطلة نتيجة الهجمات الفاشلة.
حتى العينات المحترقة والمتفجرة التي تم تحويلها إلى خردة معدنية حقيقية يتم ترحيلها إلى الخطوط الخلفية.
وانتشر مقطع فيديو يظهر خسائر النازيين من مركبات الترحيل والإصلاح الغربية، التي تحولت إلى خردة بعد استهدافها من المقاتلين الروس.
وفي حين تم استخدام مركبة "بريم 1" المصفحة السوفيتية القديمة التي تستخدم لترحيل المركبات لسحب "تي 64" و "تي- 72" المحطمتين، يتم استخدام مركبة الترحيل والإصلاح "إم 88 أيه 2 هيركوليس" الأمريكية لترحيل الدبابات الأثقل "كليوبارد" من إصدار "أيه- 4 وأيه 6".
وتم إنشاء هذه العربات على هيكل دبابات "إم - 60" الأمريكية.
كما أنه لم يعرف بعد ما الذي حدث لطاقم المصفحة
الألمانية "بيرجبانتسير 2" المصنعة على هيكل "ليوبارد" الخاصة بالترحيل أيضا، والذي أصابها صاروخ روسي مضاد للدبابات على محور زابوروجيه.