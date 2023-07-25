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https://sputnikarabic.ae/20230725/أب-يحاول-إنقاذ-طفله-من-حرارة-سيارة-مقفلة-نسي-مفاتيحه-داخلها-فيديو-1079386347.html
أب يحاول إنقاذ طفله من حرارة سيارة مقفلة نسي مفاتيحه داخلها... فيديو
أب يحاول إنقاذ طفله من حرارة سيارة مقفلة نسي مفاتيحه داخلها... فيديو
تم نشر فيديو لوالد من ولاية تكساس الأمريكية، يحاول إنقاذ طفله من سيارته بعد أن أقفلها بالخطأ ونسي مفاتيحه داخلها. 25.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-25T13:53+0000
2023-07-25T13:53+0000
مجتمع
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وكانت درجة الحرارة 38 درجة مئوية تقريبا، في يوم الحادث. بعد ذلك دخل أحد الأشخاص عبر الزجاج الأمامي وأخرج الطفل من السيارة، ولم يصب الطفل بأذى.
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

أب يحاول إنقاذ طفله من حرارة سيارة مقفلة نسي مفاتيحه داخلها... فيديو

13:53 GMT 25.07.2023
© flickr.com / Claudio Núñezسيارة فودر فوكوس
سيارة فودر فوكوس - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2023
© flickr.com / Claudio Núñez
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تم نشر فيديو لوالد من ولاية تكساس الأمريكية، يحاول إنقاذ طفله من سيارته بعد أن أقفلها بالخطأ ونسي مفاتيحه داخلها.
وكانت درجة الحرارة 38 درجة مئوية تقريبا، في يوم الحادث. بعد ذلك دخل أحد الأشخاص عبر الزجاج الأمامي وأخرج الطفل من السيارة، ولم يصب الطفل بأذى.
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