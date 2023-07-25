https://sputnikarabic.ae/20230725/أردوغان-أبرمنا-خلال-جولتنا-الخليجية-أضخم-اتفاقيات-تصدير-للمنتجات-الدفاعية-في-تاريخنا-1079377488.html

أردوغان: أبرمنا خلال جولتنا الخليجية أضخم اتفاقيات تصدير للمنتجات الدفاعية في تاريخنا

أردوغان: أبرمنا خلال جولتنا الخليجية أضخم اتفاقيات تصدير للمنتجات الدفاعية في تاريخنا

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن جولته الخليجية أسفرت عن إبرام أضخم اتفاقيات تصدير للمنتجات الدفاعية في تاريخ بلاده. 25.07.2023, سبوتنيك عربي

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وتابع في كلمة مسجلة له بالفيديو، بمناسبة النسخة الـ16 لمعرض صناعة الدفاع الدولي "آديف"، في مركز "توياب" في إسطنبول، أنه يعتقد أنه سيتم إضافة عقود جديدة، خلال فعاليات المعرض للعام الحالي.وكشف أردوغان في كلمته كذلك، أن صادرات تركيا في مجال الصناعات الدفاعية، حققت مستوى قياسيا، بلغ مليارين و378 مليون دولار، خلال النصف الأول من عام 2023.وأضاف أن تركيا تنفذ في الوقت الحالي، 850 مشروعا "ستترك بصماتها في مجال الصناعات الدفاعية"، وفق قوله.وأجرى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأسبوع الماضي، جولة خليجية في الفترة من 17- 19 يوليو/ تموز الجاري، والتي شملت المملكة العربية السعودية وقطر.وخلال جولته، أهدى أردوغان، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان آل سعود، "سيارة توغ الكهربائية التركية الصنع".ووصف السفير التركي لدى قطر، مصطفى كوكصو، اليوم الثلاثاء، العلاقات الاستراتيجية التي تجمع الدوحة وأنقرة بأنها "لا مثيل لها".وقال كوكصو، في تصريحات مع تلفزيون "العربي"، إن "وقوف قطر إلى جانب تركيا عقب وقوع الزلزال المدمر في فبراير(شباط) الماضي، لم يكن من خلال المساعدات العينية فقط، فهي وضعت كل إمكانياتها بتصرف أنقرة".

https://sputnikarabic.ae/20230725/سفير-تركيا-في-الدوحة-علاقاتنا-مع-قطر-لا-مثيل-لها-ولن-ننسى-موقفها-عند-محاولة-الانقلاب-1079371225.html

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