عربي
الكرملين: روسيا تواصل محاربة استخدام ممر الحبوب لأغراض عسكرية
https://sputnikarabic.ae/20230725/إشارة-متخفية-في-دم-الإنسان-تكشف-عن-أعقد-أزمات-الشيخوخة-قبل-ظهورها-بعقود-1079377074.html
إشارة متخفية في دم الإنسان تكشف عن "أعقد أزمات الشيخوخة" قبل ظهورها بعقود
إشارة متخفية في دم الإنسان تكشف عن "أعقد أزمات الشيخوخة" قبل ظهورها بعقود
اكتشف العلماء إشارة متخفية في الدم تكشف عن إحدى أكبر وأعقد الأزمات التي يعاني منها كبار السن، والتي حاول العلماء فك أسرارها على مر العقود. 25.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-25T10:16+0000
2023-07-25T10:16+0000
علوم
الصحة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102305/22/1023052280_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_39f0c82ad6c2b76ce8831350f8dc445d.jpg
قام فريق من "المعهد الوطني للشيخوخة" وجامعة "تكساس"، وكلية "جونز هوبكنز بلومبرغ" للصحة العامة في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى مؤسسات أخرى في جميع أنحاء العالم، بفحص بيانات 10 آلاف و981 فردًا تم جمعها على مدار 25 عامًا.قام الباحثون بتحليل مجموعة كاملة من البروتينات التي يتم التعبير عنها في الجسم، والتي تقود جميع أنواع العمليات البيولوجية، من الاتصال الخلوي إلى مستويات الهرمونات.وكشف التحليل عن 32 بروتينا، عند وجودها بمستويات مرتفعة أو منخفضة في الدم، لدى الأشخاص بين عمري 45 و 60 عامًا، ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالخرف في وقت لاحق.ومن المثير للاهتمام أن العديد من البروتينات لم تشارك بشكل مباشر في عمل الدماغ، هذا يدعم الأبحاث السابقة، بأن الخرف ومحفزاته الأساسية ليست شيئا يحدث حصرا في الدماغ.تم ربط العديد من البروتينات المحددة بـ"البروتيوستاسيس"، أو التنظيم الصحي لـ"البروتيوم"، إذ تساعد هذه العملية في منع تكتلات البروتين الموجودة في أدمغة الأشخاص المصابين بمرض ألزهايمر.ووجِد أن بعض البروتينات لها دور مهم في الجهاز المناعي، ما يعني أن خللًا فيها قد يؤدي إلى فشل في الجهاز المناعي وبداية الإصابة بالخرف.وفي حال تم اكتشاف هذه العلامات في وقت مبكر، فيمكن وضع علاجات مخصصة، وربما نفهم يوما ما كيف تبدأ حالات مثل مرض "ألزهايمر"، ويمكن أن يأتي هذا الكشف عن طريق مراقبة الاختلالات والتشوهات خارج الدماغ.قال عالم الأعصاب، كينان ووكر، من المعهد الوطني للشيخوخة، لمجلة "Nature": "إننا نشهد مشاركة كبيرة لـ"بيولوجيا الأطراف" قبل عقود من ظهور الخرف النموذجي".
https://sputnikarabic.ae/20230724/دراسة-تكشف-فعالية-أوميغا-3-ضد-أمراض-الشيخوخة-1079358059.html
https://sputnikarabic.ae/20230725/علماء-روس-يبتكرون-ضمادا-يزيل-ندب-الجروح-مستخلصا-من-الحشرات-1079371928.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102305/22/1023052280_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f4ca1f682ecabfdf17ec11e837c722d3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
علوم, الصحة
علوم, الصحة

إشارة متخفية في دم الإنسان تكشف عن "أعقد أزمات الشيخوخة" قبل ظهورها بعقود

10:16 GMT 25.07.2023
© Fotolia / Angellodecoدم
دم - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2023
© Fotolia / Angellodeco
تابعنا عبرTelegramNabd
اكتشف العلماء إشارة متخفية في الدم تكشف عن إحدى أكبر وأعقد الأزمات التي يعاني منها كبار السن، والتي حاول العلماء فك أسرارها على مر العقود.
قام فريق من "المعهد الوطني للشيخوخة" وجامعة "تكساس"، وكلية "جونز هوبكنز بلومبرغ" للصحة العامة في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى مؤسسات أخرى في جميع أنحاء العالم، بفحص بيانات 10 آلاف و981 فردًا تم جمعها على مدار 25 عامًا.
قام الباحثون بتحليل مجموعة كاملة من البروتينات التي يتم التعبير عنها في الجسم، والتي تقود جميع أنواع العمليات البيولوجية، من الاتصال الخلوي إلى مستويات الهرمونات.
دواء يحتوي على أحماض أوميغا 3 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2023
مجتمع
دراسة تكشف عن ميزة وقائية في "أوميغا 3" ضد مرض شائع بين كبار السن
أمس, 15:14 GMT
وكشف التحليل عن 32 بروتينا، عند وجودها بمستويات مرتفعة أو منخفضة في الدم، لدى الأشخاص بين عمري 45 و 60 عامًا، ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالخرف في وقت لاحق.
ومن المثير للاهتمام أن العديد من البروتينات لم تشارك بشكل مباشر في عمل الدماغ، هذا يدعم الأبحاث السابقة، بأن الخرف ومحفزاته الأساسية ليست شيئا يحدث حصرا في الدماغ.
تم ربط العديد من البروتينات المحددة بـ"البروتيوستاسيس"، أو التنظيم الصحي لـ"البروتيوم"، إذ تساعد هذه العملية في منع تكتلات البروتين الموجودة في أدمغة الأشخاص المصابين بمرض ألزهايمر.
ووجِد أن بعض البروتينات لها دور مهم في الجهاز المناعي، ما يعني أن خللًا فيها قد يؤدي إلى فشل في الجهاز المناعي وبداية الإصابة بالخرف.
ضمادة لاصقة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2023
مجتمع
علماء روس يبتكرون ضمادا يزيل ندب الجروح مستخلصا من الحشرات
08:06 GMT
وفي حال تم اكتشاف هذه العلامات في وقت مبكر، فيمكن وضع علاجات مخصصة، وربما نفهم يوما ما كيف تبدأ حالات مثل مرض "ألزهايمر"، ويمكن أن يأتي هذا الكشف عن طريق مراقبة الاختلالات والتشوهات خارج الدماغ.
قال عالم الأعصاب، كينان ووكر، من المعهد الوطني للشيخوخة، لمجلة "Nature": "إننا نشهد مشاركة كبيرة لـ"بيولوجيا الأطراف" قبل عقود من ظهور الخرف النموذجي".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:02 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:42 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала