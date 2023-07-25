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إعلام: فيديو يوثق قيام عناصر "حزب الله" بجولة على الحدود الإسرائيلية

إعلام: فيديو يوثق قيام عناصر "حزب الله" بجولة على الحدود الإسرائيلية

تناقلت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر عناصر من "حزب الله" اللبناني وهم يقومون بدورية وصفتها بـ "استفزازية". 25.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-25T10:58+0000

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وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن "جنديًا وثّق، صباح اليوم، مشاهد عند الحدود اللبنانية لمسلحين من حزب الله قاموا بدورية مراقبة استفزازية"، مضيفة أنه "على الفور جرى استدعاء قوة من الجيش دون وقوع أحداث".ونشر الجيش الإسرائيلي، "فيديو يوثق عناصر حزب الله اللبناني بالزي الرسمي، وهم يجرون دوريات بمحاذاة السياج الحدودي مع إسرائيل".وتحتج إسرائيل على قيام "حزب الله" اللبناني بنصب خيمة على الحدود، منذ يونيو/ حزيران الماضي، وطالبت بإزالتها، فيما يقول لبنان إن الخيمة داخل الأراضي اللبنانية، مطالبًا إسرائيل بالانسحاب من الجزء اللبناني الذي تسيطر عليه من قرية الغجر.وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي إنه تعامل مع عناصر من "حزب الله" حاولوا استهداف السياج الحدودي بين البلدين. ونشر شريطا مصورا يظهر انفجار ما بدا أنها قنبلة، على مسافة قريبة جدا من 4 أشخاص على الحدود، ركضوا بعد ذلك داخل الأراضي اللبنانية.وقدم لبنان شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة حول "تكريس الجانب الإسرائيلي احتلاله الكامل واستكمال ضم الجزء الشمالي اللبناني لبلدة الغجر الممتد على خراج بلدة الماري"، وفق بيان للخارجية اللبنانية، بعد أيام من إنشاء الجيش الإسرائيلي سياجًا شائكًا حول المنطقة، وصفه لبنان بأنه "خرق خطير ومحاولة ضم القرية" لإسرائيل.والخميس الماضي، دعا "حزب الله" اللبناني، الدولة اللبنانية إلى التحرك لمنع تثبيت احتلال إسرائيل للقسم اللبناني من قرية الغجر الحدودية الصغيرة، والتي تحتل إسرائيل جزءا منها، منذ حرب 5 يونيو 1967.

https://sputnikarabic.ae/20230719/الجيش-الإسرائيلي-يرد-على-فيديو-لـحزب-الله-يحاكي-اقتحام-موقع-عسكري-إسرائيلي-1079206267.html

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