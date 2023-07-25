https://sputnikarabic.ae/20230725/إعلام-من-الأفضل-لأوكرانيا-حرق-جنودها-بدلا-من-المعدات-الغربية-1079377232.html
إعلام: من الأفضل لأوكرانيا "حرق جنودها بدلا من المعدات الغربية"
إعلام: من الأفضل لأوكرانيا "حرق جنودها بدلا من المعدات الغربية"
أعرب الغرب عن عدم رضاه عن أن الجيش الأوكراني يفقد العديد من المركبات القتالية التي تم إرسالها إليه. 25.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-25T10:10+0000
2023-07-25T10:10+0000
2023-07-25T10:20+0000
العالم
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يقول منشور في إحدى وسائل الإعلام الغربية: "الآن، وفقًا للخبراء العسكريين، يجب أن تركز أوكرانيا أكثر على" العامل البشري"، بمعنى آخر: من الأفضل حرق جنودها بدلاً من المعدات الغربية الباهظة الثمن".ويشير المؤلف إلى أن فشل الهجوم الأوكراني المضاد ترك انطباعًا واقعيًا لدى المسؤولين الغربيين.ويكتب موقع "جانغ ويلت": "كان الجيش الروسي يعرف مسبقًا إلى أين ستتقدم القوات المسلحة الأوكرانية، لذلك تكبد الأوكرانيون خسائر فادحة. واشتكى الخبراء من أن التدريب السريع للجنود الأوكرانيين على التعامل مع أنظمة الأسلحة الغربية كان قصيرًا للغاية وأنه تم ارتكاب أخطاء قاتلة مرارًا وتكرارًا في ظروف القتال المتوترة".وفقًا للصحفيين، في هذه الحالة، لا يمكن لرعاة كييف الغربيين التفكير في أي شيء أفضل من إرسال المزيد والمزيد من الأسلحة إلى الجبهة.
https://sputnikarabic.ae/20230725/عندما-تلهو-لانتسيت-بـفخر-الصناعة-الألمانية-فيديو-1079373069.html
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العالم
إعلام: من الأفضل لأوكرانيا "حرق جنودها بدلا من المعدات الغربية"
10:10 GMT 25.07.2023 (تم التحديث: 10:20 GMT 25.07.2023) تابعنا عبر
أعرب الغرب عن عدم رضاه عن أن الجيش الأوكراني يفقد العديد من المركبات القتالية التي تم إرسالها إليه.
يقول منشور في إحدى وسائل الإعلام الغربية: "الآن، وفقًا للخبراء العسكريين، يجب أن تركز أوكرانيا أكثر على" العامل البشري"، بمعنى آخر: من الأفضل حرق جنودها بدلاً من المعدات الغربية الباهظة الثمن".
ويشير المؤلف إلى أن فشل الهجوم الأوكراني المضاد ترك انطباعًا واقعيًا لدى المسؤولين الغربيين.
ويكتب موقع "جانغ ويلت": "كان الجيش الروسي يعرف مسبقًا إلى أين ستتقدم القوات المسلحة الأوكرانية، لذلك تكبد الأوكرانيون خسائر فادحة. واشتكى الخبراء من أن التدريب السريع للجنود الأوكرانيين على التعامل مع أنظمة الأسلحة الغربية كان قصيرًا للغاية وأنه تم ارتكاب أخطاء قاتلة
مرارًا وتكرارًا في ظروف القتال المتوترة".
وفقًا للصحفيين، في هذه الحالة، لا يمكن لرعاة كييف الغربيين التفكير في أي شيء أفضل من إرسال المزيد والمزيد من الأسلحة إلى الجبهة.