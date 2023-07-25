https://sputnikarabic.ae/20230725/إيران-تكشف-النقاب-عن-أول-صاروخ-بحري-بعيد-المدى-مصنوع-محليا-1079370637.html
إيران تكشف النقاب عن أول صاروخ بحري بعيد المدى مصنوع محليا
إيران تكشف النقاب عن أول صاروخ بحري بعيد المدى مصنوع محليا
كشفت وزارة الدفاع الإيرانية، اليوم الثلاثاء، النقاب عن صواريخ أبو مهدي المهندس البعيدة المدى. 25.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-25T06:46+0000
2023-07-25T06:46+0000
2023-07-25T06:46+0000
إيران
أخبار إيران
الحرس الثوري الإيراني
الجيش الإيراني
أخبار العالم الآن
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/06/1077786981_0:50:2048:1202_1920x0_80_0_0_6b1055084a2b011c2dd2a8354ac9e783.jpg
وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، بأن "وزارة الدفاع سلمت بحريتي الجيش والحرس الثوري صاروخ أبو مهدي المهندس، والذي يعتبر أول صاروخ بحري بعيد المدى تصنعه إيران وتدخله في الخدمة".وأضافت الوكالة أن "الرأس الحربي لصاروخ أبومهدي المهندس يحتوي على مواد شديدة الإنفجار، وقادر على تدمير القوارب والبوارج وحاملات الطائرات".وتابعت: "صواريخ أبومهدي المهندس تحلق على علو منخفض ولا تستطيع الرادرات اقتفاءه، ويستطيع تغيير ارتفاع تحليقه عند وجود موانع جغرافية أو رادارات".يذكر أنه في 3 يناير/ كانون الثاني 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، أبو مهدي المهندس، نائب قائد "الحشد الشعبي" في العراق، وكان معه قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، بعد وقت قصير من مغادرتهما المطار في بغداد.وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر اليوم نفسه، تنفيذ ضربة جوية قرب مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، وآخرين.
https://sputnikarabic.ae/20230627/إعلام-الكشف-عن-سفينتين-جديدتين-من-طراز-قاسم-سليماني-1078540820.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/06/1077786981_0:0:1788:1340_1920x0_80_0_0_1aa5a67455763943d1a7af9af072714f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, الجيش الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, الجيش الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم
إيران تكشف النقاب عن أول صاروخ بحري بعيد المدى مصنوع محليا
تابعنا عبر
كشفت وزارة الدفاع الإيرانية، اليوم الثلاثاء، النقاب عن صواريخ أبو مهدي المهندس البعيدة المدى.
وأفادت وكالة
الأنباء الإيرانية "إرنا"، بأن "وزارة الدفاع سلمت بحريتي الجيش والحرس الثوري صاروخ أبو مهدي المهندس، والذي يعتبر أول صاروخ بحري بعيد المدى تصنعه إيران وتدخله في الخدمة".
وأضافت الوكالة أن "الرأس الحربي لصاروخ أبومهدي المهندس يحتوي على مواد شديدة الإنفجار، وقادر على تدمير القوارب والبوارج وحاملات الطائرات".
وتابعت: "صواريخ أبومهدي المهندس تحلق على علو منخفض ولا تستطيع الرادرات اقتفاءه، ويستطيع تغيير ارتفاع تحليقه عند وجود موانع جغرافية أو رادارات".
يذكر أنه في 3 يناير/ كانون الثاني 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، أبو مهدي المهندس، نائب قائد "الحشد الشعبي" في العراق، وكان معه قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، بعد وقت قصير من مغادرتهما المطار في بغداد.
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون
)، فجر اليوم نفسه، تنفيذ ضربة جوية قرب مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، وآخرين.