https://sputnikarabic.ae/20230725/الإمارات-تفتتح-مكتبا-تنسيقيا-للمساعدات-الخارجية-في-دمشق-1079390887.html
الإمارات تفتتح مكتبا تنسيقيا للمساعدات الخارجية في دمشق
الإمارات تفتتح مكتبا تنسيقيا للمساعدات الخارجية في دمشق
أعلنت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، أنها افتتحت في مقر سفارتها في العاصمة السورية دمشق، أول مكتب تنسيقي للمساعدات الخارجية الإماراتية في بعثات... 25.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-25T16:07+0000
2023-07-25T16:07+0000
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وحسب بيان الخارجية الإماراتية، حضر مراسم الافتتاح، عبدالحكيم النعيمي، القائم بأعمال سفارة الإمارات في دمشق، وممثلون عن الحكومة السورية.وذكر البيان أن هذه الخطوة "تأتي في إطار جهود دولة الإمارات المتواصلة لدعم الشعب السوري الشقيق وتعزيز الجهود المبذولة لتوفير كافة الدعم الإغاثي للمؤسسات الإنسانية الإماراتية".وأضاف البيان أن دور هذه المكاتب هو الإشراف على ملف المساعدات الخارجية الإماراتية في الدول المستفيدة.وأوضح البيان أن ذلك يضمن تنسيق الجهود للجهات المانحة الإماراتية لضمان فعاليتها للمستفيدين، والمتابعة المستمرة للمشاريع والبرامج في هذا الصدد.وكانت الإمارات قد أعلنت، في يونيو/ حزيران الماضي، عن إطلاق سلسلة مبادرات جديدة لاستمرار تقديم المساعدات الخاصة بدعم مختلف القطاعات في سوريا.يذكر أنه، في فبراير/ شباط الماضي، ضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة.وقدرت منظمة الصحة العالمية أن عدد المتضررين جراء الزلزال المدمر، الذي ضرب تركيا وسوريا، يصل نحو 23 مليون شخص.وتسبب الزلزال في البلدين، إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة، بما في ذلك المدارس، ومرافق الرعاية الصحية، والبنية التحتية العامة الأخرى.
https://sputnikarabic.ae/20230614/سلامة-قلبك-الإمارات-تطلق-مبادرة-إنسانية-جديدة-في-سوريا-1078108259.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار
الإمارات تفتتح مكتبا تنسيقيا للمساعدات الخارجية في دمشق
16:07 GMT 25.07.2023 (تم التحديث: 16:15 GMT 25.07.2023) تابعنا عبر
أعلنت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، أنها افتتحت في مقر سفارتها في العاصمة السورية دمشق، أول مكتب تنسيقي للمساعدات الخارجية الإماراتية في بعثات الدولة في الخارج.
وحسب بيان
الخارجية الإماراتية، حضر مراسم الافتتاح، عبدالحكيم النعيمي، القائم بأعمال سفارة الإمارات في دمشق، وممثلون عن الحكومة السورية.
وذكر البيان أن هذه الخطوة "تأتي في إطار جهود دولة الإمارات المتواصلة لدعم الشعب السوري الشقيق وتعزيز الجهود المبذولة لتوفير كافة الدعم الإغاثي للمؤسسات الإنسانية الإماراتية".
وأضاف البيان أن دور هذه المكاتب هو الإشراف على ملف المساعدات الخارجية الإماراتية في الدول المستفيدة.
وأوضح البيان أن ذلك يضمن تنسيق الجهود للجهات المانحة الإماراتية لضمان فعاليتها للمستفيدين، والمتابعة المستمرة للمشاريع والبرامج في هذا الصدد.
وكانت الإمارات قد أعلنت، في يونيو/ حزيران الماضي، عن إطلاق سلسلة مبادرات جديدة لاستمرار تقديم المساعدات الخاصة بدعم مختلف القطاعات في سوريا.
يذكر أنه، في فبراير/ شباط الماضي، ضرب زلزال
مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة.
وقدرت منظمة الصحة العالمية أن عدد المتضررين جراء الزلزال المدمر، الذي ضرب تركيا وسوريا، يصل نحو 23 مليون شخص.
وتسبب الزلزال في البلدين، إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة، بما في ذلك المدارس، ومرافق الرعاية الصحية، والبنية التحتية العامة الأخرى.