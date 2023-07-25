https://sputnikarabic.ae/20230725/البترول-الوطنية-الكويتية-تحقق-أعلى-أرباح-في-تاريخها-1079379648.html

البترول الوطنية الكويتية تحقق أعلى أرباح في تاريخها

البترول الوطنية الكويتية تحقق أعلى أرباح في تاريخها

أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية، اليوم الثلاثاء، عن تحقيقها أرباح قياسية هي الأعلى في تاريخها، وذلك عن السنة المالية (2022-2023)، والمنتهية في 31 مارس/... 25.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-25T11:38+0000

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وأشارت الشركة إلى أن أرباحها القياسية بلغت 1.016 دينار كويتي (3.32 مليار دولار أمريكي)، وهي زيادة قدرها 675 مليون دينار وزيادة نسبتها 198%، مقارنة بأرباح الشركة في السنة المالية السابقة لها، والتي بلغت 341.380 مليون دينار، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا).وأرجعت الرئيسة التنفيذية لشركة البترول الوطنية الكويتية، وضحة الخطيب، هذه الزيادة الكبيرة في الأرباح إلى عدة عوامل، في مقدمتها "ارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات النفطية، وتطور أداء الشركة التشغيلي كما ونوعا، وخصوصا بعد التشغيل الكامل والناجح لمشروع الوقود البيئي في مصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبد الله".وأوضحت أن "مشروع الوقود البيئي في المصفاتين، ساهم في الارتقاء بجودة منتجات الشركة وجعلها مواكبة لأحدث المواصفات البيئية العالمية وأكثرها تطورا مما أفسح المجال أمام الشركة لتسويق منتجاتها في أسواق عالمية جديدة".كما لفتت الخطيب إلى عدد من مؤشرات تسويق منتجات شركة البترول الوطنية الكويتية، التي أسهمت في تعزيز أرباحها، ومنها "إنتاج ولأول مرة وقود الديزل المطور بمواصفات عالية تلبي متطلبات الأسواق الأوروبية، وتتناسب مع أجوائها الباردة، وخصوصا في فصل الشتاء، والذي تم تصدير أول شحنتين منه في ديسمبر/ كانون الأول 2022، ويناير/ كانون الثاني 2023، تلتهما شحنات عديدة أخرى".وفي معرض حديثها عن مؤشرات تسويق منتجات شركة البترول الوطنية الكويتية التي أسهمت في تكثيف أرباحها، أشارت الخطيب إلى إنتاج المؤسسة للجازولين (وقود السيارات) المنخفض الكبريت والمركبات العطرية، والمطابق لأحدث المعايير والمواصفات البيئية العالمية، والذي تم تصديره في شهر أغسطس/ آب 2022، بعد تلبية احتياجات السوق المحلي بالكامل، بالإضافة إلى تصدير أول شحنة من الكيروسين منخفض الكبريت (أقل من 10 أجزاء في المليون) في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، وتصدير شحنتين إضافيتين بنفس المواصفات خلال الربع الثالث من السنة المالية (2022-2023).

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