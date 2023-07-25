عربي
https://sputnikarabic.ae/20230725/البترول-الوطنية-الكويتية-تحقق-أعلى-أرباح-في-تاريخها-1079379648.html
البترول الوطنية الكويتية تحقق أعلى أرباح في تاريخها
البترول الوطنية الكويتية تحقق أعلى أرباح في تاريخها
أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية، اليوم الثلاثاء، عن تحقيقها أرباح قياسية هي الأعلى في تاريخها، وذلك عن السنة المالية (2022-2023)، والمنتهية في 31 مارس/... 25.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-25T11:38+0000
2023-07-25T11:38+0000
الكويت
أخبار الكويت اليوم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103497/56/1034975609_0:13:4576:2587_1920x0_80_0_0_96774f55b7d036a01def8e060033d3d3.jpg
وأشارت الشركة إلى أن أرباحها القياسية بلغت 1.016 دينار كويتي (3.32 مليار دولار أمريكي)، وهي زيادة قدرها 675 مليون دينار وزيادة نسبتها 198%، مقارنة بأرباح الشركة في السنة المالية السابقة لها، والتي بلغت 341.380 مليون دينار، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا).وأرجعت الرئيسة التنفيذية لشركة البترول الوطنية الكويتية، وضحة الخطيب، هذه الزيادة الكبيرة في الأرباح إلى عدة عوامل، في مقدمتها "ارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات النفطية، وتطور أداء الشركة التشغيلي كما ونوعا، وخصوصا بعد التشغيل الكامل والناجح لمشروع الوقود البيئي في مصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبد الله".وأوضحت أن "مشروع الوقود البيئي في المصفاتين، ساهم في الارتقاء بجودة منتجات الشركة وجعلها مواكبة لأحدث المواصفات البيئية العالمية وأكثرها تطورا مما أفسح المجال أمام الشركة لتسويق منتجاتها في أسواق عالمية جديدة".كما لفتت الخطيب إلى عدد من مؤشرات تسويق منتجات شركة البترول الوطنية الكويتية، التي أسهمت في تعزيز أرباحها، ومنها "إنتاج ولأول مرة وقود الديزل المطور بمواصفات عالية تلبي متطلبات الأسواق الأوروبية، وتتناسب مع أجوائها الباردة، وخصوصا في فصل الشتاء، والذي تم تصدير أول شحنتين منه في ديسمبر/ كانون الأول 2022، ويناير/ كانون الثاني 2023، تلتهما شحنات عديدة أخرى".وفي معرض حديثها عن مؤشرات تسويق منتجات شركة البترول الوطنية الكويتية التي أسهمت في تكثيف أرباحها، أشارت الخطيب إلى إنتاج المؤسسة للجازولين (وقود السيارات) المنخفض الكبريت والمركبات العطرية، والمطابق لأحدث المعايير والمواصفات البيئية العالمية، والذي تم تصديره في شهر أغسطس/ آب 2022، بعد تلبية احتياجات السوق المحلي بالكامل، بالإضافة إلى تصدير أول شحنة من الكيروسين منخفض الكبريت (أقل من 10 أجزاء في المليون) في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، وتصدير شحنتين إضافيتين بنفس المواصفات خلال الربع الثالث من السنة المالية (2022-2023).
https://sputnikarabic.ae/20170302/بترول-كويت-صيانة-مصفاة-ميناء-1022586261.html
الكويت
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103497/56/1034975609_0:0:4384:3288_1920x0_80_0_0_90018696077325377b4e513f9d987520.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, اقتصاد
الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, اقتصاد

البترول الوطنية الكويتية تحقق أعلى أرباح في تاريخها

11:38 GMT 25.07.2023
© AP Photo / Fernando Llanoحقل غاز
حقل غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2023
حقل غاز
© AP Photo / Fernando Llano
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية، اليوم الثلاثاء، عن تحقيقها أرباح قياسية هي الأعلى في تاريخها، وذلك عن السنة المالية (2022-2023)، والمنتهية في 31 مارس/ آذار الماضي.
وأشارت الشركة إلى أن أرباحها القياسية بلغت 1.016 دينار كويتي (3.32 مليار دولار أمريكي)، وهي زيادة قدرها 675 مليون دينار وزيادة نسبتها 198%، مقارنة بأرباح الشركة في السنة المالية السابقة لها، والتي بلغت 341.380 مليون دينار، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا).
وأرجعت الرئيسة التنفيذية لشركة البترول الوطنية الكويتية، وضحة الخطيب، هذه الزيادة الكبيرة في الأرباح إلى عدة عوامل، في مقدمتها "ارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات النفطية، وتطور أداء الشركة التشغيلي كما ونوعا، وخصوصا بعد التشغيل الكامل والناجح لمشروع الوقود البيئي في مصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبد الله".
وأوضحت أن "مشروع الوقود البيئي في المصفاتين، ساهم في الارتقاء بجودة منتجات الشركة وجعلها مواكبة لأحدث المواصفات البيئية العالمية وأكثرها تطورا مما أفسح المجال أمام الشركة لتسويق منتجاتها في أسواق عالمية جديدة".
الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2017
البترول الوطنية الكويتية: انتهاء أعمال الصيانة لمصفاة ميناء عبد الله
2 مارس 2017, 16:13 GMT
كما لفتت الخطيب إلى عدد من مؤشرات تسويق منتجات شركة البترول الوطنية الكويتية، التي أسهمت في تعزيز أرباحها، ومنها "إنتاج ولأول مرة وقود الديزل المطور بمواصفات عالية تلبي متطلبات الأسواق الأوروبية، وتتناسب مع أجوائها الباردة، وخصوصا في فصل الشتاء، والذي تم تصدير أول شحنتين منه في ديسمبر/ كانون الأول 2022، ويناير/ كانون الثاني 2023، تلتهما شحنات عديدة أخرى".
وفي معرض حديثها عن مؤشرات تسويق منتجات شركة البترول الوطنية الكويتية التي أسهمت في تكثيف أرباحها، أشارت الخطيب إلى إنتاج المؤسسة للجازولين (وقود السيارات) المنخفض الكبريت والمركبات العطرية، والمطابق لأحدث المعايير والمواصفات البيئية العالمية، والذي تم تصديره في شهر أغسطس/ آب 2022، بعد تلبية احتياجات السوق المحلي بالكامل، بالإضافة إلى تصدير أول شحنة من الكيروسين منخفض الكبريت (أقل من 10 أجزاء في المليون) في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، وتصدير شحنتين إضافيتين بنفس المواصفات خلال الربع الثالث من السنة المالية (2022-2023).
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:02 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:42 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала