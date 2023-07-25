https://sputnikarabic.ae/20230725/البنتاغون-مقاتلة-روسية-أعطبت-مسيرة-أمريكية-في-سوريا-1079390623.html
البنتاغون: مقاتلة روسية "أعطبت" مسيرة أمريكية في سوريا
البنتاغون: مقاتلة روسية "أعطبت" مسيرة أمريكية في سوريا
أعلنت القيادة الجوية التابعة للقيادة المركزية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن مقاتلة روسية اقتربت لمسافة قصيرة من طائرة مسيرة أمريكية في الأجواء السورية، الأحد... 25.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-25T15:51+0000
2023-07-25T15:51+0000
2023-07-25T15:51+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري
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واشنطن - سبوتنيك. وأصدرت القيادة الأمريكية بيانا قالت فيه إنه "في 23 يوليو(تموز)، حلّقت مقاتلة روسية على مسافة قريبة بشكل خطر من طائرة مسيرة أمريكية من طراز "إم كيو- 9" كانت في مهمة ضد تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا)، إذ ضايقت الطائرة المسيرة وأطلقت مشاعل مضيئة من نقطة تعترض مسار المسيرة مباشرة، وبمسافة أمتار قليلة تفصل بين الطائرتين، وأصاب أحد المشاعل المضيئة مروحة الطائرة المسيرة وألحق بها أضرارًا بالغة".ونوه البيان إلى أن "القيادة الجوية المركزية الأمريكية دعت القوات الروسية إلى التوقف عن "السلوك المتهور وغير المبرر وغير المهني".وأكد الجيش الروسي خرق الجيش الأمريكي لبروتوكولات "عدم التصادم" في سوريا عشرات المرات.وكشف، العميد أوليغ غورينوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أن ثلاثة أزواج من مقاتلات "إف –16" لما يسمى بـ"التحالف الأمريكي" اخترقت الأجواء ست مرات في منطقة التنف في سوريا.وأكد غورينوف، يوم أمس الاثنين، أن طائرة من دون طيار تابعة للتحالف اقتربت بشكل خطير من طائرات القوات الجوية في منطقة الباب، واتخذ الطيارون الروس الإجراءات لمنع الاصطدام.وأضاف: "في منطقة التنف التي تمر فيها الخطوط الجوية الدولية، سجلت مرة أخرى ستة خروقات للأجواء السورية من قبل ثلاثة أزواج من مقاتلات التحالف".
https://sputnikarabic.ae/20230715/المركز-الروسي-للمصالحة-يسجل-14-انتهاكا-لبروتوكول-منع-الاشتباك-في-سوريا-1079103653.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري
البنتاغون: مقاتلة روسية "أعطبت" مسيرة أمريكية في سوريا
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أعلنت القيادة الجوية التابعة للقيادة المركزية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن مقاتلة روسية اقتربت لمسافة قصيرة من طائرة مسيرة أمريكية في الأجواء السورية، الأحد الماضي، وأطلقت مشاعل مضيئة ملحقة أضرارًا بمروحة المسيرة الأمريكية.
واشنطن - سبوتنيك. وأصدرت القيادة الأمريكية بيانا قالت فيه إنه "في 23 يوليو(تموز)، حلّقت مقاتلة روسية على مسافة قريبة بشكل خطر من طائرة مسيرة أمريكية من طراز "إم كيو- 9" كانت في مهمة ضد تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا)، إذ ضايقت الطائرة المسيرة وأطلقت مشاعل مضيئة من نقطة تعترض مسار المسيرة مباشرة، وبمسافة أمتار قليلة تفصل بين الطائرتين، وأصاب أحد المشاعل المضيئة مروحة الطائرة المسيرة وألحق بها أضرارًا بالغة".
ونوه البيان إلى أن "القيادة الجوية المركزية الأمريكية دعت القوات الروسية إلى التوقف عن "السلوك المتهور وغير المبرر وغير المهني".
طاقم مشغّلي الطائرة المسيرة الأمريكية نجحوا في إبقائها في الجو ثم إعادتها إلى قاعدتها.
وأكد الجيش الروسي خرق الجيش الأمريكي لبروتوكولات "عدم التصادم" في سوريا عشرات المرات.
وكشف، العميد أوليغ غورينوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أن ثلاثة أزواج من مقاتلات "إف –16" لما يسمى بـ"التحالف الأمريكي" اخترقت الأجواء ست مرات في منطقة التنف في سوريا.
وأكد غورينوف
، يوم أمس الاثنين، أن طائرة من دون طيار تابعة للتحالف اقتربت بشكل خطير من طائرات القوات الجوية في منطقة الباب، واتخذ الطيارون الروس الإجراءات لمنع الاصطدام.
وأضاف: "في منطقة التنف التي تمر فيها الخطوط الجوية الدولية، سجلت مرة أخرى ستة خروقات للأجواء السورية من قبل ثلاثة أزواج من مقاتلات التحالف".