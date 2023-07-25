https://sputnikarabic.ae/20230725/الجيش-الإسرائيلي-يحتجز-وزيرًا-فلسطينيا-ويعتدي-على-المشاركين-في-مسيرة-ضد-الاستيطان-في-سلفيت-1079389423.html

الجيش الإسرائيلي يحتجز وزيرًا فلسطينيًا ويعتدي على المشاركين في مسيرة ضد الاستيطان في سلفيت

الجيش الإسرائيلي يحتجز وزيرًا فلسطينيًا ويعتدي على المشاركين في مسيرة ضد الاستيطان في سلفيت

احتجزت القوات الإسرائيلية، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، الوزير مؤيد شعبان، في قرية دير استيا غربي سلفيت، أثناء مشاركته في المسيرة المنددة بالاستيلاء على... 25.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-25T15:19+0000

2023-07-25T15:19+0000

2023-07-25T15:20+0000

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وأطلقت القوات الإسرائيلية قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المشاركين، ومنعت الطواقم الصحفية من التغطية.وكان عشرات الفلسطينيين قد توجهوا إلى بلدة دير استيا غربي سلفيت، وأغلقوا الشارع الرئيس بوجه المركبات الإسرائيلية احتجاجًا على مصادرة المستوطنين أراض في منطقة القعدة شمالي بلدة دير استيا، وإقامة بؤرة استيطانية عليها، حيث وضعوا بيوتا متنقلة (كرفانات) وحظائر أغنام، وقاموا بشق طريق ترابية للمنطقة، وتمديد شبكات مياه وكهرباء.وقال فراس ذياب، رئيس بلدية دير استيا لـ"سبوتنيك": "هذه البؤرة الاستيطانية هي غير قانونية ويجب إزالتها، وكما يقومون بمصادرة الأراضي وبناء مستوطنات في أراضينا، نحن بالمقابل نغلق الشوارع أمامهم حتى إزالة كل البؤر الاستيطانية".

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