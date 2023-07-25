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https://sputnikarabic.ae/20230725/الجيش-الإسرائيلي-يحتجز-وزيرًا-فلسطينيا-ويعتدي-على-المشاركين-في-مسيرة-ضد-الاستيطان-في-سلفيت-1079389423.html
الجيش الإسرائيلي يحتجز وزيرًا فلسطينيًا ويعتدي على المشاركين في مسيرة ضد الاستيطان في سلفيت
الجيش الإسرائيلي يحتجز وزيرًا فلسطينيًا ويعتدي على المشاركين في مسيرة ضد الاستيطان في سلفيت
احتجزت القوات الإسرائيلية، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، الوزير مؤيد شعبان، في قرية دير استيا غربي سلفيت، أثناء مشاركته في المسيرة المنددة بالاستيلاء على... 25.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-25T15:19+0000
2023-07-25T15:20+0000
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وأطلقت القوات الإسرائيلية قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المشاركين، ومنعت الطواقم الصحفية من التغطية.وكان عشرات الفلسطينيين قد توجهوا إلى بلدة دير استيا غربي سلفيت، وأغلقوا الشارع الرئيس بوجه المركبات الإسرائيلية احتجاجًا على مصادرة المستوطنين أراض في منطقة القعدة شمالي بلدة دير استيا، وإقامة بؤرة استيطانية عليها، حيث وضعوا بيوتا متنقلة (كرفانات) وحظائر أغنام، وقاموا بشق طريق ترابية للمنطقة، وتمديد شبكات مياه وكهرباء.وقال فراس ذياب، رئيس بلدية دير استيا لـ"سبوتنيك": "هذه البؤرة الاستيطانية هي غير قانونية ويجب إزالتها، وكما يقومون بمصادرة الأراضي وبناء مستوطنات في أراضينا، نحن بالمقابل نغلق الشوارع أمامهم حتى إزالة كل البؤر الاستيطانية".
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العالم العربي, حصري
العالم العربي, حصري

الجيش الإسرائيلي يحتجز وزيرًا فلسطينيًا ويعتدي على المشاركين في مسيرة ضد الاستيطان في سلفيت

15:19 GMT 25.07.2023 (تم التحديث: 15:20 GMT 25.07.2023)
© Sputnik . Ajwad Jradatالجيش الاسرائيلي يحتجز الوزير مؤيد شعبان ويعتدي على المشاركين في مسيرة ضد الاستيطان في سلفيت
الجيش الاسرائيلي يحتجز الوزير مؤيد شعبان ويعتدي على المشاركين في مسيرة ضد الاستيطان في سلفيت - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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حصري
احتجزت القوات الإسرائيلية، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، الوزير مؤيد شعبان، في قرية دير استيا غربي سلفيت، أثناء مشاركته في المسيرة المنددة بالاستيلاء على الأراضي في البلدة.
وأطلقت القوات الإسرائيلية قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المشاركين، ومنعت الطواقم الصحفية من التغطية.

وقال الوزير مؤيد شعبان، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، قبيل احتجازه: "هذه المسيرة جاءت ردًا على إقامة بؤر استيطانية في منطقة دير استيا، واليوم نقفل الشارع الرئيسي بوجه المستوطنين لنقول فقط هو للفلسطينيين، والآن وبقرار من المقاومة الشعبية الفلسطينية يسمح فقط للمركبات الفلسطينية بعبور الشارع الرئيسي المحاذي لدير استيا، ولن نسمح لأي مستوطن بالمرور من هذه المنطقة".

© Sputnik . Ajwad Jradatالجيش الاسرائيلي يحتجز الوزير مؤيد شعبان ويعتدي على المشاركين في مسيرة ضد الاستيطان في سلفيت
الجيش الاسرائيلي يحتجز الوزير مؤيد شعبان ويعتدي على المشاركين في مسيرة ضد الاستيطان في سلفيت - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2023
الجيش الاسرائيلي يحتجز الوزير مؤيد شعبان ويعتدي على المشاركين في مسيرة ضد الاستيطان في سلفيت
© Sputnik . Ajwad Jradat
وكان عشرات الفلسطينيين قد توجهوا إلى بلدة دير استيا غربي سلفيت، وأغلقوا الشارع الرئيس بوجه المركبات الإسرائيلية احتجاجًا على مصادرة المستوطنين أراض في منطقة القعدة شمالي بلدة دير استيا، وإقامة بؤرة استيطانية عليها، حيث وضعوا بيوتا متنقلة (كرفانات) وحظائر أغنام، وقاموا بشق طريق ترابية للمنطقة، وتمديد شبكات مياه وكهرباء.
© Sputnik . Ajwad Jradatالجيش الاسرائيلي يحتجز الوزير مؤيد شعبان ويعتدي على المشاركين في مسيرة ضد الاستيطان في سلفيت
الجيش الاسرائيلي يحتجز الوزير مؤيد شعبان ويعتدي على المشاركين في مسيرة ضد الاستيطان في سلفيت - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2023
الجيش الاسرائيلي يحتجز الوزير مؤيد شعبان ويعتدي على المشاركين في مسيرة ضد الاستيطان في سلفيت
© Sputnik . Ajwad Jradat
وقال فراس ذياب، رئيس بلدية دير استيا لـ"سبوتنيك": "هذه البؤرة الاستيطانية هي غير قانونية ويجب إزالتها، وكما يقومون بمصادرة الأراضي وبناء مستوطنات في أراضينا، نحن بالمقابل نغلق الشوارع أمامهم حتى إزالة كل البؤر الاستيطانية".
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