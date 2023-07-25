https://sputnikarabic.ae/20230725/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-استراتيجة-ويتقدم-في-عمق-خط-الدفاع-الأوكراني--عاجل-1079387759.html
الجيش الروسي يحرر بلدة استراتيجية ويتقدم في عمق خط الدفاع الأوكراني- عاجل
الجيش الروسي يحرر بلدة استراتيجية ويتقدم في عمق خط الدفاع الأوكراني- عاجل
نفذ الجيش الروسي هجوما مضادا على عدة محاور بعد إحباط هجمات قوات نظام كييف، حيث حرر عدة كيلومترات على طول خط الجبهة. 25.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-25T14:18+0000
2023-07-25T14:18+0000
2023-07-25T14:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وأبلغت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، عن "عمليات الهجوم المضاد الناجحة للواء الخامس عشر المؤلل تحت القيادة المهنية للمقدم بويلوف على محور كراسني ليمان، حيث تم تحرير بلدة سيرغييفكا".وفي منطقة حقول سيريبريانسكي، قامت وحدات من فوج الهجوم الجوي 234 بقيادة العقيد فاسيليف بصد هجوم العدو، وألحقت به هزيمة نارية ونفذت هجوما مضادا من خلال العمل بكفاءة وانسجام، حيث تقدمت القوات الروسية 1.5 كيلومترا في عمق دفاع القوات المسلحة الأوكرانية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
الجيش الروسي يحرر بلدة استراتيجية ويتقدم في عمق خط الدفاع الأوكراني- عاجل
14:18 GMT 25.07.2023 (تم التحديث: 14:26 GMT 25.07.2023) تابعنا عبر
يتبع
نفذ الجيش الروسي هجوما مضادا على عدة محاور بعد إحباط هجمات قوات نظام كييف، حيث حرر عدة كيلومترات على طول خط الجبهة.
وأبلغت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، عن "عمليات الهجوم المضاد الناجحة للواء الخامس عشر المؤلل تحت القيادة المهنية للمقدم بويلوف على محور كراسني ليمان، حيث تم تحرير بلدة سيرغييفكا".
بلغ التقدم الإجمالي للقوات الروسية ما يصل إلى 4 كم على طول الجبهة وما يصل إلى 2 كم في عمق التشكيلات القتالية المتمركزة للعدو.
وفي منطقة حقول سيريبريانسكي، قامت وحدات من فوج الهجوم الجوي 234 بقيادة العقيد فاسيليف بصد هجوم العدو، وألحقت به هزيمة نارية ونفذت هجوما مضادا من خلال العمل بكفاءة وانسجام، حيث تقدمت القوات الروسية 1.5 كيلومترا في عمق دفاع القوات المسلحة الأوكرانية.