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الجيش الروسي يحرر بلدة استراتيجية ويتقدم في عمق خط الدفاع الأوكراني- عاجل
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230725/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-استراتيجة-ويتقدم-في-عمق-خط-الدفاع-الأوكراني--عاجل-1079387759.html
الجيش الروسي يحرر بلدة استراتيجية ويتقدم في عمق خط الدفاع الأوكراني- عاجل
الجيش الروسي يحرر بلدة استراتيجية ويتقدم في عمق خط الدفاع الأوكراني- عاجل
نفذ الجيش الروسي هجوما مضادا على عدة محاور بعد إحباط هجمات قوات نظام كييف، حيث حرر عدة كيلومترات على طول خط الجبهة. 25.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-25T14:18+0000
2023-07-25T14:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وأبلغت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، عن "عمليات الهجوم المضاد الناجحة للواء الخامس عشر المؤلل تحت القيادة المهنية للمقدم بويلوف على محور كراسني ليمان، حيث تم تحرير بلدة سيرغييفكا".وفي منطقة حقول سيريبريانسكي، قامت وحدات من فوج الهجوم الجوي 234 بقيادة العقيد فاسيليف بصد هجوم العدو، وألحقت به هزيمة نارية ونفذت هجوما مضادا من خلال العمل بكفاءة وانسجام، حيث تقدمت القوات الروسية ​ 1.5 كيلومترا في عمق دفاع القوات المسلحة الأوكرانية.
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

الجيش الروسي يحرر بلدة استراتيجية ويتقدم في عمق خط الدفاع الأوكراني- عاجل

14:18 GMT 25.07.2023 (تم التحديث: 14:26 GMT 25.07.2023)
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نفذ الجيش الروسي هجوما مضادا على عدة محاور بعد إحباط هجمات قوات نظام كييف، حيث حرر عدة كيلومترات على طول خط الجبهة.
وأبلغت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، عن "عمليات الهجوم المضاد الناجحة للواء الخامس عشر المؤلل تحت القيادة المهنية للمقدم بويلوف على محور كراسني ليمان، حيث تم تحرير بلدة سيرغييفكا".

بلغ التقدم الإجمالي للقوات الروسية ما يصل إلى 4 كم على طول الجبهة وما يصل إلى 2 كم في عمق التشكيلات القتالية المتمركزة للعدو.

وفي منطقة حقول سيريبريانسكي، قامت وحدات من فوج الهجوم الجوي 234 بقيادة العقيد فاسيليف بصد هجوم العدو، وألحقت به هزيمة نارية ونفذت هجوما مضادا من خلال العمل بكفاءة وانسجام، حيث تقدمت القوات الروسية ​ 1.5 كيلومترا في عمق دفاع القوات المسلحة الأوكرانية.
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