https://sputnikarabic.ae/20230725/الجيش-الروسي-يدحر-قوات-كييف-على-محور-دونيتسك-1079379460.html
الجيش الروسي يدحر قوات كييف على محور دونيتسك
الجيش الروسي يدحر قوات كييف على محور دونيتسك
أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الثلاثاء، أن "الجيش الروسي حسّن مواقعه في اتجاهات أفدييفكا وكراسني ليمان التابعتين... 25.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-25T11:31+0000
2023-07-25T11:31+0000
2023-07-25T11:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
أخبار جمهورية دونيتسك
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وقال بوشيلين، في مقابلة تلفزيونية على قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "نتيجة لصد هجمات العدو على عدة محاور، تعمل وحداتنا على تحسين مواقعها، ويمكن القول أن ذلك حدث فعلا باتجاه أفديفكا، وكراسني ليمان".وأوضح بوشيلين أنه "في اتجاه كراسني ليمان تحدث "أهم التغييرات" الآن".وأردف بوشيلين: "بشكل عام، لا يزال الوضع على طول خط النار بأكمله ساخنا، لكنه تحت السيطرة".وختم: "على كل الجبهات يوجد تحركات معادية، ولا يتغير الوضع على الأرض بشكل جذري".
https://sputnikarabic.ae/20230725/روسيا-أوكرانيا-والناتو-يستغلان-ممر-الحبوب-لأهداف-تخريبية-1079375565.html
أخبار جمهورية دونيتسك
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, أخبار جمهورية دونيتسك
رصد عسكري, أخبار جمهورية دونيتسك
الجيش الروسي يدحر قوات كييف على محور دونيتسك
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أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الثلاثاء، أن "الجيش الروسي حسّن مواقعه في اتجاهات أفدييفكا وكراسني ليمان التابعتين للجمهورية.
وقال بوشيلين، في مقابلة تلفزيونية على قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "نتيجة لصد هجمات العدو على عدة محاور، تعمل وحداتنا على تحسين مواقعها، ويمكن القول أن ذلك حدث فعلا باتجاه أفديفكا، وكراسني ليمان".
وأوضح بوشيلين أنه "في اتجاه كراسني ليمان تحدث "أهم التغييرات" الآن".
وحداتنا التي تصد هجمات العدو بشكل شبه دائم، تحسن مواقعها، وتوطد نفسها في مواقع جديدة، لا أقصد بذلك مناطق برمتها أو في عشرات الكيلومترات، ولكن بالنظر إلى كثافة الأعمال العسكرية، فإن كل بضع مئات من الأمتار هي نتيجة جيدة للغاية.
وأردف بوشيلين: "بشكل عام، لا يزال الوضع على طول خط النار بأكمله ساخنا، لكنه تحت السيطرة".
وختم: "على كل الجبهات
يوجد تحركات معادية، ولا يتغير الوضع على الأرض بشكل جذري".