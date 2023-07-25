https://sputnikarabic.ae/20230725/الجيش-الروسي-يدمر-تجمعا-للمرتزقة-الأجانب-ومقرات-القيادة-العسكرية-الأوكرانية--عاجل-1079388227.html

الجيش الروسي يدمر تجمعا للمرتزقة الأجانب ومقرات القيادة العسكرية الأوكرانية

الجيش الروسي يدمر تجمعا للمرتزقة الأجانب ومقرات القيادة العسكرية الأوكرانية

استهدفت القوات الروسية تجمعا للمرتزقة الأجانب إضافة لمستودعات العتاد الغربي في أوكرانيا بضربات موجهة، عدا عن مراكز صنع القرار العسكري لنظام كييف. 25.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-25T14:33+0000

2023-07-25T14:33+0000

2023-07-25T14:54+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم الثلاثاء: "في منطقة فيازوفوك، التابعة لمقاطعة تشيركاسي، تم استهداف نقطة انتشار مؤقت للمرتزقة الأجانب".وأضاف البيان: "كما تم استهداف مراكز قيادة الألوية الميكانيكية 42 و 63 ولواء البحرية 35 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقتي بيرفومايسكوي وتورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وعلى محور زابوروجيه، حيدت الضربات التي نفذها سلاحا الجو والمدفعية ، إلى تدمير وحدات من الألوية الميكانيكية 33 و 47 ، واللواء 35 من مشاة البحرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وألوية الدفاع الإقليمية 108 و 129 في منطقتي زيلينايا جاي، وميرنوي. كما دمر الجيش الروسي مخازن الذخيرة والوقود للواء الميكانيكي الثالث والثلاثين للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء العمليات الخامس عشر التابع للحرس الوطني الأوكراني في منطقتي مالايا توكماتشكا وأوريخوف في مقاطعة زابوروجيه.وعلى محور كوبيانسك، دمرت المدفعية التابعة لمجموعة قوات "الغرب" تجمعات القوى البشرية والمعدات من الألوية الميكانيكية 14 و 43 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الإقليمي 103 في مناطق مولتشانوفو، وبيتروبافلوفكا، وبريستوفوي، وكيسلوفكا، ولوكوفكا، وخاركوفكا.بلغت خسائر العدو 35 جنديًا أوكرانيًا ومركبتين قتاليتين مدرّعتين وثلاث سيارات عسكرية ومدفعي هاوتزر من طراز د- 20 ورادار مضاد للبطارية أمريكي الصنع تي بي كيو- 50.كما تم إسقاط مروحية من طراز "مي- 24" تابعة لسلاح الجو الأوكراني عن طريق الدفاع الجوي في منطقة نوفوداروفكا التابعة لمقاطعة زابوروجيه، إضافة لـ22 مسيرة أوكرانية.

https://sputnikarabic.ae/20230725/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-استراتيجة-ويتقدم-في-عمق-خط-الدفاع-الأوكراني--عاجل-1079387759.html

https://sputnikarabic.ae/20230724/درع-روسي-لا-يقهر-يحبط-الأوكرانيين-ويجبرهم-على-التصويب-إلى-الرأس-فيديو-1079351547.html

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روسيا, رصد عسكري