https://sputnikarabic.ae/20230725/الجيش-الروسي-يدمر-تجمعا-للمرتزقة-الأجانب-ومقرات-القيادة-العسكرية-الأوكرانية--عاجل-1079388227.html
الجيش الروسي يدمر تجمعا للمرتزقة الأجانب ومقرات القيادة العسكرية الأوكرانية
الجيش الروسي يدمر تجمعا للمرتزقة الأجانب ومقرات القيادة العسكرية الأوكرانية
استهدفت القوات الروسية تجمعا للمرتزقة الأجانب إضافة لمستودعات العتاد الغربي في أوكرانيا بضربات موجهة، عدا عن مراكز صنع القرار العسكري لنظام كييف. 25.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-25T14:33+0000
2023-07-25T14:33+0000
2023-07-25T14:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1b/1072779252_0:0:3016:1697_1920x0_80_0_0_88760d8d6cbbf7cd71aa03ae7a21dc23.jpg
وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم الثلاثاء: "في منطقة فيازوفوك، التابعة لمقاطعة تشيركاسي، تم استهداف نقطة انتشار مؤقت للمرتزقة الأجانب".وأضاف البيان: "كما تم استهداف مراكز قيادة الألوية الميكانيكية 42 و 63 ولواء البحرية 35 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقتي بيرفومايسكوي وتورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وعلى محور زابوروجيه، حيدت الضربات التي نفذها سلاحا الجو والمدفعية ، إلى تدمير وحدات من الألوية الميكانيكية 33 و 47 ، واللواء 35 من مشاة البحرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وألوية الدفاع الإقليمية 108 و 129 في منطقتي زيلينايا جاي، وميرنوي. كما دمر الجيش الروسي مخازن الذخيرة والوقود للواء الميكانيكي الثالث والثلاثين للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء العمليات الخامس عشر التابع للحرس الوطني الأوكراني في منطقتي مالايا توكماتشكا وأوريخوف في مقاطعة زابوروجيه.وعلى محور كوبيانسك، دمرت المدفعية التابعة لمجموعة قوات "الغرب" تجمعات القوى البشرية والمعدات من الألوية الميكانيكية 14 و 43 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الإقليمي 103 في مناطق مولتشانوفو، وبيتروبافلوفكا، وبريستوفوي، وكيسلوفكا، ولوكوفكا، وخاركوفكا.بلغت خسائر العدو 35 جنديًا أوكرانيًا ومركبتين قتاليتين مدرّعتين وثلاث سيارات عسكرية ومدفعي هاوتزر من طراز د- 20 ورادار مضاد للبطارية أمريكي الصنع تي بي كيو- 50.كما تم إسقاط مروحية من طراز "مي- 24" تابعة لسلاح الجو الأوكراني عن طريق الدفاع الجوي في منطقة نوفوداروفكا التابعة لمقاطعة زابوروجيه، إضافة لـ22 مسيرة أوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230725/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-استراتيجة-ويتقدم-في-عمق-خط-الدفاع-الأوكراني--عاجل-1079387759.html
https://sputnikarabic.ae/20230724/درع-روسي-لا-يقهر-يحبط-الأوكرانيين-ويجبرهم-على-التصويب-إلى-الرأس-فيديو-1079351547.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1b/1072779252_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_07f26507b65c009ff1e66876480f15d0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
الجيش الروسي يدمر تجمعا للمرتزقة الأجانب ومقرات القيادة العسكرية الأوكرانية
14:33 GMT 25.07.2023 (تم التحديث: 14:54 GMT 25.07.2023) تابعنا عبر
استهدفت القوات الروسية تجمعا للمرتزقة الأجانب إضافة لمستودعات العتاد الغربي في أوكرانيا بضربات موجهة، عدا عن مراكز صنع القرار العسكري لنظام كييف.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم الثلاثاء: "في منطقة فيازوفوك، التابعة لمقاطعة تشيركاسي، تم استهداف نقطة انتشار مؤقت للمرتزقة الأجانب".
كما تم تدمير مستودعات الذخيرة والأسلحة والمعدات العسكرية التي تم تسليمها إلى أوكرانيا من الدول الغربية بالقرب من تشودنوف في مقاطعة جيتومير.
وأضاف البيان: "كما تم استهداف مراكز قيادة الألوية الميكانيكية 42 و 63 ولواء البحرية 35 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقتي بيرفومايسكوي وتورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
كما تم تدمير تجمعات القوى العاملة والمعدات من الألوية الميكانيكية 21 و 63 و 67 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وكذلك اللواء العملياتي الخامس للحرس الوطني لأوكرانيا في مناطق تيرني وتورسكوي ويامبولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وعلى محور زابوروجيه، حيدت الضربات التي نفذها سلاحا الجو والمدفعية ، إلى تدمير وحدات من الألوية الميكانيكية 33 و 47 ، واللواء 35 من مشاة البحرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وألوية الدفاع الإقليمية 108 و 129 في منطقتي زيلينايا جاي، وميرنوي.
كما دمر الجيش الروسي مخازن الذخيرة والوقود للواء الميكانيكي الثالث والثلاثين للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء العمليات الخامس عشر التابع للحرس الوطني الأوكراني في منطقتي مالايا توكماتشكا وأوريخوف في مقاطعة زابوروجيه.
وبلغت خسائر العدو في هذه المناطق يوميًا ما يصل إلى 140 جنديًا أوكرانيًا، ودبابة واحدة، وأربع مركبات قتالية مدرعة، وسيارتين عسكريتين، ومدفع "إم 777" أمريكي الصنع، وآخر من طراز "إف إتش- 70 " بريطاني الصنع، ومدفعان من طراز "دي- 20"، وآخر من طراز "غياسينت- إس".
وعلى محور كوبيانسك، دمرت المدفعية التابعة لمجموعة قوات "الغرب" تجمعات القوى البشرية والمعدات من الألوية الميكانيكية 14 و 43 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الإقليمي 103 في مناطق مولتشانوفو، وبيتروبافلوفكا، وبريستوفوي، وكيسلوفكا، ولوكوفكا، وخاركوفكا.
بلغت خسائر
العدو 35 جنديًا أوكرانيًا ومركبتين قتاليتين مدرّعتين وثلاث سيارات عسكرية ومدفعي هاوتزر من طراز د- 20 ورادار مضاد للبطارية أمريكي الصنع تي بي كيو- 50.
وعلى محور خيرسون، تم تحييد ما يصل إلى 60 جنديًا أوكرانيًا وعشر مركبات بالإضافة مدفع أكاتسيا في يوم واحد.
كما تم إسقاط مروحية من طراز "مي- 24" تابعة لسلاح الجو الأوكراني عن طريق الدفاع الجوي في منطقة نوفوداروفكا التابعة لمقاطعة زابوروجيه، إضافة لـ22 مسيرة أوكرانية.