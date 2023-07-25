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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230725/الجيش-الروسي-يقطع-طرق-الإمداد-عن-القوات-الأوكرانية-في-منطقة-سفاتوفو-فيديو-1079381749.html
الجيش الروسي يقطع طرق الإمداد عن القوات الأوكرانية في منطقة سفاتوفو... فيديو
الجيش الروسي يقطع طرق الإمداد عن القوات الأوكرانية في منطقة سفاتوفو... فيديو
قال أحد الجنود الروس على محور سفاتوفو، إن جنود المنطقة العسكرية الغربية يبقون عددا من طرق إمداد القوات الأوكرانية على اتجاه سفاتوفو في دونباس، تحت سيطرة... 25.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-25T12:57+0000
2023-07-25T13:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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وأضاف الجندي: "نتعامل كل يوم مع العدو حتى لا يكون لديهم فرصة لإجراء أي مناوبة، ونقوم بإطلاق النار لتشتيتهم وإزعاجهم، ولا نسمح لهم بالراحة أبدا، إذ أن هذا الطريق بأكمله، وكل ما يأتيهم من جميع الاتجاهات، تحت سيطرة قوتنا النارية ونقوم بعمل كل ما في وسعنا".وأوضح أن للعدو طرق إمداد من المناطق الخلفية، لكن من الصعب تسليم المؤن والذخيرة مباشرة إلى المواقع الأمامية في هذا القطاع.قال المقاتل الذي يحمل شارة "المتحمسون": "نحن نطلق النار على طول الطريق، ونتأكد من أن العدو لا يتحرك هناك أبدا، إذ أنهم كانوا ينطلقون ويركبون العربات، فإننا نقوم بإفشال هذا العمل، ونطلق النار عبر الطريق إلى نقطة المراقبة، حيث يكون لديهم القدرة على الالتفاف، ونراقب الحقل المجاور حتى لا يتسلق أحد ويعبر الطريق".ولاحظ زميله أن العدو بدأ الآن يتصرف بحذر أكبر: "لقد قمنا بتأديب العدو، إذا كان في وقت سابق، يستعمل جميع أنواع المعدات على طريق إسفلتي وأجرى المناوبات، فالآن وخلال العمليات، عندما نقلنا جميع النقاط إلى مواقع محمولة على خط التماس مع العدو، بفضل الاستطلاع الجوي، أزلنا هذه الإمكانية تمامًا. لقد أحرقنا عدة قطع من المعدات لهم، وقوضنا القوة البشرية للعدو، والآن لا يمكنهم عبور الطريق على الإطلاق".في الوقت نفسه، وفقًا لمقاتل يحمل شارة "فورتشون"، تم تكثيف الاستطلاع الجوي بطائرات دون طيار من نوع "فيوري" في منطقة سفاتوفو التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في الأيام الأخيرة.
https://sputnikarabic.ae/20230725/الجيش-الروسي-يدحر-قوات-كييف-على-محور-دونيتسك-1079379460.html
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العالم, روسيا, رصد عسكري
العالم, روسيا, رصد عسكري

الجيش الروسي يقطع طرق الإمداد عن القوات الأوكرانية في منطقة سفاتوفو... فيديو

12:57 GMT 25.07.2023 (تم التحديث: 13:09 GMT 25.07.2023)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورنظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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قال أحد الجنود الروس على محور سفاتوفو، إن جنود المنطقة العسكرية الغربية يبقون عددا من طرق إمداد القوات الأوكرانية على اتجاه سفاتوفو في دونباس، تحت سيطرة أسلحتهم.
وأضاف الجندي: "نتعامل كل يوم مع العدو حتى لا يكون لديهم فرصة لإجراء أي مناوبة، ونقوم بإطلاق النار لتشتيتهم وإزعاجهم، ولا نسمح لهم بالراحة أبدا، إذ أن هذا الطريق بأكمله، وكل ما يأتيهم من جميع الاتجاهات، تحت سيطرة قوتنا النارية ونقوم بعمل كل ما في وسعنا".
وأوضح أن للعدو طرق إمداد من المناطق الخلفية، لكن من الصعب تسليم المؤن والذخيرة مباشرة إلى المواقع الأمامية في هذا القطاع.
جندي روسي يؤدي مهامه بالقرب من مصنع آزوفستال - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2023
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11:31 GMT
قال المقاتل الذي يحمل شارة "المتحمسون": "نحن نطلق النار على طول الطريق، ونتأكد من أن العدو لا يتحرك هناك أبدا، إذ أنهم كانوا ينطلقون ويركبون العربات، فإننا نقوم بإفشال هذا العمل، ونطلق النار عبر الطريق إلى نقطة المراقبة، حيث يكون لديهم القدرة على الالتفاف، ونراقب الحقل المجاور حتى لا يتسلق أحد ويعبر الطريق".
ولاحظ زميله أن العدو بدأ الآن يتصرف بحذر أكبر: "لقد قمنا بتأديب العدو، إذا كان في وقت سابق، يستعمل جميع أنواع المعدات على طريق إسفلتي وأجرى المناوبات، فالآن وخلال العمليات، عندما نقلنا جميع النقاط إلى مواقع محمولة على خط التماس مع العدو، بفضل الاستطلاع الجوي، أزلنا هذه الإمكانية تمامًا. لقد أحرقنا عدة قطع من المعدات لهم، وقوضنا القوة البشرية للعدو، والآن لا يمكنهم عبور الطريق على الإطلاق".
في الوقت نفسه، وفقًا لمقاتل يحمل شارة "فورتشون"، تم تكثيف الاستطلاع الجوي بطائرات دون طيار من نوع "فيوري" في منطقة سفاتوفو التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في الأيام الأخيرة.
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