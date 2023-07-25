https://sputnikarabic.ae/20230725/الجيش-الروسي-يقطع-طرق-الإمداد-عن-القوات-الأوكرانية-في-منطقة-سفاتوفو-فيديو-1079381749.html

الجيش الروسي يقطع طرق الإمداد عن القوات الأوكرانية في منطقة سفاتوفو... فيديو

الجيش الروسي يقطع طرق الإمداد عن القوات الأوكرانية في منطقة سفاتوفو... فيديو

قال أحد الجنود الروس على محور سفاتوفو، إن جنود المنطقة العسكرية الغربية يبقون عددا من طرق إمداد القوات الأوكرانية على اتجاه سفاتوفو في دونباس، تحت سيطرة... 25.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-25T12:57+0000

2023-07-25T12:57+0000

2023-07-25T13:09+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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روسيا

رصد عسكري

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وأضاف الجندي: "نتعامل كل يوم مع العدو حتى لا يكون لديهم فرصة لإجراء أي مناوبة، ونقوم بإطلاق النار لتشتيتهم وإزعاجهم، ولا نسمح لهم بالراحة أبدا، إذ أن هذا الطريق بأكمله، وكل ما يأتيهم من جميع الاتجاهات، تحت سيطرة قوتنا النارية ونقوم بعمل كل ما في وسعنا".وأوضح أن للعدو طرق إمداد من المناطق الخلفية، لكن من الصعب تسليم المؤن والذخيرة مباشرة إلى المواقع الأمامية في هذا القطاع.قال المقاتل الذي يحمل شارة "المتحمسون": "نحن نطلق النار على طول الطريق، ونتأكد من أن العدو لا يتحرك هناك أبدا، إذ أنهم كانوا ينطلقون ويركبون العربات، فإننا نقوم بإفشال هذا العمل، ونطلق النار عبر الطريق إلى نقطة المراقبة، حيث يكون لديهم القدرة على الالتفاف، ونراقب الحقل المجاور حتى لا يتسلق أحد ويعبر الطريق".ولاحظ زميله أن العدو بدأ الآن يتصرف بحذر أكبر: "لقد قمنا بتأديب العدو، إذا كان في وقت سابق، يستعمل جميع أنواع المعدات على طريق إسفلتي وأجرى المناوبات، فالآن وخلال العمليات، عندما نقلنا جميع النقاط إلى مواقع محمولة على خط التماس مع العدو، بفضل الاستطلاع الجوي، أزلنا هذه الإمكانية تمامًا. لقد أحرقنا عدة قطع من المعدات لهم، وقوضنا القوة البشرية للعدو، والآن لا يمكنهم عبور الطريق على الإطلاق".في الوقت نفسه، وفقًا لمقاتل يحمل شارة "فورتشون"، تم تكثيف الاستطلاع الجوي بطائرات دون طيار من نوع "فيوري" في منطقة سفاتوفو التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في الأيام الأخيرة.

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العالم, روسيا, رصد عسكري