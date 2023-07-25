https://sputnikarabic.ae/20230725/الحرس-الثوري-الإيراني-صاروخ-أبو-مهدي-يمكن-أن-يعطل-حاملات-الطائرات-المعادية-1079374136.html

الحرس الثوري الإيراني: "صاروخ أبو مهدي" يمكن أن يعطل حاملات الطائرات المعادية

الحرس الثوري الإيراني: "صاروخ أبو مهدي" يمكن أن يعطل حاملات الطائرات المعادية

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، أن "صاروخ أبو مهدي المهندس يمكن أن يعطل حاملات الطائرات المعادية". 25.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-25T08:40+0000

2023-07-25T08:40+0000

2023-07-25T08:40+0000

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وقال قائد القوات البحرية للحرس الثوري، الأدميرال علي رضا تنكسيري، إن "صاروخ كروز "أبو مهدي" يجعل العدو يبتعد عن السواحل الإيرانية"، مؤكدا إمكانية إطلاق هذا الصاروخ من الأعماق، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأضاف تنكسيري: "يمكن تركيب هذا الصاروخ على السفن وإطلاقه من المنصات الساحلية، ويمكنه أن يتبع عدة أهداف وأن يهاجمها من الخلف"، مؤكدا أن سقف طيران هذا الصاروخ منخفض جدًا ومداه عالٍ للغاية، ما يجعل من الصعب اعتراضه.وكشفت وزارة الدفاع الإيرانية، في وقت سابق اليوم، النقاب عن صواريخ أبو مهدي المهندس البعيدة المدى.وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، بأن "وزارة الدفاع سلمت بحريتي الجيش والحرس الثوري صاروخ أبو مهدي المهندس، والذي يعتبر أول صاروخ بحري بعيد المدى تصنعه إيران وتدخله في الخدمة".وأضافت الوكالة أن "الرأس الحربي لصاروخ أبو مهدي المهندس يحتوي على مواد شديدة الانفجار، وقادر على تدمير القوارب والبوارج وحاملات الطائرات".وتابعت: "صواريخ أبو مهدي المهندس تحلق على علو منخفض ولا تستطيع الرادرات اقتفاءه، ويستطيع تغيير ارتفاع تحليقه عند وجود موانع جغرافية أو رادارات".يذكر أنه في 3 يناير/ كانون الثاني 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، أبو مهدي المهندس، نائب قائد "الحشد الشعبي" في العراق، وكان معه قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، بعد وقت قصير من مغادرتهما المطار في بغداد.وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر اليوم نفسه، تنفيذ ضربة جوية قرب مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، وآخرين.

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