https://sputnikarabic.ae/20230725/الخارجية-الروسية-علاقات-إفريقيا-بروسيا-لا-تمنعها-من-العمل-مع-الغرب-1079367792.html

الخارجية الروسية: علاقات إفريقيا بروسيا لا تمنعها من العمل مع الغرب

الخارجية الروسية: علاقات إفريقيا بروسيا لا تمنعها من العمل مع الغرب

قال أوليغ أوزيروف، سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية ورئيس أمانة "منتدى الشراكة الروسية الأفريقية"، إن تطوير العلاقات مع روسيا لا يمنع دول إفريقيا... 25.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-25T01:56+0000

2023-07-25T01:56+0000

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وتابع أوزيروف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "نحن نتعامل مع شركائنا الأفارقة على قدم المساواة، على أساس مبدأ المساواة السيادية للدول، وليس مثل العديد من دول الغرب، مثل المعلمين مع الطلاب غير المجتهدين".وأَضاف: "لا ينبغي أن يكون هذا هو الحال في العلاقات الدولية. إذا كانت البلدان بحاجة إلى مساعدة من روسيا، بما في ذلك في مجال الأمن، فإن روسيا مستعدة لتقديم هذه المساعدة. يختلف تعاوننا مع الغرب من حيث أنه غير متحيز ولا يستهدف أطرافًا ثالثة".وذكر أوزيروف، أنه في قمة روسيا-أفريقيا الأولى في عام 2019، أشار رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى أن بلاده تتلقى ما يسمى بمساعدة وتيسيرات من الدول الغربية بقيمة 9 مليارات دولار، بينما يتم تصدير الموارد مقابل 42 مليار دولار.وقال أوزيروف:وأضاف أوزيروف، "نعتقد أن هذا هو الطريق الصحيح للتنمية، لأننا ننظر إلى تطورنا بنفس الطريقة. نحن بحاجة إلى تطورنا الوطني السيادي. تتوافق وجهات نظرنا مع وجهات نظر إفريقيا في هذا الصدد".يشار إلى أن الاجتماع الثاني لقمة روسيا-إفريقيا والمنتدى الاقتصادي سيقام في الفترة من 27 إلى 28 يوليو/ تموز الحالي.

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