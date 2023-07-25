https://sputnikarabic.ae/20230725/الدفاع-الإيرانية-تعلن-موعد-تسليم-صواريخ-قاسم-سليماني-الباليستية-للحرس-الثوري-1079377886.html
الدفاع الإيرانية تعلن موعد تسليم صواريخ "قاسم سليماني" الباليستية للحرس الثوري
الدفاع الإيرانية تعلن موعد تسليم صواريخ "قاسم سليماني" الباليستية للحرس الثوري
أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية، اليوم الثلاثاء، عن "تسليم صواريخ "قاسم سليماني" الباليستية إلى الحرس الثوري قريبا". 25.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-25T10:26+0000
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وقال مساعد وزير الدفاع الإيراني لشؤون البحوث الصناعية، أفشين نادري شريف، إن "صاروخ "الشهيد قاسم سليماني" الباليستي سيتم تسليمه أيضا إلى الحرس الثوري قريبا خلال أسبوع الصناعات الدفاعية"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".يأتي هذا بعد ساعات من كشف وزارة الدفاع الإيرانية النقاب عن صواريخ "أبو مهدي المهندس" البعيدة المدى.وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، بأن "وزارة الدفاع سلمت بحريتي الجيش والحرس الثوري صاروخ أبو مهدي المهندس، والذي يعتبر أول صاروخ بحري بعيد المدى تصنعه إيران وتدخله في الخدمة".وأضافت الوكالة أن "الرأس الحربي لصاروخ أبو مهدي المهندس يحتوي على مواد شديدة الانفجار، وقادر على تدمير القوارب والبوارج وحاملات الطائرات".وتابعت: "صواريخ أبو مهدي المهندس تحلق على علو منخفض ولا تستطيع الرادرات اقتفاءه، ويستطيع تغيير ارتفاع تحليقه عند وجود موانع جغرافية أو رادارات".يذكر أنه في 3 يناير/ كانون الثاني 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، أبو مهدي المهندس، نائب قائد "الحشد الشعبي" في العراق، وكان معه قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، بعد وقت قصير من مغادرتهما المطار في بغداد.وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر اليوم نفسه، تنفيذ ضربة جوية قرب مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، وآخرين.
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https://sputnikarabic.ae/20230725/الحرس-الثوري-الإيراني-صاروخ-أبو-مهدي-يمكن-أن-يعطل-حاملات-الطائرات-المعادية-1079374136.html
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إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, الجيش الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, الجيش الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم
الدفاع الإيرانية تعلن موعد تسليم صواريخ "قاسم سليماني" الباليستية للحرس الثوري
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أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية، اليوم الثلاثاء، عن "تسليم صواريخ "قاسم سليماني" الباليستية إلى الحرس الثوري قريبا".
وقال مساعد وزير الدفاع الإيراني لشؤون البحوث الصناعية، أفشين نادري شريف، إن "صاروخ "الشهيد قاسم سليماني" الباليستي سيتم تسليمه أيضا إلى الحرس الثوري قريبا خلال أسبوع الصناعات الدفاعية"، حسب وكالة
الأنباء الإيرانية "إرنا".
يأتي هذا بعد ساعات من كشف وزارة الدفاع الإيرانية النقاب عن صواريخ "أبو مهدي المهندس
" البعيدة المدى.
وأفادت وكالة
الأنباء الإيرانية "إرنا"، بأن "وزارة الدفاع سلمت بحريتي الجيش والحرس الثوري صاروخ أبو مهدي المهندس، والذي يعتبر أول صاروخ بحري بعيد المدى تصنعه إيران وتدخله في الخدمة".
وأضافت الوكالة أن "الرأس الحربي لصاروخ أبو مهدي المهندس يحتوي على مواد شديدة الانفجار، وقادر على تدمير القوارب والبوارج وحاملات الطائرات".
وتابعت: "صواريخ أبو مهدي المهندس تحلق على علو منخفض ولا تستطيع الرادرات اقتفاءه، ويستطيع تغيير ارتفاع تحليقه عند وجود موانع جغرافية أو رادارات".
يذكر أنه في 3 يناير/ كانون الثاني 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، أبو مهدي المهندس، نائب قائد "الحشد الشعبي" في العراق، وكان معه قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، بعد وقت قصير من مغادرتهما المطار في بغداد.
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون
)، فجر اليوم نفسه، تنفيذ ضربة جوية قرب مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، وآخرين.