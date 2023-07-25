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الرئاسة الفلسطينية: اغتيال الشبان الثلاثة في نابلس "جريمة حرب"

الرئاسة الفلسطينية: اغتيال الشبان الثلاثة في نابلس "جريمة حرب"

اعتبرت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، "اغتيال الشبان الثلاثة في مدينة نابلس "جريمة حرب"، محمّلة الحكومة الإسرائيلية مسؤوليتها وتبعاتها. 25.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-25T08:10+0000

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وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن "اغتيال ثلاثة شبان برصاص قوات الاحتلال قرب بوابة جبل جرزيم في نابلس، استمرارا لسياسة العقاب الجماعي التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وأكد أبو ردينة أن "السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن هو إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة التي أقرتها الشرعية الدولية"، مشيرًا أن "استمرار عمليات القتل اليومية واقتحام المدن الفلسطينية والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية إلى جانب الاستيطان، ومخططات الضم والتوسع العنصري، وغيرها من الجرائم الإسرائيلية لن يركّع شعبنا، ولن يجلب الأمن والاستقرار لأحد".وأشار إلى أن العجز الدولي وصمت الإدارة الأمريكية هو الذي يشجع الاحتلال على الاستمرار بجرائمه ضد الشعب الفلسطيني، مطالبًا "بتدخل أمريكي فوري لوقف هذا العدوان، الذي يهدف لجر المنطقة إلى مربع العنف والتوتر وعدم الاستقرار".وقُتل 3 فلسطينيين، في وقت سابق اليوم، "إثر إطلاق النار من قبل القوات الإسرائيلية، على مركبة كانوا يستقلونها عند بوابة جبل جرزيم في نابلس".وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينيية "وفا"، بأن "ثلاثة شبان ارتقوا برصاص الاحتلال عند بوابة جبل جرزيم، حيث منعت سيارات الإسعاف من الوصول إلى المكان المستهدف، وقامت بنقل جثامنيهم، والاستيلاء على مركبتهم".وكان الجيش الإسرائيلي قد قال، في وقت سابق صباح اليوم، إنه قواته قتلت ثلاثة فلسطينيين بعد إطلاق النار باتجاه جنود إسرائيليين من سيارة في مدينة نابلس في الضفة الغربية.

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https://sputnikarabic.ae/20230621/فلسطين-توجه-رسالة-إلى-مجلس-الأمن-وتدعو-إلى-اهتمام-دولي-بالعدوان-الإسرائيلي-المفزع-1078324220.html

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