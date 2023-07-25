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https://sputnikarabic.ae/20230725/الصحة-العالمية-أكثر-من-25-مليون-شخص-حول-العالم-ماتوا-غرقا-خلال-10-سنوات-1079384709.html
الصحة العالمية: أكثر من 2.5 مليون شخص حول العالم ماتوا غرقا خلال 10 سنوات
الصحة العالمية: أكثر من 2.5 مليون شخص حول العالم ماتوا غرقا خلال 10 سنوات
كشفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 2.5 مليون شخص لقوا حتفهم بسبب الغرق على مستوى العالم خلال السنوات العشر الماضية، وكان معظمهم من الأطفال... 25.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-25T13:34+0000
2023-07-25T13:34+0000
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وقالت المنظمة في تقرير لها، بمناسبة اليوم العالمي للوقاية من الغرق 2023، إن "الغرق قضية صحية عامة لا تحظى بالتقدير ولكنها مميتة، إذ تسبب في أكثر من 2.5 مليون حالة وفاة خلال العشر سنوات الماضية، مع حدوث 90% من الوفيات في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل".وتابعت: "وفي جميع الفئات العمرية، يعاني الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 1-4 سنوات و5-9 سنوات من أعلى معدلات الغرق، مما يبرز الحاجة إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية الأجيال القادمة".وأكدت منظمة الصحة العالمية في تقريرها، أن زيادة الاستثمار في التدابير الوقائية، مثل تعليم مهارات السباحة الأساسية وتوفير رعاية الأطفال، من الممكن أن ينقذ حياة أكثر من 774 ألف طفل في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2025، مضيفةً أن هذا قد يمنع أيضا خسائر اقتصادية محتملة تزيد عن 400 مليار دولار في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، والتي تعاني أكثر من غيرها من وفيات غرق الأطفال.
https://sputnikarabic.ae/20230712/صبيان-ينقذان-حياة-طفل-من-الغرق-فيديو-1078994657.html
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منظمة الصحة العالمية, منوعات, العالم, أخبار العالم الآن
منظمة الصحة العالمية, منوعات, العالم, أخبار العالم الآن

الصحة العالمية: أكثر من 2.5 مليون شخص حول العالم ماتوا غرقا خلال 10 سنوات

13:34 GMT 25.07.2023
© AFP 2023 / PHILIPPE LOPEZحارس إنقاذ فرنسي يعمل على إنقاذ امرأة عالقة في أمواج خطيرة على ساحل المحيط في هوسيغور، جنوب غرب فرنسا، 7 سبتمبر/ أيلول 2022
حارس إنقاذ فرنسي يعمل على إنقاذ امرأة عالقة في أمواج خطيرة على ساحل المحيط في هوسيغور، جنوب غرب فرنسا، 7 سبتمبر/ أيلول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2023
حارس إنقاذ فرنسي يعمل على إنقاذ امرأة عالقة في أمواج خطيرة على ساحل المحيط في هوسيغور، جنوب غرب فرنسا، 7 سبتمبر/ أيلول 2022
© AFP 2023 / PHILIPPE LOPEZ
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كشفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 2.5 مليون شخص لقوا حتفهم بسبب الغرق على مستوى العالم خلال السنوات العشر الماضية، وكان معظمهم من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عام و9 سنوات.
وقالت المنظمة في تقرير لها، بمناسبة اليوم العالمي للوقاية من الغرق 2023، إن "الغرق قضية صحية عامة لا تحظى بالتقدير ولكنها مميتة، إذ تسبب في أكثر من 2.5 مليون حالة وفاة خلال العشر سنوات الماضية، مع حدوث 90% من الوفيات في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل".
وتابعت: "وفي جميع الفئات العمرية، يعاني الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 1-4 سنوات و5-9 سنوات من أعلى معدلات الغرق، مما يبرز الحاجة إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية الأجيال القادمة".
مسبح - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2023
مجتمع
صبيان ينقذان حياة طفل من الغرق... فيديو
12 يوليو, 12:44 GMT
وأكدت منظمة الصحة العالمية في تقريرها، أن زيادة الاستثمار في التدابير الوقائية، مثل تعليم مهارات السباحة الأساسية وتوفير رعاية الأطفال، من الممكن أن ينقذ حياة أكثر من 774 ألف طفل في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2025، مضيفةً أن هذا قد يمنع أيضا خسائر اقتصادية محتملة تزيد عن 400 مليار دولار في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، والتي تعاني أكثر من غيرها من وفيات غرق الأطفال.
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