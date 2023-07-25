https://sputnikarabic.ae/20230725/الصين-تتهم-اليابان-بالتدخل-الصارخ-في-شؤونها-الداخلية-1079375876.html
الصين تتهم اليابان بالتدخل الصارخ في شؤونها الداخلية
الصين تتهم اليابان بالتدخل الصارخ في شؤونها الداخلية
اتهمت الصين اليابان، اليوم الثلاثاء، بالتدخل في شؤونها الداخلية بشكل صارخ، بعد أن صرح مسؤول ياباني أن بلاده من المحتمل أن تقدم نوعا من الدعم لتايوان. 25.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-25T09:32+0000
2023-07-25T09:32+0000
2023-07-25T09:32+0000
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وكان وزير الدولة الياباني للدفاع، توشيرو إينو، قال في تصريحات لوسائل إعلام بريطانية، أنه إذا كان البر الرئيسي للصين سيستخدم القوة ضد تايوان، فمن المحتمل أن تقدم اليابان "نوعا من الدعم" لتايوان.وأضاف إينو أنه غير متأكد "ما إذا كان سيكون الدعم الياباني لتايوان عبارة عن معدات دفاعية، أو ما إذا كان سيكون دعما لوجستيا".وتعليقا على هذا، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، إن "المسؤول الكبير بوزارة الدفاع اليابانية تدخل بشكل صارخ في الشؤون الداخلية للصين، وأن بكين تعارض ذلك بشدة، وقدمت احتجاجات شديدة لليابان"، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.وتخضع تايوان (الصين) للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين منذ عام 1949. وتنظر بكين إلى الجزيرة على أنها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال.وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه، وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرا لا جدال فيه.
https://sputnikarabic.ae/20230724/الصين-تعلق-على-طرود-مشبوهة-مرسلة-من-تايوان-إلى-كوريا-الجنوبية-تسبب-صداعا-وصعوبة-في-التنفس-1079345404.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, أخبار اليابان, العالم
الصين, أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, أخبار اليابان, العالم
الصين تتهم اليابان بالتدخل الصارخ في شؤونها الداخلية
تابعنا عبر
اتهمت الصين اليابان، اليوم الثلاثاء، بالتدخل في شؤونها الداخلية بشكل صارخ، بعد أن صرح مسؤول ياباني أن بلاده من المحتمل أن تقدم نوعا من الدعم لتايوان.
وكان وزير الدولة الياباني للدفاع، توشيرو إينو، قال في تصريحات لوسائل إعلام بريطانية، أنه إذا كان البر الرئيسي للصين سيستخدم القوة ضد تايوان، فمن المحتمل أن تقدم اليابان "نوعا من الدعم" لتايوان.
وأضاف إينو أنه غير متأكد "ما إذا كان سيكون الدعم الياباني لتايوان عبارة عن معدات دفاعية، أو ما إذا كان سيكون دعما لوجستيا".
وتعليقا على هذا، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية
، ماو نينغ، إن "المسؤول الكبير بوزارة الدفاع اليابانية تدخل بشكل صارخ في الشؤون الداخلية للصين، وأن بكين تعارض ذلك بشدة، وقدمت احتجاجات شديدة لليابان"، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.
وتخضع تايوان
(الصين) للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين منذ عام 1949. وتنظر بكين إلى الجزيرة على أنها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال.
وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه، وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرا لا جدال فيه.