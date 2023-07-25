https://sputnikarabic.ae/20230725/الصين-تعلن-إقالة-وزير-الخارجية-تشين-غانغ-وتعين-وانغ-يي-بديلا-عنه-1079380717.html

الصين تعلن إقالة وزير الخارجية تشين غانغ وتعين وانغ يي بديلا عنه

الصين تعلن إقالة وزير الخارجية تشين غانغ وتعين وانغ يي بديلا عنه

أعلن البرلمان الصيني، اليوم الثلاثاء، "إقالة وزير الخارجية تشين غانغ، وتعيين رئيس لجنة الشؤون الخارجية في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وانغ يي، بدلا... 25.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-25T12:13+0000

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وقالت وكالة "شينخوا"، نقلا عن بيان للبرلمان الصيني، إنه "نتيجة للتصويت، تقرر عزل تشين غانغ من منصب وزير خارجية الصين، وتعيين وانغ يي، وزيرًا جديدًا للخارجية".وأثار غياب تشين غانغ عن الظهور العام لعدة أسابيع، العديد من التكهنات والشائعات في وسائل الإعلام العالمية، حول مصيره والأسباب التي تقف وراء هذا الاختفاء.وأعلن مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي، جيك سوليفان، أن البيت الأبيض ليس لديه معلومات حول أسباب اختفاء وزير الخارجية الصيني، تشين غانغ، من الساحة العامة.وذكر سوليفان أنه كان من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الصيني، تشين غانغ، بنظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، في إطار منتدى وزراء دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في إندونيسيا.وكانت الخارجية الصينية قد أعلنت، قبل انعقاد قمة "آسيان"، أن وزيرها، تشين جانغ، لن يحضر اجتماعات دول "آسيان"، المنعقدة في إندونيسيا لأسباب صحية.ورفضت وزارة الخارجية الصينية التعليق على ما إذا كانت مشاكل جانغ الصحية بسبب الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.وحضر وانغ يي، كبير الدبلوماسيين الصينيين، بدلًا من تشين جانغ، الذي كان يشغل منصب وزير الخارجية الصيني قبله.وبحسب موقع وزارة الخارجية الصينية على الإنترنت، فقد كان آخر نشاط تشين المسجل، في 25 يونيو/ حزيران الماضي، عندما التقى بنائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، في بكين لمناقشة العلاقات الصينية الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20230722/وزير-الخارجية-البريطاني-يؤجل-زيارته-إلى-بكين-على-خلفية-غياب-نظيره-الصيني-عن-الأنظار-1079292352.html

https://sputnikarabic.ae/20230722/البيت-الأبيض-لا-نعرف-أسباب-اختفاء-وزير-خارجية-الصين-من-الساحة-العامة---1079292053.html

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