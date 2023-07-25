https://sputnikarabic.ae/20230725/الصين-تعلن-إقالة-وزير-الخارجية-تشين-غانغ-وتعين-وانغ-يي-بديلا-عنه-1079380717.html
الصين تعلن إقالة وزير الخارجية تشين غانغ وتعين وانغ يي بديلا عنه
الصين تعلن إقالة وزير الخارجية تشين غانغ وتعين وانغ يي بديلا عنه
أعلن البرلمان الصيني، اليوم الثلاثاء، "إقالة وزير الخارجية تشين غانغ، وتعيين رئيس لجنة الشؤون الخارجية في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وانغ يي، بدلا... 25.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-25T12:13+0000
2023-07-25T12:13+0000
2023-07-25T12:13+0000
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/07/1074406927_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_894a9e0887af261dcf5034c8ac7555c0.jpg
وقالت وكالة "شينخوا"، نقلا عن بيان للبرلمان الصيني، إنه "نتيجة للتصويت، تقرر عزل تشين غانغ من منصب وزير خارجية الصين، وتعيين وانغ يي، وزيرًا جديدًا للخارجية".وأثار غياب تشين غانغ عن الظهور العام لعدة أسابيع، العديد من التكهنات والشائعات في وسائل الإعلام العالمية، حول مصيره والأسباب التي تقف وراء هذا الاختفاء.وأعلن مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي، جيك سوليفان، أن البيت الأبيض ليس لديه معلومات حول أسباب اختفاء وزير الخارجية الصيني، تشين غانغ، من الساحة العامة.وذكر سوليفان أنه كان من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الصيني، تشين غانغ، بنظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، في إطار منتدى وزراء دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في إندونيسيا.وكانت الخارجية الصينية قد أعلنت، قبل انعقاد قمة "آسيان"، أن وزيرها، تشين جانغ، لن يحضر اجتماعات دول "آسيان"، المنعقدة في إندونيسيا لأسباب صحية.ورفضت وزارة الخارجية الصينية التعليق على ما إذا كانت مشاكل جانغ الصحية بسبب الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.وحضر وانغ يي، كبير الدبلوماسيين الصينيين، بدلًا من تشين جانغ، الذي كان يشغل منصب وزير الخارجية الصيني قبله.وبحسب موقع وزارة الخارجية الصينية على الإنترنت، فقد كان آخر نشاط تشين المسجل، في 25 يونيو/ حزيران الماضي، عندما التقى بنائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، في بكين لمناقشة العلاقات الصينية الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20230722/وزير-الخارجية-البريطاني-يؤجل-زيارته-إلى-بكين-على-خلفية-غياب-نظيره-الصيني-عن-الأنظار-1079292352.html
https://sputnikarabic.ae/20230722/البيت-الأبيض-لا-نعرف-أسباب-اختفاء-وزير-خارجية-الصين-من-الساحة-العامة---1079292053.html
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/07/1074406927_15:0:2746:2048_1920x0_80_0_0_4eda951179adc409967302a5767180a5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
الصين تعلن إقالة وزير الخارجية تشين غانغ وتعين وانغ يي بديلا عنه
تابعنا عبر
أعلن البرلمان الصيني، اليوم الثلاثاء، "إقالة وزير الخارجية تشين غانغ، وتعيين رئيس لجنة الشؤون الخارجية في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وانغ يي، بدلا عنه".
وقالت وكالة "شينخوا"، نقلا عن بيان للبرلمان الصيني، إنه "نتيجة للتصويت، تقرر عزل تشين غانغ من منصب وزير خارجية الصين، وتعيين وانغ يي، وزيرًا جديدًا للخارجية".
وأثار غياب تشين غانغ
عن الظهور العام لعدة أسابيع، العديد من التكهنات والشائعات في وسائل الإعلام العالمية، حول مصيره والأسباب التي تقف وراء هذا الاختفاء.
وأعلن مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي، جيك سوليفان، أن البيت الأبيض ليس لديه معلومات حول أسباب اختفاء وزير الخارجية الصيني، تشين غانغ، من الساحة العامة.
وذكر سوليفان أنه كان من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الصيني، تشين غانغ، بنظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، في إطار منتدى وزراء دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في إندونيسيا.
وكانت الخارجية الصينية قد أعلنت، قبل انعقاد قمة "آسيان"، أن وزيرها، تشين جانغ، لن يحضر اجتماعات دول "آسيان"، المنعقدة في إندونيسيا لأسباب صحية
.
ورفضت وزارة الخارجية الصينية التعليق على ما إذا كانت مشاكل جانغ الصحية بسبب الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.
وحضر وانغ يي، كبير الدبلوماسيين الصينيين، بدلًا من تشين جانغ، الذي كان يشغل منصب وزير الخارجية الصيني قبله.
وبحسب موقع وزارة الخارجية الصينية
على الإنترنت، فقد كان آخر نشاط تشين المسجل، في 25 يونيو/ حزيران الماضي، عندما التقى بنائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، في بكين لمناقشة العلاقات الصينية الروسية.